РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
4481 посетитель онлайн
Новости Киевские новостиВойна в Украине Война
891 6
война (46746) Киев (24534) Кличко (4512)

В 2023 году Киев финансирует Силы обороны Украины на 5 млрд грн, в прошлом году – на 1 млрд, - Кличко

Новости Цензор.НЕТ Киевские новости Война в Украине

В этом году Киев потратит из городского бюджета 5 миллиардов гривен на поддержку защитников, а также будет продолжать привлекать помощь от иностранных партнеров, благотворителей и спонсоров.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в Facebook, а также опубликовал видео о том, на что тратится эта помощь, информирует Цензор.НЕТ. 

"Киев продолжает помогать украинским защитникам. Мы выделяем средства из городского бюджета на финансирование сил безопасности и обороны (5 миллиардов гривен в этом году и почти 1 миллиард – в прошлом). А также привлекаем от партнеров и передаем бойцам ту помощь, за которой они обращаются. Это и дроны, и радиостанции, аптечки, бронежилеты, автомобили и многое другое. Поддерживаем наших защитников общими усилиями!" – написал Кличко.

В 2023 году Киев финансирует силы безопасности и обороны на 5 млрд. гривен, а в прошлом году столица выделила на помощь защитникам почти 1 млрд. грн.

Также Киев привлек от партнеров и передал 49 автомобилей для спасателей ГСЧС, 85 микроавтобусов и 10 автомобилей для пограничников, 5 грузовых автомобилей повышенной проходимости для полка "Азов". За средства, привлеченные от благотворительных организаций и доноров, столица приобрела для военных серверное, сетевое и проекторное оборудование, а также средства связи (2 млн грн). Такие цифры приведены в видео, опубликованном Кличко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Миллиардер Блумберг поможет Киеву усовершенствовать публичные цифровые услуги, - Кличко

Кроме того, Киев снабдил бойцов тысячами бронежилетов и аптечек, передает им дроны, автомобили, мобильные банно-прачечные комплексы, прицелы, шлемы, радиостанции и продукты питания.

Ранее сообщалось, что по инициативе мэра Киева Виталия Кличко размер помощи Вооруженным Силам из бюджета Киева в текущем году увеличен до 5 млрд грн. Кроме того, столица финансово поддерживает семьи защитников. Как сообщал Кличко, в 2023 году городской целевой программой "Турбота. Назустріч киянам" предусмотрено более 555 миллионов гривен на выплату материальной помощи военнослужащим и их семьям.
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Дякуємо, кияни!
показать весь комментарий
18.08.2023 21:03 Ответить
Кличко міг би 5 млрд витратити на асфальт, або назнімати сєріалів про ухилянтів, або вивести ці гроші в офшори, як це робить Zeкоманда.
показать весь комментарий
18.08.2023 21:09 Ответить
Кличко на відміну від зелених клептоманів , чесний чоловʼяга
та гордість України 👍🏼👍🏼👍🏼😕
показать весь комментарий
18.08.2023 21:14 Ответить
А чего так мало? Моглибы реально увеличить в 10 раз. Баб ки то есть.
показать весь комментарий
18.08.2023 21:33 Ответить
А могли бы вообще ничего не давать
показать весь комментарий
18.08.2023 21:36 Ответить
А можна було б просто не купляти яйця по 17 грн штука і зекономити 5 лярдів.
показать весь комментарий
18.08.2023 22:47 Ответить
 
 