На Таврическом направлении враг потерял 234 солдата, уничтожено 20 единиц техники и 3 склада, - Тарнавский
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврія" Александр Тарнавский обнародовал информацию о действиях ВСУ на юге.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он написал в телеграме.
Тарнавский отметил: "Таврическое направление. Активная работа Сил обороны продолжается.
Артиллерийские подразделения нашей армии в течение суток выполнили 1402 огневые задачи.
За последние сутки потери врага убитыми, ранеными и пленными составили 234 человека (погибшие - 64, раненые - 168, пленные - 7).
Уничтожены 20 единиц военной техники противника. В частности, 1 ударный вертолет Ка-52, 1 танк, 6 артиллерийских систем и минометов, 1 БПЛА, 6 единиц автомобильной и 5 специальной техники.
Также были уничтожены 3 склада боеприпасов".
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📹 Кацапи публікують відео розбиття нашої колони біля Урожайного
❓ Знову доволі дивні та неприємі кадри з'являються в мережі, під**и смакують ними по повній, використовуючи для пропаганди.
👥 На кадрах заявлено колону 37 ОБрМП, якій було дано завдання рухатися від Урожайного до Керменчика. Всю дорогу кацапи спостерігали за нею, нашої артилерійської підготовки на кадрах також не видно. Чому колона йшла без прикриття фактично в один кінець - не ясно. Наші втрати у близько два десятка захисників зараз розносять ворожі помийки для підняття бойового духу своїх військ.
😡 Повертаючись до теми пропаганди. Вже не секрет, що всю весну перед початком подій наші бійці в перехопленнях на півдні чули постійний плач противника про "все пропало", але як тільки ми почали робити помилки біля Малої Токмачки та Новодонецького і повторювати їх раз за разом, то машина руснявої пропаганди очікувано запустилася на повну у зворотній бік. Відповідно деморалізація ворога суттєво знизилася.
📎 Раніше ми описували (https://t.me/DeepStateUA/16114) подібний епізод з 207 батом ТрО. На жаль, не вдалося цей епізод з провалом місцевого командування донести куди потрібно. Робота над помилками - ключ до перемоги. Таке враження, що в районі Новодонецького-Урожайного-Керменчика знаходиться чортовий трикутник, де ми наступаємо на одні й ті самі граблі. А ціна цього всього, найбільша - життя українських бійців, які готові виконувати свої задачі, але грамотно і ефективно.