На Таврическом направлении враг потерял 234 солдата, уничтожено 20 единиц техники и 3 склада, - Тарнавский

Командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврія" Александр Тарнавский обнародовал информацию о действиях ВСУ на юге.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он написал в телеграме.

Тарнавский отметил: "Таврическое направление. Активная работа Сил обороны продолжается.

Артиллерийские подразделения нашей армии в течение суток выполнили 1402 огневые задачи.

За последние сутки потери врага убитыми, ранеными и пленными составили 234 человека (погибшие - 64, раненые - 168, пленные - 7).

Уничтожены 20 единиц военной техники противника. В частности, 1 ударный вертолет Ка-52, 1 танк, 6 артиллерийских систем и минометов, 1 БПЛА, 6 единиц автомобильной и 5 специальной техники.

Также были уничтожены 3 склада боеприпасов".

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