Российские оккупанты обстреляли жилой сектор Херсона, погиб мужчина, два человека получили ранения, - ОВА

В пятницу, 18 августа, российская армия убила 72-летнего жителя Херсона

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил в телеграме руководитель Херсонской ОВ Александр Прокудин.

"Российская армия в очередной раз обстреляла Херсон. Враг попал в жилищный сектор. Ранения, несовместимые с жизнью, получил 72-летний мужчина", - отметил он.

Травмы в результате обстрела получили 93-летний мужчина и 73-летняя женщина. Им на месте оказана необходимая медицинская помощь.

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