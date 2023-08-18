РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
4628 посетителей онлайн
Новости Война в Украине Агрессия России против Украины Война
763 0
обстрел (20139) Херсон (2102) Прокудин Александр (67)

Российские оккупанты обстреляли жилой сектор Херсона, погиб мужчина, два человека получили ранения, - ОВА

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

херсон,прокудин

В пятницу, 18 августа, российская армия убила 72-летнего жителя Херсона

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил в телеграме руководитель Херсонской ОВ Александр Прокудин.

"Российская армия в очередной раз обстреляла Херсон. Враг попал в жилищный сектор. Ранения, несовместимые с жизнью, получил 72-летний мужчина", - отметил он.

Травмы в результате обстрела получили 93-летний мужчина и 73-летняя женщина. Им на месте оказана необходимая медицинская помощь.

Также читайте: Рашисты обстреливают центр Херсона
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 