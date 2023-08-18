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Новости Политика Украины Борьба с коррупцией
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Решение ВАКС против меня – это отвлечение внимания общества от коррупционных преступлений власти, - нардеп "ЕС" Герасимов

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

герасимов

Решение Высшего антикоррупционного суда по делу о нарушении в декларации имущества и доходов – это исключительно политическая кампания власти, чтобы отвлечь внимание общества от коррупции и хищений в Минобороны, взяточничества и скандалов вокруг президентской команды.

Об этом заявил сопредседатель фракции "Европейская Солидарность" Артур Герасимов, информирует Цензор.НЕТ.

"Все, за что меня пытались судить, не имеет никакого отношения к коррупции, произошло задолго до политики и было приобретено за законные доходы", – подчеркнул Герасимов.

"Я понимаю все это как пиар-акцию с целью затмить яйца по 17 гривен, исчезнувшие миллиарды Минобороны, взятки команды Зеленского и бесконечные скандалы президентской фракции", – отметил депутат. "Прокуроры заявили на всю страну, что я совершил преступление. Суд своим решением признал, что преступления нет. Суд полностью отверг бессмысленные обоснования прокуратуры в отношении цели этого несуществующего преступления", - добавил он.

"Суд освободил от наказания, но я все равно пойду в апелляцию. Из-за многочисленных процессуальных нарушений, двойных стандартов и выборочного правосудия, которые проявились из-за желания сохранить лицо провальному делу прокуроров, где один из ключевых прокурорских документов является российским и неизвестно где взялся. А обвинительный акт был умышленно сфальсифицирован, и суд это косвенно признал. Но "стыдливо" прикрыл прокуроров, не написав об этом напрямую", - подчеркнул Герасимов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ВАКС признал депутата от ЕС Герасимова виновным в декларировании недостоверной информации

"И еще одно, что вам стоит знать о работе этого суда: решение суда блоггеры Офиса Президента получили раньше меня и адвокатов", – добавил депутат.
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Топ комментарии
+23
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18.08.2023 22:00
+18
Дійсно , рішення суду спочатку отримує Офіс президента , вивчають його швидкоруч і дають суддям добро на те чи інше рішення😕
Все було в нашому домі , але такого злочинного бардака
ще не було 😡
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18.08.2023 22:06
+18
Нет-нет, уважаемый господин, ВАКС не ошибся: вы такой же прохиндей, как и вся наша власть. Для вас и ваших коллег Украина лишь офис по разграблению страны, а настоящий ваш дом - Европа, там ваши дома, виллы, вклады; там живут и учатся ваши дети, там проводят большую часть жизни ваши родители.
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18.08.2023 22:28
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18.08.2023 22:00 Ответить
не думаю що від масштабів розкрадання "зелених" може відволікти така ***** як незадекларована вілла в Іспанії
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18.08.2023 22:01 Ответить
Вот падлюка соевая !!
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19.08.2023 00:38 Ответить
Звісна річ!
Тепер всі "гарні" блогери та коментатори на всі закиди про корупцію та розкрадання будуть знов три роки хором кричати "а ваш Свінарчук" (Герасимов)....
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18.08.2023 22:01 Ответить
Дійсно , рішення суду спочатку отримує Офіс президента , вивчають його швидкоруч і дають суддям добро на те чи інше рішення😕
Все було в нашому домі , але такого злочинного бардака
ще не було 😡
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18.08.2023 22:06 Ответить
це зрозуміло що подвійні стандарти - Зеленим красти можна і вони і крадуть у промислових масштабах, а тобі Герасимов ні.

Ось такі реалії - тому красти тобі не потрібно було тому що подвійні стандарти - їм можна - тобі ні

Не плач - сам ступив
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18.08.2023 22:09 Ответить
Нікому красти не можна, ні зеленим, ні білим, ні синім
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18.08.2023 22:39 Ответить
Є докази , що особисто вкрав Герасимов ?
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18.08.2023 22:47 Ответить
Є.
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18.08.2023 23:52 Ответить
І що тепер Олександр в квадраті скажете?
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19.08.2023 00:35 Ответить
Я бачу ви напевно вже давно втягнулися писати за бабки,до речі бабки це по кацапськи,і шиза в вас прогресує,це очевидно.В вашій палаті вже дозволяють користуватись інтернетом я так розумію?
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19.08.2023 02:13 Ответить
Згинь троль
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19.08.2023 07:52 Ответить
навіщо про крадіжку казати? він чесно заробив вілу Просто незадекларував, саме в цьому порушення, розумієш?
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18.08.2023 23:26 Ответить
Впевнений, адвокати Герасимова докажуть, що справа сфальшована і держава виплатить ще моральну шкоду. Таке воно "зелене правосуддя". Тут дійсно, можна садити любого депутата від "слуг" і "ригів", там статей, як на собаці блох, але ні дістали проти депутата ЄС", сфальшували і показали на всю країну. Питання, як у справі з'явився російський документ і як його визнала прокуратура і суд? портнов?
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18.08.2023 22:12 Ответить
Я не впевнений
суд - зелений
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18.08.2023 22:13 Ответить
дядя, про який "російський" документ мова? Іспанський реєстр нерухомості? Ди в дуб врізався?
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18.08.2023 23:30 Ответить
«Да здавствует самьІй гуманньІй суд»…
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18.08.2023 22:12 Ответить
Кто бы сомневался…где Герасимов и где яйца по 17..,, или сдача левобежья с миллионами в оккупацию и сдача в плен тысяч воинов на смерть и пытки рашистам
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18.08.2023 22:23 Ответить
Мужній Єрмак 14.02.2022 відкрив шаттли від пункту пропуску до адмінсмуги у Чонгарі на тиждень раніше запланованого, дуже поспішав.

Залужний не ділився із Міллі інформацією про оборону від широкомасштабного наступу, бо Міллі мав про це доповісти Байдену, який міг сказати про це Зеленському, після чого про плани знав би ворог.
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18.08.2023 23:46 Ответить
То есть ,Зеленский о планах обороны узнал бы от Байдена,"после чего о планах знал бы враг".
Гениально.))))
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19.08.2023 09:19 Ответить
які проявилися через бажання зберегти обличчя провальній справі прокурорів, де один з ключових прокурорських документів є російським і невідомо де взявся. (невідомо де взявся, але сморід, єрмака видає)
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18.08.2023 22:23 Ответить
Нет-нет, уважаемый господин, ВАКС не ошибся: вы такой же прохиндей, как и вся наша власть. Для вас и ваших коллег Украина лишь офис по разграблению страны, а настоящий ваш дом - Европа, там ваши дома, виллы, вклады; там живут и учатся ваши дети, там проводят большую часть жизни ваши родители.
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18.08.2023 22:28 Ответить
Достатньо лише порівняти як наповнювався бюджет України тоді і зараз, щоб спростувати ту популістичний маячню, що ви написали. За оборонку взагалі мовчу...
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19.08.2023 11:27 Ответить
Да-да, что-то писали про европейские виллы военкомов: теперь их оформляют на жен, ближних и дальних родственников… Согласен, украинские ворье и прохиндеи грабят не только бюджет, еще и преуспевает на получении взято.
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21.08.2023 03:02 Ответить
ще один святОй,з собору "святого пЕтра",!,(,
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18.08.2023 22:38 Ответить
есссстессственнно
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18.08.2023 22:39 Ответить
А чем зеленожопая обезьяна по кличке агрохимия хуже или лучше герасимова? Это же родные братья в воровстве государственной собственности !
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18.08.2023 22:55 Ответить
Ой неп*зди...
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18.08.2023 23:19 Ответить
та ти падлюка такий самий крадун як і та наволоч
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18.08.2023 23:25 Ответить
Авжеж, навіть будинок в Іспанії підсунули
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19.08.2023 00:02 Ответить
Отак завжди,своїх прикриваємо,конкурентів щемимо,потім міняється влада,і пішли розправи,і так без кінця....
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19.08.2023 00:37 Ответить
А що є різниця між корупційними злочинами?Чи все залежить від того,хто при владі?
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19.08.2023 05:46 Ответить
"ВАКС визнав депутата від ЄС Герасимова винним у декларуванні недостовірної інформації", але кваліфікував це як адміністративне правопорушення, а не як кримінальний злочин. Герасимов і цю ухвалу оскаржуватиме. Це все, що потрібно знати з цієї інфи.
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20.08.2023 16:53 Ответить
 
 