Решение ВАКС против меня – это отвлечение внимания общества от коррупционных преступлений власти, - нардеп "ЕС" Герасимов
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Решение Высшего антикоррупционного суда по делу о нарушении в декларации имущества и доходов – это исключительно политическая кампания власти, чтобы отвлечь внимание общества от коррупции и хищений в Минобороны, взяточничества и скандалов вокруг президентской команды.
Об этом заявил сопредседатель фракции "Европейская Солидарность" Артур Герасимов, информирует Цензор.НЕТ.
"Все, за что меня пытались судить, не имеет никакого отношения к коррупции, произошло задолго до политики и было приобретено за законные доходы", – подчеркнул Герасимов.
"Я понимаю все это как пиар-акцию с целью затмить яйца по 17 гривен, исчезнувшие миллиарды Минобороны, взятки команды Зеленского и бесконечные скандалы президентской фракции", – отметил депутат. "Прокуроры заявили на всю страну, что я совершил преступление. Суд своим решением признал, что преступления нет. Суд полностью отверг бессмысленные обоснования прокуратуры в отношении цели этого несуществующего преступления", - добавил он.
"Суд освободил от наказания, но я все равно пойду в апелляцию. Из-за многочисленных процессуальных нарушений, двойных стандартов и выборочного правосудия, которые проявились из-за желания сохранить лицо провальному делу прокуроров, где один из ключевых прокурорских документов является российским и неизвестно где взялся. А обвинительный акт был умышленно сфальсифицирован, и суд это косвенно признал. Но "стыдливо" прикрыл прокуроров, не написав об этом напрямую", - подчеркнул Герасимов.
"И еще одно, что вам стоит знать о работе этого суда: решение суда блоггеры Офиса Президента получили раньше меня и адвокатов", – добавил депутат.
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Тепер всі "гарні" блогери та коментатори на всі закиди про корупцію та розкрадання будуть знов три роки хором кричати "а ваш Свінарчук" (Герасимов)....
Все було в нашому домі , але такого злочинного бардака
ще не було 😡
Ось такі реалії - тому красти тобі не потрібно було тому що подвійні стандарти - їм можна - тобі ні
Не плач - сам ступив
суд - зелений
Залужний не ділився із Міллі інформацією про оборону від широкомасштабного наступу, бо Міллі мав про це доповісти Байдену, який міг сказати про це Зеленському, після чого про плани знав би ворог.
Гениально.))))