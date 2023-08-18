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Новости За рубежом
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ГУР о возможной провокации РФ на Курской АЭС: Это "коронная фишка" ФСБ, они могут сделать это, чтобы мобилизовать российское общество

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

аес,курская

Информация о возможных провокациях на российских атомных объектах на этой неделе активизировалась.

Представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов, комментируя информацию о вероятной подготовке россиянами провокаций на Курской атомной электростанции, заявил в эфире телемарафона, что это – "коронная фишка" Федеральной службы безопасности РФ, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

Центр нацсопротивления 15 августа опубликовал данные о том, что российские захватчики планируют провокацию на Курской атомной электростанции в РФ и готовят эвакуацию местного населения.

"Информация о возможных провокациях на российских атомных объектах и других объектах критической инфраструктуры была, а на этой неделе активизировалась", – сказал Юсов.

Также читайте: У РФ готов сценарий провокации на Курской АЭС, - ГУР МО

По его словам, вбросы в информационное пространство по поводу провокаций на Курской АЭС – это "коронная фишка" российской ФСБ.

Представитель ГУР говорит, что ФСБ может продолжать "взрывать Россию" для решения внутренних проблем вроде проблем с мобилизацией российского общества на войну против Украины.

"Они могут предпринять такие шаги", – резюмировал Юсов.
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Топ комментарии
+5
Провокації-це одна із ісконних лапотних скрєп...
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18.08.2023 22:25
+5
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18.08.2023 22:32
+3
Тільки не "суспільство", а "поголів'я"...
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18.08.2023 22:32
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Провокації-це одна із ісконних лапотних скрєп...
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18.08.2023 22:25 Ответить
Guido Fawkes

@Guido_FawkesTWI

·

18 хв

Коментувати фото запрошуються експерти що розповідали про пустелю яка буде на місці каховського водосховища, про екологічну катастрофу та пилові бурі:

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18.08.2023 22:28 Ответить
ВСІ "водосховища", збудовані людоненависницькими совєтами, мають бути спущені, і Дніпро відновлений до свого природного русла.

Вони хотіли зруйнувати річку, що є ДНК Української Нації. Їм це майже вдалося.
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18.08.2023 23:18 Ответить
Шо опять???О какой мобилизации кацапстана...его суспильства,мова???Вы о чём вообще.....Та там почти все против нас...и мечтают Украине пропасть как государству.Они там и так под мобилизацией.Как то не понятно....нема-нема,знову про АЕС.
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18.08.2023 22:28 Ответить
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18.08.2023 22:32 Ответить
А в нас багато жінок шукають собі Гансів і Джонів, поки покинутий чоловік гниє в окопі. Ну хоч машиною не переїжджають, уже добре
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18.08.2023 22:53 Ответить
Тільки не "суспільство", а "поголів'я"...
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18.08.2023 22:32 Ответить
Нащо напружуватися для місцевого бидла, якщо "скрєпануті" дегенерати і без того в абсолютній більшості підтримують війну? Якщо щось і планують, то виключно аби вкотре понити на збіговиську ООН по "кієвскій рєжим нєсущій угрозу всєму міру". Хоча скоріше всього це кимось запущена маячня для інформаційного шуму.
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18.08.2023 22:33 Ответить
В Енергодарі бавовна.
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18.08.2023 22:42 Ответить
Мобілізувати суспільство можна тоді, коли воно є, а хіба в рашці воно є? Є пропита біомаса, яка не знає, що таке унітаз і в містах по нужді ходить на вулицю в дерев'яний нужник, ліпіть півнів з гівна, б'ється за млинці на лопаті, глушить бояру і брагу, мріє про отримання халявної "лади" за убієнного більше ніж про повернення синків живими додому. і т.д і т.п.
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18.08.2023 23:41 Ответить
Совок сдох через 5 лет после аварии на ЧАЭС. Даже референдум с 76% проголосовавших за сохранение совка не помог.
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19.08.2023 00:15 Ответить
Порада. Найкраща. Скабєєвой. Ну, тій корові з каСапського телебачення. КОНСОЛІДАЦІЯ московітського суспільства ймовірне у єдиному випадку - провокація в кремлі. мАцква підійметься одразу ... на бунт. А чіпати те, в чому вони не розуміються - ядерну реакцію, не треба. Світ на це не відреагує.
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19.08.2023 06:35 Ответить
 
 