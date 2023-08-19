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США оценивают потери РФ в войне в 120 тыс. погибшими, Украины – в 70 тыс., - The New York Times

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

смерть,війна,втрати

Издание The New York Times, ссылаясь на неназванных чиновников США, привело оценку потерь Украины и России за 1,5 года войны.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

В статье говорится, что РФ, по этим оценкам, потеряла около 120 тысяч погибшими и 170-180 тысяч - ранеными. В то же время потери Украины американские официальные лица оценивают около 70 тысяч военных погибшими и 100-120 тысяч - ранеными. Издание отмечает, что потери резко выросли зимой и весной этого года во время битвы за город Бахмут Донецкой области. Тогда, по данным должностных лиц США, "сотни военнослужащих погибали или получали ранения ежедневно", в результате чего понесли значительные потери и российская сторона, и украинская.

За полтора года войны, отмечает NYT, количество погибших украинских военных уже превысило потери среди американских военных во время войны во Вьетнаме - около 58 тысяч. Также Украина приблизилась к уровню потерь среди американских военных за два десятилетия войны в Афганистане – около 69 тысяч.

Эти цифры базируются на официальных данных обеих сторон войны, спутниковых снимках, перехватах переговоров, сообщениях социальных сетей и местных СМИ. Установить точные цифры очень сложно, и оценки различаются даже в правительстве США, отмечает издание.

Читайте также: В разведке США считают, что Украина не сможет достичь ключевой цели контрнаступления этим летом, - WP (обновлено)

Последняя публичная оценка потерь администрацией Байдена была произведена в ноябре 2022 года. Тогда глава объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли оценил потери обеих сторон в войне более чем в 100 тысяч.

В "слитых" в свободный доступ "секретных документах" американской разведки общие потери России оценивались от 189,5 до 223 тысяч человек, в том числе 35,5 - 43 тысяч погибших в боях и 154 - 180 тысяч раненых. Количество потерь Украины оценивалось в 124,5 - 131 тысячу человек, в том числе от 15,5 до 17,5 тысячи погибших и от 109 до 113,5 тыс. раненых.

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины по состоянию на 18 августа оценивает потери российских войск более чем в 256 тысяч. Потери Украины официально не называются. Россия свои потери комментирует редко. В сентябре 2022 года в Министерстве обороны РФ заявляли, что на войне погибли якобы менее 6 тысяч российских солдат и более 100 тысяч украинских.

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Топ комментарии
+75
Ні одного бл окопа, ні одного укріпрайону **** не було збудовано в південних і північних областях, все розміновано , на сході розведення(тільки чомусь відійшли наші військові з підготовлених позицій) , будування доріг "випадково" там де кацапи наступали,розміновування чонгару, закриття ракетних програм , гетьманцев **** який блокував виділення грошей на армію і ще можна довго писати. Це все життя наших війскових і цивільних. Срані шашличні підараси ці смерті і ваших руках.
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18.08.2023 23:20
+36
знову неназвані посадовці
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18.08.2023 23:10
+32
Президент України Володимир Зеленський вранці 26 жовтня відвідав Золоте і зустрівся з ветеранами, які перебувають поблизу лінії фронту. Згодом спільнота «Останній блок-пост #Ні_капітуляції» оприлюднила відео, на якому Зеленський спілкується з людьми у камуфляжі.

Під час розмови один з ветеранів, який представився Денисом, сказав президенту, що в разі відведення військ (яке заплановане в районах Золотого та Богданівки-Петрівського) можливі жертви як серед українських військовослужбовців, так і проукраїнського цивільного населення.

У відповідь Зеленський висловив впевненість, що мирні мешканці хочуть розведення військ.

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«Люди хочуть відведення. Я розумію, про що ви кажете, хлопці, що хочеться, щоб не було серйозних помилок, втрат і таке інше, але мені здається, скажу в діалозі, що ми всі повинні робити на те, щоб закінчити війну, всі повинні працювати, але тут все ж таки наші військові, вони тут головні, і я, при всій повазі до вас, але в нас тут є і командувач ООС, і тут є командири, і вони займаються безпекою. Я вірю нашим військовим. Ви теж воювали, і, я думаю, теж ставитеся до української армії з повагою», - сказав він.

На аргумент, що перемир'я фактично укладається з Росією, а не незаконними збройними угрупованнями, Зеленський відповів, що йому неважливо, з ким підписувати мирні угоди.

«Нам треба припинити вбивства, правильно?», - спитав він.

На другому відеозаписі чути розмову Зеленського та ветерана, на якому той просить прокоментувати акції «Ні капітуляції», які кілька разів проходили в різних містах України, а президент у відповідь вимагає від ветеранів «прибрати зброю».

«Слухай, я президент цієї країни, мені 42-й рік. Я ж не лох якийсь, я тобі прийшов і сказав: зброю прибери. А ти мені не переводь на акції», - заявив він, звертаючись до Дениса.
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18.08.2023 23:29
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Дякую. Без образ, але він дещо "завзято" рахує. Нехай вибачає.
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20.08.2023 12:31 Ответить
Він має розуміння з ким воює, а для будь якого іноземного аналітика "м'ясний штурм" це щось неймовірне, адже вони екстраполюють цю війну виходячи з власного поняття та досвіду.

Поле під Бахмутом, усіяне трупами російських окупантів Джерело: https://censor.net/ua/p3391861
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20.08.2023 13:05 Ответить
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20.08.2023 13:06 Ответить
посилання не відкривається - помилка

Так, саме це фото я мав на увазі. Як би нам того не хотілося, тут 37 трупів. Тому на поле 1400 ніяк не вийде. Подивіться по краях зображення - вже чисте поле.
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20.08.2023 20:45 Ответить
Це лише одне поле, а війна йде на тисячах таких полів, міст та сіл не один рік. Це фото з іншої ділянки фрону до к2 немає відношення.
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20.08.2023 20:56 Ответить
Так ти ж сам такий. Ти хочеш чути як все хріново ніж воно насправді, тобі завтра згодують, що наші втрати 3 млрд і ти зрадістю це з'їси, бо зрадойоб не здатен думати головою йому потрібна чергова зрада для поживи.
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19.08.2023 08:53 Ответить
Ну то для тебе ж звісно марафон то першоджерело. Там завжди вєсєло
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19.08.2023 12:57 Ответить
А мені не чморафон, ні анонімні псевдоджерела не авторитет.
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19.08.2023 15:19 Ответить
газета ньерк-таймс такаж брехлива як і наш зеленський.
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19.08.2023 09:41 Ответить
Виходить у своїх зведеннях правдивої інформації жодна із сторін війни не подає мабуть з метою щоб ввести в оману одна одну.
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19.08.2023 09:59 Ответить
Зведення українського генштабу досить правдиві. Просто, коли українські воїни знищують ворога, вони не можуть ідентифікувати, хто з них російський кадровий військовий, а хто донецький чмобік. В ці 120 тис входять лише російські контрактники, які стоять на балансі армії МО РФ. Ні вагнерівці, ні мобіки з ТОТ сюди не входять. Тобто виходить співвідношення приблизно 1:3, що викликає обережний оптимізм.
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19.08.2023 10:12 Ответить
А як щодо техніки? Мені наприклад не зрозуміло для чого приховувати фото/відео докази знищеної техніки? Бо з такою кількістю знищеної арти й рсзв щодня дивним виглядає відсутність суттєвого просування і такий швидкий довіз ворогом цієї техніки для заміщення втраченої щоб ефективно стримувати ЗСУ. Тому я не довіряю брехливій шоблі, що обманом та маніпуляціями захопила владу в Україні та призначеному нею командуванню ЗСУ.
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19.08.2023 11:17 Ответить
Все ти телепень балалаєчний розумієш.
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19.08.2023 11:30 Ответить
По техніці відхилення раза в 1.5-2 за рахунок того, що багато техніки відновлюється ну і від приписок ніхто не застрахований. Але по зведенням орікса по співвідношенню знищеної техніки, у кацапів втрати просто катастрофічні
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19.08.2023 12:37 Ответить
Американцы опубликовали наиболее реалистичные цифры потерь обеих сторон в этой войне.
Учитывая то, что россиян 143,4 млн., а украинцев 29 млн., то количество убитых на единицу населения у нас в 2,88 раза больше, и поэтому война для нас ощущается тяжелее.
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19.08.2023 10:59 Ответить
незалежні російські соціологи аналізували споживання хлібу в росії і дійшли висновку що реальна кількість населення там 90 мільйонів
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19.08.2023 12:40 Ответить
По споживанню хліба українців взагалі було 30 млн. ще до війни, тобто зараз меньше 25.
То така собі методика.
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19.08.2023 12:48 Ответить
нормальна методика
а якщо враховувати що хлібом і свиней годують, то виходить що людей ще менше ніж 90 мільйонів
хоч які там люди в росії, про що це я ?

ну і українців менше ніж 40 мільйонів, а вже 30 чи 25 мені важко сказати ...
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19.08.2023 13:25 Ответить
Скоріш за все це чергова теорія змов. Бо в Україні зрозуміло чому населення так катастрофічно зкорочується - війна майже 10 років, втрата теріторій, ще більш інтенсивна війна, зростання бідності, еміграція масова.
А от с кацапами нічого подібного не ставалося щоб вони так зкоротились на майже 60 мільйонів за такий короткий строк. Такого просто так не буває.
Окрім того, є інші методи підрахунку населення, по сімкам наприклад. Та й демографи і економісти навіть західні повинні були побачити таку прогалину якби вона була. Бо це б супроводжувалось катастрофічним падінням ВВП, як в Україні. Але цього немає.
Тому це маячня.
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19.08.2023 13:45 Ответить
це результат падіння народжуваності за 30 років, а також приписок, якими в ссср покривалося все.
ймовірно що і в ссср не було 300 мільйонів людей.

ВП росії мало залежить від проізводітєльності чи кількості людей, бо вимірюється барелями нафти і кубометрами газу : скільки їх обслуговувало людей при ссср стільки і залишилось, а решта населення просто проїдає цю ренту, тому ніякого падіння помітно не буде

он в Саудівській Аравії зворотній процес : населення зростає а помітного вкладу в ВВП ізза цього не відбувається

методика по SIM-картам теж нормальна, і що вона каже ?
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19.08.2023 16:33 Ответить
Нічого не каже, бо ніхто не рахував. В Китаї немає 1,5 млрд. в США немає 300 млн.
Я не заважаю вірити у теорії змов.
Якщо легше вірити, що РФ кількісно більше України не в 5 разів, а в 3, то будь ласка. Хоча якщо рахувати по хлібу, то в Україні може бути лише 20 млн, тобто картина все одно мало зміниться.
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19.08.2023 17:14 Ответить
Ви молодець.
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19.08.2023 17:36 Ответить
Русские наибольшие потери несли вначале войны, а потом при штурме Бахмута. У нас же большие потери пошли при контрнаступе.
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19.08.2023 11:01 Ответить
Що цікаво що благими намірами деяких голубків миру з деяких партій США вимощена дорога до пекла. Вони хочуть спасти московських людожерів і дати їм шанс на відновлення, але ж людожер знову піде вбивати щойно відновиться але вже більш ефективно з урахуванням помилок. Правду кажуть нема в світі нічого гіршого ніж лицеміри. Взагалі звідкіля оця слабкість у наче б то прогресивних і розумних до кривавих маньяків? Особливо московських.свого ж часу саме такі прогресисти передали атомну зброю в лапи Сталіна. Тепер спасають *****
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19.08.2023 12:09 Ответить
І чому ж цей людожер не пішов вбивати в Грузію, через декілька років після підписанння мирного договору?
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19.08.2023 12:21 Ответить
Навіщо? Грузини й так на поклон до кацапів пішли.
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19.08.2023 17:37 Ответить
В України більші втрати по співвідношеню, бо орків 150 млн. а українців 29 млн...
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19.08.2023 12:20 Ответить
Нету там 150, вы чего. С Крымом максимум 143-144.
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13.11.2023 15:31 Ответить
Чуваче, tZE inform - то кацапське ІПСО, замасковане під порохоботів.
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19.08.2023 16:40 Ответить
А ти кацап замаскований під українця, вгадав ?
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20.08.2023 00:39 Ответить
А що наші писали минулого року втрати 10 тисяч, до нового року оцінювали в 20.
Ясно що брехали. А який тут крик був і обвинувачення, коли всплила реальна цифра.
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19.08.2023 12:33 Ответить
Подвоїти, це буде реально.
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19.08.2023 17:50 Ответить
Народ, спокійно, The New York Times дуже рясно публікує статті на замовлення зрадницького змісту. І ще буде, побачите.
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19.08.2023 13:50 Ответить
,NT,,, ,,WP,,,,CNN,,,,Polttico,, etc - всі куплені агресором, всі жовта преса, якщо інформація не збігається з лінією партії і уряду. Ну-ну.
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19.08.2023 14:44 Ответить
WP неначе недавно писав, що 200000? Мандіти, не мішки таскати!
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19.08.2023 15:51 Ответить
залежить від понять - загальні, безповоротні, санітарні, вбиті, поранені ...
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20.08.2023 12:34 Ответить
Наші втрати перебільшені, а втрати орків занижені. За даними Генштабу вбито понад 250 тис. орків. Речниця Генштабу Маляр говорила, що втрати при наступі 1 до 8, а в обороні напевно взагалі 1 до 10-15. Тому втрати наших бійців не можуть бути більш як 25 тис. вбитих.
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19.08.2023 15:57 Ответить
ну ти дуже наївний, знімай рожеві окуляри...
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19.08.2023 16:43 Ответить
Найчесніший генштаб в світі. Ніхто ж під час війни не бреше, а лише говорить кристальну правду.
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19.08.2023 16:49 Ответить
А що персонально ви будете робити з "кристальною правдою"?
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19.08.2023 21:27 Ответить
Нічого, але ії з вух не доведеться знімати.
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20.08.2023 11:09 Ответить
тобто ваша персональна реакція на "кристальну правду" буде #какаяразніца ?
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20.08.2023 22:24 Ответить
Тобто мені краще правду, а не брехню. Тобі брехня більше подобається?
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20.08.2023 23:23 Ответить
за даними Генштабу втрати особового складу 250 тис росіян. Втрати не значить вбиті. Туди входять і поранені.

Генштаб до кожного підстреленого кацапа мєнта не викликає, щоб констатувати смерть
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21.08.2023 02:34 Ответить
Ось тут

https://www.youtube.com/watch?v=7iDruryraP4

Маляр говорить про 1:5 на півдні і 1:8 на сході.
Я не бачу потреби для міноборони брехати.
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19.08.2023 16:43 Ответить
ну, лупооку маляр цитувати - то таке... (висловлююся м'яко, аби не матюкатися).
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19.08.2023 20:52 Ответить
Ці іноземні видання звісно не можуть знати правду а роблять гучні заяви мабуть працюють на путлера щоб посіяти паніку
Якби Україна мала б такі втрати то ворог де вже був би?
Україна багато втратила але не треба дописувати цифри які є припущенням а не остаточним числом
Порахувати загиблих зсу можливо і для цього достатньо порахувати могили на кладовищах в кожному населеному пункті
А це провокації мабуть провокують цими публікаціями Україну щоб видала точні дані і щоб кацапи дізналися ось таке видання
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19.08.2023 17:17 Ответить
подаються навмисно викривлені дані, аби створити в читачів думку, що, мовляв, "втрати практично рівні, але росія має більший запас (насправді, росія дуже потребує зараз "заморозки" аби відновитися) а тому, війна для України "безперспективна", домога Україні "безперспективна" і треба домовлятися з росіянами зараз".
Це все, всі ці вкиди працюють виключно на цю ідею.
І вже йде купа вкидів по свіх каналах в т.ч. через купу "популярних блогерів"/"експертів"/"лідерів думок", що, мовляв, нема перспектив, "будемо домовлятися пасєрєдінє" і т.д.
Це все потужна ІПСО як у нас, так і через західні ЗМІ, так і вкиди через їхніх певних посадовців, ну а нам розповідають, що літаки то не скоро, ракети, ударні гелікоптери вам не треба, а всього іншого вам дали "достатньо" і т.д.
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19.08.2023 19:16 Ответить
вони і порахували могили
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21.08.2023 02:32 Ответить
ЯК ТАК?
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19.08.2023 17:21 Ответить
краще Генштабу чи МО (чи хто там у курсі) оголошувати реальні втрати і в нас і в орків.. зелено-рожевий туман тут ні до чого, бо шось може й вибухнути у ненайкращій час
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19.08.2023 18:06 Ответить
В чудеса і в супер людей, якось не віриться. У 3 до 1го на нашу користь віриться, бо захищатися, це не нападати.
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19.08.2023 19:43 Ответить
А я не понимаю вобще, почему не говорят и не выкладывают реальные цифры наших втрат. Люди должны знать настоящую цену нашей пэрэмогы. Тогда задумаются и перестанут думать, шо война с кацапами их не касается и она дето там
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19.08.2023 21:29 Ответить
Тим що вірять у втрати 1 до 7 при при кратній перевазі орків у артилерії і авіації, оголошення втрат нічого не дасть вони придумують собі іншу теорію щоб не реагувати на війну....

А тим що реагують на війну вони ітак розуміють що реально є...
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20.08.2023 08:42 Ответить
По-перше - у орків засоби захисту - гівно, по-друге - їхня тактична медицина - теж гівно. По-третє - "м'ясні атаки" - ще більше гівно.
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20.08.2023 09:21 Ответить
А хто зараз м'ясно атакує? Той хто в обороні знаходиться, чи в контрнаступі?
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20.08.2023 11:11 Ответить
Провали у пам'яті? Це до психіатра!
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21.08.2023 07:51 Ответить
США оцінюють втрати РФ у війні у 120 тис. загиблими, України - у 70 тис., -Видання The New York Times, посилаючись на неназваних посадовців США, навело оцінку втрати України і Росії за 1,5 року війні. Джерело: https://censor.net/ua/n3438376

ДАНІ НАДАНІ ТИПУ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ СУСПІЛЬСТВА УКРАЇНИ ДО: "НАДА ДАГАВАРІВАТЬСЯ ПАСРЄДІНЄ", МАБУТЬ ПОЧАЛОСЯ.
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20.08.2023 00:37 Ответить
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20.08.2023 08:14 Ответить
Наскільки я розумію, Шурма отримував з держбюджету дотацію по "зеленому тарифу" за електроенергію, начебто, вироблену на окупованій території. Якби він просто заробляв на генерації й виводив пибуток в Україну, це було б непогано.
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20.08.2023 09:17 Ответить
Я думаю, що по кількості втрат ЗСУ можна орієнтуватися на ці дані. Американці - наші союзники й вони так чи інакше мають певний доступ до правдивих даних. А щодо втрат немитої треба орієнтуватися на дані нашого Генштабу, який знаходиться ближче до подій і має більше можливостей. Хоча й його зведення є доволі обережними.
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20.08.2023 09:12 Ответить
Необхідно знищувати не лише військових росії, а й цивільне населення рф (як вони роблять з українцями)!👈
Якщо цього не робити, то втрачається психологічний ефект, а також русню взагалі необхідно знищити як біологічний вид.👈
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20.08.2023 09:34 Ответить
>посилаючись на неназваних посадовців США

Это уже не журналистика, а пропаганда. Почему количество раненых меньше, чем погибших, если во всех войнах было в 3-4 раза больше? Почему данные Украины более чем в 2 раза отличаются от этих цифр?
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20.08.2023 11:03 Ответить
дані України скромніші за американські. Тобто наші називають втрати русні в 257 тис, американці - в 290 тис особового складу

це не "всі війни", це геноциідальна війна на винищення, якої не було з 1945 року.
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21.08.2023 02:30 Ответить
Досить "космічні цифри"! Україна не Китай, не Індія, і навіть не Рашка, такі втрати повністью унеможливили б подальший супротив, і тим паче контрнаступ зі сторони ЗСУ.

Згадайте 2014, розгром під Іловайськом, де загинуло 300-500 військових, фактично знищив будь який наступальний потенціал ЗСУ, та призвів до переговорів у Мінську.
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20.08.2023 15:04 Ответить
Просто тоді "300 - 500" були велитенськими втратами і шокували усіх... А зараз все поіншому. Не буду поодовжувати...
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21.08.2023 08:49 Ответить
"Неназвані посадовці США" - а це хто? Трампісти, МАГА? Андрій Іларіонов також зараз там якимось посадовцем працює? Джерело інформації?
...Щось від The New York Times останнім часом починає трішки тхнути росіянським тухесом.
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20.08.2023 22:47 Ответить
А, як взагалі таке можна порахувати? Фотографуються поля боїв, а потім якась дєвочка з генштабу голочкою рахує тіла?
Про реальні втрати знають лише обидві сторони конфлікту. Зокрема, нам, пересічним, доводять цифри пропаганди і потрібно бути наівним, щоб не розуміти Це.)
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21.08.2023 08:43 Ответить
Я думаю официальная стата пополняется только в момент, когда на основании точных данных выписывается письмо для информирования близких. А все остальное вроде "без вести пропавший" в статистику не идет :/
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13.11.2023 15:35 Ответить
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