США оценивают потери РФ в войне в 120 тыс. погибшими, Украины – в 70 тыс., - The New York Times
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Издание The New York Times, ссылаясь на неназванных чиновников США, привело оценку потерь Украины и России за 1,5 года войны.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.
В статье говорится, что РФ, по этим оценкам, потеряла около 120 тысяч погибшими и 170-180 тысяч - ранеными. В то же время потери Украины американские официальные лица оценивают около 70 тысяч военных погибшими и 100-120 тысяч - ранеными. Издание отмечает, что потери резко выросли зимой и весной этого года во время битвы за город Бахмут Донецкой области. Тогда, по данным должностных лиц США, "сотни военнослужащих погибали или получали ранения ежедневно", в результате чего понесли значительные потери и российская сторона, и украинская.
За полтора года войны, отмечает NYT, количество погибших украинских военных уже превысило потери среди американских военных во время войны во Вьетнаме - около 58 тысяч. Также Украина приблизилась к уровню потерь среди американских военных за два десятилетия войны в Афганистане – около 69 тысяч.
Эти цифры базируются на официальных данных обеих сторон войны, спутниковых снимках, перехватах переговоров, сообщениях социальных сетей и местных СМИ. Установить точные цифры очень сложно, и оценки различаются даже в правительстве США, отмечает издание.
Последняя публичная оценка потерь администрацией Байдена была произведена в ноябре 2022 года. Тогда глава объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли оценил потери обеих сторон в войне более чем в 100 тысяч.
В "слитых" в свободный доступ "секретных документах" американской разведки общие потери России оценивались от 189,5 до 223 тысяч человек, в том числе 35,5 - 43 тысяч погибших в боях и 154 - 180 тысяч раненых. Количество потерь Украины оценивалось в 124,5 - 131 тысячу человек, в том числе от 15,5 до 17,5 тысячи погибших и от 109 до 113,5 тыс. раненых.
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины по состоянию на 18 августа оценивает потери российских войск более чем в 256 тысяч. Потери Украины официально не называются. Россия свои потери комментирует редко. В сентябре 2022 года в Министерстве обороны РФ заявляли, что на войне погибли якобы менее 6 тысяч российских солдат и более 100 тысяч украинских.
Пожалуйста, подождите...
Поле під Бахмутом, усіяне трупами російських окупантів Джерело: https://censor.net/ua/p3391861
Так, саме це фото я мав на увазі. Як би нам того не хотілося, тут 37 трупів. Тому на поле 1400 ніяк не вийде. Подивіться по краях зображення - вже чисте поле.
Учитывая то, что россиян 143,4 млн., а украинцев 29 млн., то количество убитых на единицу населения у нас в 2,88 раза больше, и поэтому война для нас ощущается тяжелее.
То така собі методика.
а якщо враховувати що хлібом і свиней годують, то виходить що людей ще менше ніж 90 мільйонів
хоч які там люди в росії, про що це я ?
ну і українців менше ніж 40 мільйонів, а вже 30 чи 25 мені важко сказати ...
А от с кацапами нічого подібного не ставалося щоб вони так зкоротились на майже 60 мільйонів за такий короткий строк. Такого просто так не буває.
Окрім того, є інші методи підрахунку населення, по сімкам наприклад. Та й демографи і економісти навіть західні повинні були побачити таку прогалину якби вона була. Бо це б супроводжувалось катастрофічним падінням ВВП, як в Україні. Але цього немає.
Тому це маячня.
ймовірно що і в ссср не було 300 мільйонів людей.
ВП росії мало залежить від проізводітєльності чи кількості людей, бо вимірюється барелями нафти і кубометрами газу : скільки їх обслуговувало людей при ссср стільки і залишилось, а решта населення просто проїдає цю ренту, тому ніякого падіння помітно не буде
он в Саудівській Аравії зворотній процес : населення зростає а помітного вкладу в ВВП ізза цього не відбувається
методика по SIM-картам теж нормальна, і що вона каже ?
Я не заважаю вірити у теорії змов.
Якщо легше вірити, що РФ кількісно більше України не в 5 разів, а в 3, то будь ласка. Хоча якщо рахувати по хлібу, то в Україні може бути лише 20 млн, тобто картина все одно мало зміниться.
Ясно що брехали. А який тут крик був і обвинувачення, коли всплила реальна цифра.
Генштаб до кожного підстреленого кацапа мєнта не викликає, щоб констатувати смерть
https://www.youtube.com/watch?v=7iDruryraP4
Маляр говорить про 1:5 на півдні і 1:8 на сході.
Я не бачу потреби для міноборони брехати.
Якби Україна мала б такі втрати то ворог де вже був би?
Україна багато втратила але не треба дописувати цифри які є припущенням а не остаточним числом
Порахувати загиблих зсу можливо і для цього достатньо порахувати могили на кладовищах в кожному населеному пункті
А це провокації мабуть провокують цими публікаціями Україну щоб видала точні дані і щоб кацапи дізналися ось таке видання
Це все, всі ці вкиди працюють виключно на цю ідею.
І вже йде купа вкидів по свіх каналах в т.ч. через купу "популярних блогерів"/"експертів"/"лідерів думок", що, мовляв, нема перспектив, "будемо домовлятися пасєрєдінє" і т.д.
Це все потужна ІПСО як у нас, так і через західні ЗМІ, так і вкиди через їхніх певних посадовців, ну а нам розповідають, що літаки то не скоро, ракети, ударні гелікоптери вам не треба, а всього іншого вам дали "достатньо" і т.д.
А тим що реагують на війну вони ітак розуміють що реально є...
ДАНІ НАДАНІ ТИПУ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ СУСПІЛЬСТВА УКРАЇНИ ДО: "НАДА ДАГАВАРІВАТЬСЯ ПАСРЄДІНЄ", МАБУТЬ ПОЧАЛОСЯ.
Якщо цього не робити, то втрачається психологічний ефект, а також русню взагалі необхідно знищити як біологічний вид.👈
Это уже не журналистика, а пропаганда. Почему количество раненых меньше, чем погибших, если во всех войнах было в 3-4 раза больше? Почему данные Украины более чем в 2 раза отличаются от этих цифр?
це не "всі війни", це геноциідальна війна на винищення, якої не було з 1945 року.
Згадайте 2014, розгром під Іловайськом, де загинуло 300-500 військових, фактично знищив будь який наступальний потенціал ЗСУ, та призвів до переговорів у Мінську.
...Щось від The New York Times останнім часом починає трішки тхнути росіянським тухесом.
Про реальні втрати знають лише обидві сторони конфлікту. Зокрема, нам, пересічним, доводять цифри пропаганди і потрібно бути наівним, щоб не розуміти Це.)