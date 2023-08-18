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Новости Война в Украине Отопительный сезон Война
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Укрэнерго (438) отопительный сезон (475) Кудрицкий Владимир (38)

"Укрэнерго" об отопительном сезоне: Легкой зимы не будет, запас прочности энергосистемы меньше, чем в прошлом году

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

укренерго

Энергетики говорят, что зима для украинцев не будет лёгкой, но украинская энергетика выстоит.

Об этом заявил глава правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий на брифинге во Львове, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.UA.

По его словам, уже выполнено от 60% до 80% плана восстановления энергосистемы и ее подготовки к отопительному сезону. Процент готовности зависит от типа энергообъектов.

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Энергетики не обещают украинцам легкой зимы, однако отмечают, что украинская энергосистема выстоит. Именно поэтому особое внимание при подготовке уделяется защите оборудования и координации действий властей, энергетиков и потребителей во время чрезвычайных ситуаций, вызванных возможными обстрелами.

Кудрицкий добавил, что одним из безоговорочных плюсов является то, что следующей зимой мы будем иметь более плотную систему ПВО, чем она была в прошлом году. К тому же Украина уже имеет уникальный опыт борьбы с массированными ракетными и дроновыми атаками, а также опыт балансирования системы в таких экстремальных условиях.

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"Конечно, мы будем начинать следующий отопительный сезон, имея меньший запас прочности в энергосистеме, чем в прошлом году. Восстановить на 100% все эти поврежденные объекты за несколько месяцев невозможно. Но точно могу сказать, что мы войдем в отопительный сезон максимально готовыми" , – подчеркнул он.
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Топ комментарии
+26
ви головне не допустіть зменшення прибутків ахметова якому ви лижете жопу...
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18.08.2023 23:22
+18
ну крім підняття тарифів у них фантазії не хватає
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18.08.2023 23:28
+16
Это точно, детишки Рината, патриоты Украины Алмир и Дамир в Швейцарии голодают. Не хочешь ДТЕКу платить, плати другому оператору сетей! Только нет другого в нашей Банана Рипаблик. Монополия шпилевого каталы.
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18.08.2023 23:35
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Правила форума Совет форумчан
ви головне не допустіть зменшення прибутків ахметова якому ви лижете жопу...
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18.08.2023 23:22 Ответить
Та піднімуть ціну на опалення, та й по всьому. Як з електрикою. Он взимку сиділи й без опалення, а чомусь платіжки не зменшувались.
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18.08.2023 23:24 Ответить
ну крім підняття тарифів у них фантазії не хватає
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18.08.2023 23:28 Ответить
Та вже підняли
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19.08.2023 00:45 Ответить
Бл...ть, что в этой новости плохого? Вы, бл...ть, всё обсираете... Не понимаю вас...
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19.08.2023 01:06 Ответить
Да, заткните уже этих холуев Ахметова!

1. Они озвучивают врагу стратегические оперативные данные Украины- сколько, чего, и как будет.

Эта государственная измена!

СБУ, ауууу!

2. Это лоббирование интереса олигарха монополиста Ахметова.
Хатим больше бюджетных денег…
Хатим повысить тарифы для населения… мы пострадали…

3. Полное отсутствие олигархического бизнеса Ахметова судебных дел против рф.
Хотя он «пострадал» именно от ху&ла.

Но судиться в международных судах Ахметову сцыкотно… можно и гавична отведать…

А Украине руки выкручивать- тут без риска
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19.08.2023 06:23 Ответить
Зеленая команда старается изо всех сил, можна не переживать
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19.08.2023 08:15 Ответить
за газ 70% оплаты за доставку разворовано. Уголовное дело возбуждено.
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18.08.2023 23:48 Ответить
купуйте більше якісних офісних крісел із запасом міцності. Тоді не буде проблеми встояти. Буде проблема всидіти.
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18.08.2023 23:35 Ответить
Это точно, детишки Рината, патриоты Украины Алмир и Дамир в Швейцарии голодают. Не хочешь ДТЕКу платить, плати другому оператору сетей! Только нет другого в нашей Банана Рипаблик. Монополия шпилевого каталы.
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18.08.2023 23:35 Ответить
Так саме огидне те, що цю мразоту ахметова піарить навіть цензор.
Хоча його за всі минулі вчинки треба згноїти в уранової копальні.
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18.08.2023 23:42 Ответить
але ж ми готові до зими...
як до всього що нас турбує
візьми зе, єрмака, і шмигаля...
поїдь в Гатне
побачиш що зняли слой асфальту який міг пережити ще зиму-другу
міг цей асфальт дочекатись кінця війни....
нікуя...
бабулеси важливіші
бо отримання надприбутків від дороги порівнюють з торгівлею наркотою а то ще й вигідніше
а як щоб продати ахметову атомну енергію нізакуй???
чи може лякаєте людей щоб дагаварівца з ******???
нікчемні, зелені створіння......
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18.08.2023 23:42 Ответить
Дорогу на Гостомель теж стелять,хоча вона там нормальна.В Києві повно місць де доріг просто немає!Але ж ні,стелять там де нормальна!!!
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19.08.2023 00:49 Ответить
в феврале-марте 2022 года я понял, что централизованное отопление это разводняк по вытягиванию бабла и до -12 можно комфортно жить без отопления вообще, без централизованного тем более.
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18.08.2023 23:47 Ответить
Розкажіть як до мінус 12 можна жити без опалення. Мені дуже цікаво. Хочу спробувати хвіст відморозити.
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19.08.2023 00:18 Ответить
Не знаю, як при -12, але в цю зиму у нас опалення вимикали разом зі світлом. Не замерзли, бо 1. Балкони засклені та утеплені. 2. Якщо ставало холодно - просто вмикали газову плиту. Але на цю зиму нас вже заздалегідь лякають світлом, опаленням й газом. Причому вимикати будуть одночасно, скоріш за все. Щоб знову підняти тарифи.
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19.08.2023 00:26 Ответить
Це якщо пару -трійко днів, а потім холод своє візьме. А якщо труби полопаються від морозу, то треба буде евакуюватися. Бо не буде до літа не опалення, не води, не каналізації.
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19.08.2023 00:28 Ответить
перекрываешь вход на отопление и сливаешь воду из системы.
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19.08.2023 00:36 Ответить
Это если индивидуальное отопление
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19.08.2023 00:42 Ответить
не, в подвале каждого дома с централизованным отоплением есть минимум 1 элеваторный узел. Там всё управление. Там перекрывается теплоноситель на вход и там же сливается вода из системы. Из труб холдной воды вода так же сливается. Где-то в подвале должен быть сливной кран. Обычно им ушлые жильцы пользуются для полива газонов.
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19.08.2023 01:06 Ответить
Это если дадут команду, что отопления долго не будет
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19.08.2023 01:26 Ответить
Тоді більше 2 діб не було, та й -12 теж. Але кішка залазила під ковдру й матюкалась
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19.08.2023 01:49 Ответить
В мене квартирне газове. Без світла звичайно не працює. Так що відсутність електрики актуальна у сенсі опалення.
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19.08.2023 00:29 Ответить
ну, якщо з квартири без опалення взимку не з'їджати, то буде проблема з каналізацією. Воду можна принести, але... Ну а так у самої малої кімнаті ковдру на вікно та двері. На пол, стелю, стіни, або пенопласт, або утеплювач. У якості опалювача спиртовий обігрівач. Чому спиротвий? Тому що спирт при горінні не утворює угарний газ. Но краще без нього спати і з відкритим віконцем, бо інакше будуть мокрі стіни, одежа. Буде жопа. Обігрівачем користуватися днем. Ну і усі у цю кімнату.
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19.08.2023 00:49 Ответить
Ви забули про кисневі балони, бо дихати там не буде чим, особливо з утепленням пінопластом. Вихід це ковдри або ще краще добрі спальні мішки, але проблему з комунікаціями це не вирішує.
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19.08.2023 01:01 Ответить
это если ночью кочегарить до +10,+20. Для около нулевой температуры, как правило, достаточно пламени чуть больше свечи (В зависимости от комнаты и утепления). С комуникациями проблему решает два ведра. Но все-же лучше в частный сектор выехать.
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19.08.2023 01:12 Ответить
Хвост отморозить не получиться. Два спальника осенних, зимние штаны, куртка, шапка, термобелье два слоя и перчатки. Естественно каремат. Перчатки не обязательно. Это на ночевку. Днем обычные брюки, первый слой термобелья, футболка и флиска с шапкой. А если будет возможность включить обогреватель, то зимние штаны и куртка не нужны. Но тогда палево ночлега по тепловизору.
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19.08.2023 00:34 Ответить
Це ви про польові умови. Раніше дивився ТВ передачу, там десь іноземці по російській тундрі їздили зимою і спали виключно в палатці незалежно від мінуса. Вони й в мінус 40 ночували і нормально. Але це екстрім.
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19.08.2023 00:38 Ответить
при -40 у гарному спальнику можна в нігляже спати. Головне не тупанути і не допустити появи конденцату з видихаємого повітря, бо буде халепа.
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19.08.2023 00:53 Ответить
Єдине що, якщо придавить вночі, то це знатні тортури визалити із цього гнізда на 1 хвилину та залазити зворотньо.
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19.08.2023 00:57 Ответить
Ставити нові трансформатори - ні, будувати нові підстанції- ні, розширювати пропускну здатність енергосистеми від Європи - ні, закупляти 10 тис. дронів - ні. Покласти нову бруківку, відремонтувати стадіони і будувати нові розв'язки на сотні мільонів долларів - так!
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18.08.2023 23:48 Ответить
Підвищення тарифів на електроенергію не досягло мети, грошей на енергоринку не вистачає, - Герус.
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18.08.2023 23:51 Ответить
Значить треба підняти ще вдвічі, а через місяць знову повторити фразу про нестачу коштів.
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19.08.2023 00:19 Ответить
Не нн в прошлом году енергетики делали не возможное ,так что нех на них гнать....другой вопрос шо полтора года войны и можно было все подстанции железобетоном залить или придумать саркофаги бетонные для особо важных обьектов.
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18.08.2023 23:58 Ответить
А у 95 квартала? А у мами Римми, цієї шльондри криворіжської? Все гаразд буде? Чи у Зеленчат? Шмари дешеві. Навіть при статках. вони є шмари
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19.08.2023 00:28 Ответить
Родители Зеленского уже давно живут в Израиле в многомиллионном домике с охраной
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19.08.2023 02:56 Ответить
Намёк на повышение тарифов.
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19.08.2023 00:47 Ответить
запас міцності енергосистеми менший, ніж торік
-----------------------------------------------------------------
А что, бесплатную помощь в виде поставок трансформатров, проводов и прочего от европейских стран уже разворовали или перепродали?
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19.08.2023 03:00 Ответить
Кожен день повідомлення про корупційні оборутки на мільйони. Звідкіля ж йому взятись тому запасу міцності? Воювати, красти,ще й бажати війну виграти - це українське ноу хау.
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19.08.2023 05:42 Ответить
Ну звісно! Ціни піднчли, яйця почухали і все мало... Одне тішить, що адепти зеленого лайна, може замерзнуть і здохнуть. Ублюдки, привели до влади зрадника , тіштесь , тупорилі. Ви, бидло навіть, земарафон , свій улюблений, не зможете подивитись і 95 квартал. Гидота тупа!
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19.08.2023 07:06 Ответить
Легкие намеки на повышение цен пошли, стесняюсь спросить?
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19.08.2023 08:13 Ответить
 
 