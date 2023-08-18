"Укрэнерго" об отопительном сезоне: Легкой зимы не будет, запас прочности энергосистемы меньше, чем в прошлом году
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Энергетики говорят, что зима для украинцев не будет лёгкой, но украинская энергетика выстоит.
Об этом заявил глава правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий на брифинге во Львове, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.UA.
По его словам, уже выполнено от 60% до 80% плана восстановления энергосистемы и ее подготовки к отопительному сезону. Процент готовности зависит от типа энергообъектов.
Энергетики не обещают украинцам легкой зимы, однако отмечают, что украинская энергосистема выстоит. Именно поэтому особое внимание при подготовке уделяется защите оборудования и координации действий властей, энергетиков и потребителей во время чрезвычайных ситуаций, вызванных возможными обстрелами.
Кудрицкий добавил, что одним из безоговорочных плюсов является то, что следующей зимой мы будем иметь более плотную систему ПВО, чем она была в прошлом году. К тому же Украина уже имеет уникальный опыт борьбы с массированными ракетными и дроновыми атаками, а также опыт балансирования системы в таких экстремальных условиях.
"Конечно, мы будем начинать следующий отопительный сезон, имея меньший запас прочности в энергосистеме, чем в прошлом году. Восстановить на 100% все эти поврежденные объекты за несколько месяцев невозможно. Но точно могу сказать, что мы войдем в отопительный сезон максимально готовыми" , – подчеркнул он.
Пожалуйста, подождите...
1. Они озвучивают врагу стратегические оперативные данные Украины- сколько, чего, и как будет.
Эта государственная измена!
СБУ, ауууу!
2. Это лоббирование интереса олигарха монополиста Ахметова.
Хатим больше бюджетных денег…
Хатим повысить тарифы для населения… мы пострадали…
3. Полное отсутствие олигархического бизнеса Ахметова судебных дел против рф.
Хотя он «пострадал» именно от ху&ла.
Но судиться в международных судах Ахметову сцыкотно… можно и гавична отведать…
А Украине руки выкручивать- тут без риска
Хоча його за всі минулі вчинки треба згноїти в уранової копальні.
як до всього що нас турбує
візьми зе, єрмака, і шмигаля...
поїдь в Гатне
побачиш що зняли слой асфальту який міг пережити ще зиму-другу
міг цей асфальт дочекатись кінця війни....
нікуя...
бабулеси важливіші
бо отримання надприбутків від дороги порівнюють з торгівлею наркотою а то ще й вигідніше
а як щоб продати ахметову атомну енергію нізакуй???
чи може лякаєте людей щоб дагаварівца з ******???
нікчемні, зелені створіння......
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А что, бесплатную помощь в виде поставок трансформатров, проводов и прочего от европейских стран уже разворовали или перепродали?