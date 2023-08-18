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Дания (443) Нидерланды (1384) самолет (3328) США (23182) Резников (1168) F-16 (300)

Украина доказала, что невозможное возможно, - Резников о разрешении США на передачу самолетов F-16 от Дании и Нидерландов

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

самолет,ф16

Нидерланды и Дания дали зеленый свет на поставку истребителей F-16 в Украину. Это произойдет после того, как украинские пилоты завершат обучение.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в твиттере.

Резников отметил: "Великолепные новости от наших друзей из Соединенных Штатов! Нидерланды и Дания дали зеленый свет на поставку истребителей F-16 в Украину после того, как наши пилоты завершат обучение. Украина доказала, что невозможное возможно".

Он подчеркнул, что украинские военные доказали, что они способны быстро учиться.

"Вскоре мы докажем, что победа Украины неизбежна. Спасибо всем нашим партнерам и друзьям в США, Нидерландах и Дании. Вперед к Победе!" - подчеркнул Резников.

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Топ комментарии
+41
неможливо так красти під час війни а виявилося можливо .. та ще і легше ніж до війни
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18.08.2023 23:23
+31
Неможливе - це коли міністр оборони воюючої країни розповідає,що дрони потрбні для весілля,а про крадіжки на харчах годі і говорити
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18.08.2023 23:25
+29
яйця по 17 також можливо.
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18.08.2023 23:25
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неможливо так красти під час війни а виявилося можливо .. та ще і легше ніж до війни
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18.08.2023 23:23 Ответить
яйця по 17 також можливо.
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18.08.2023 23:25 Ответить
они рождены что бы сказку сделать былью ))))
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18.08.2023 23:26 Ответить
Неможливе - це коли міністр оборони воюючої країни розповідає,що дрони потрбні для весілля,а про крадіжки на харчах годі і говорити
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18.08.2023 23:25 Ответить
"Україна довела...."

я досі не вважав рєзнікова хоча б придурком.
пічаль. 😢
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18.08.2023 23:26 Ответить
Ну вот видите,Резников обещал самолёты, он их и даст
Яйца продаст...свои.
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18.08.2023 23:26 Ответить
Українською?🤣🌹
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18.08.2023 23:28 Ответить
Дійсно, декілька років тому вважав, що такий рівень корупції неможливий
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18.08.2023 23:27 Ответить
Ви були песимістом. Можливо ще і як! На відбудові врожай буде ще більшим, якщо не посадити вчасно!
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18.08.2023 23:38 Ответить
Все сказав правильно,
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18.08.2023 23:28 Ответить
І що тут неможливого, придурку?
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18.08.2023 23:28 Ответить
Як з гівна зліпити перемогу.
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18.08.2023 23:29 Ответить
Дебил, бл... (С)
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18.08.2023 23:31 Ответить
А Резников тут каким боком ?
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18.08.2023 23:31 Ответить
Не кажи "Гоп" поки не перескочиш. Спочатку отримайте, а головне ще рік треба якось протриматись, щоб не перебили усіх, поки отримаємо... Можливо отримаємо, а можливо і ні. Але що вирішать ці нещасні шість літачків, які нам можливо дадуть, бо про більше поки ніхто не говорив, виявиться що і ці шість літати не зможуть, бо якоїсь гайки в них не вистачатиме, про яку ми не знатимемо.
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18.08.2023 23:31 Ответить
Суперзброя? Зразу підемо в супер наступ. Ф-16 розмінують поля, полетять в Крим, прикриють наші сили з повітря.
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18.08.2023 23:45 Ответить
розділяю твій скепсис.
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18.08.2023 23:50 Ответить
Якщо Зеля просить Ф-16 то всі узеленськи мають підтримати його. Потім будем розмірковувати що з ними робити, може на що згодяться.
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19.08.2023 15:24 Ответить
"неможливе можливе"
Тут он прав- просрать 100 000 кв км за 3 дня.
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18.08.2023 23:35 Ответить
А з чим ти не згонден, Віталя?
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18.08.2023 23:44 Ответить
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19.08.2023 06:22 Ответить
неможливе можливе

- Україна довела що можливо коли багаторазово спійманий на крадіжці міністр оборони Рєзніков досі не під слідством і продовжує займати це крісло як ні в чому не бувало💪
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18.08.2023 23:39 Ответить
А ти злодюга свiтового масштабу якимось боком до F-16?
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18.08.2023 23:39 Ответить
Сначала надо их получить реально, а то может опять что то помешает, толку от разговоров сейчас
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18.08.2023 23:45 Ответить
Таке наче зірку смерті марсіяни дадуть.
Після ф-16 що просити будемо?
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18.08.2023 23:47 Ответить
Окей.

Незабаром це коли? Отримаємо як планували осінню 2023 хоча б 40 ф16? Чи це буде як вже кажуть аж літом перед виборами...
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18.08.2023 23:51 Ответить
Ойц, зелед тронулся (окончательно)... Опосля на стелсы будут пенять, мол , без них не видать перемоги.
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18.08.2023 23:54 Ответить
Резніков зазначив: "Чудові новини від наших друзів зі Сполучених Штатів! Джерело: https://censor.net/ua/n3438378
це означає не понести ніякої відповідальності за вкрадені 36 млрд в МО і зловживаннях на яйцях по17
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18.08.2023 23:55 Ответить
А ти тут причом що піаришся ,таоя заслуга тільки яйця і мародерство на крові.
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18.08.2023 23:56 Ответить
Вашингтон надав Данії та Нідерландам офіційні запевнення, що Сполучені Штати прискорять затвердження запитів на передачу F-16 для відправлення в Україну, коли пілоти пройдуть підготовку, сказав чиновник.

Тобто спочатку треба завершити навчання, підтвердити, потім подати запит, потім...

Скільки це займ часу - не сказано. Но 31 танк, передають 8й місяць, хоча рішення було прийняте в січні.
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19.08.2023 00:13 Ответить
Посадка, хоча б навіть звільнення клоунів--мародерів--кротів--зрадників процес пришвидшив би в рази, врятувало б тисячі життів воїнів, але зелена погань дуже супротивляється, це питання їх існування в такому вигляді.
Життя Українців їх не цікавить.
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19.08.2023 00:35 Ответить
почему эту воровскую тварь еще не пристрелили? (((
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19.08.2023 00:38 Ответить
Як сказав один експрет на Прямому - ці ЗЕвиродки посталять ще гіршого - не даремно ж пустили в інформпростір курвопретенденток Верещучку медчуківську та Безуглу Єрмаківську .
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19.08.2023 02:13 Ответить
Я дам вам Парабуллум
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19.08.2023 06:23 Ответить
Мародер.
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19.08.2023 00:44 Ответить
34 гривневий міністр.
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19.08.2023 02:38 Ответить
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19.08.2023 09:23 Ответить
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19.08.2023 14:55 Ответить
Данія передасть деякі зі своїх F-16 тільки після отримання своїх нових реактивних винищувачів F-35. Перші чотири F-35 повинні бути доставлені 1 жовтня.
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19.08.2023 03:36 Ответить
Поки , Єрмак та Резніков при владі, літаків не буде , на Заході є побоювання, що з F-16 , буде так само як і с снарядами з знебідненним ураном , розтошування яких здили русне , . Хтось в ОПє працює на ***** . Або паливо буде не якісним , корот ше за все буде саботаж. Ну як завжди, як с бронетехнікою .
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19.08.2023 03:45 Ответить
А барабаны тоже будут?
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19.08.2023 05:51 Ответить
украина доказала, что яйца можно покупать по 17 гр штоптом, когда в розницу-4гр
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19.08.2023 07:10 Ответить
..не буду орать хвальбы...Но Вы доказали ,что ***** и есть болота мацковии-твари...
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19.08.2023 10:07 Ответить
Хтось очикував що Резнікова знимуть! Не для того Зеля домовленності Оману піписував !
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19.08.2023 14:50 Ответить
 
 