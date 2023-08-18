Украина доказала, что невозможное возможно, - Резников о разрешении США на передачу самолетов F-16 от Дании и Нидерландов

Нидерланды и Дания дали зеленый свет на поставку истребителей F-16 в Украину. Это произойдет после того, как украинские пилоты завершат обучение.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в твиттере.

Резников отметил: "Великолепные новости от наших друзей из Соединенных Штатов! Нидерланды и Дания дали зеленый свет на поставку истребителей F-16 в Украину после того, как наши пилоты завершат обучение. Украина доказала, что невозможное возможно".

Он подчеркнул, что украинские военные доказали, что они способны быстро учиться.

"Вскоре мы докажем, что победа Украины неизбежна. Спасибо всем нашим партнерам и друзьям в США, Нидерландах и Дании. Вперед к Победе!" - подчеркнул Резников.

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