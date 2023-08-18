Украина доказала, что невозможное возможно, - Резников о разрешении США на передачу самолетов F-16 от Дании и Нидерландов
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Нидерланды и Дания дали зеленый свет на поставку истребителей F-16 в Украину. Это произойдет после того, как украинские пилоты завершат обучение.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в твиттере.
Резников отметил: "Великолепные новости от наших друзей из Соединенных Штатов! Нидерланды и Дания дали зеленый свет на поставку истребителей F-16 в Украину после того, как наши пилоты завершат обучение. Украина доказала, что невозможное возможно".
Он подчеркнул, что украинские военные доказали, что они способны быстро учиться.
"Вскоре мы докажем, что победа Украины неизбежна. Спасибо всем нашим партнерам и друзьям в США, Нидерландах и Дании. Вперед к Победе!" - подчеркнул Резников.
Топ комментарии
+41 Vaaleikumassalam
показать весь комментарий18.08.2023 23:23
+31 Перехватчик
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+29 Chaplyak Ivan
показать весь комментарий18.08.2023 23:25
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Пожалуйста, подождите...
я досі не вважав рєзнікова хоча б придурком.
пічаль. 😢
Яйца продаст...свои.
Тут он прав- просрать 100 000 кв км за 3 дня.
- Україна довела що можливо коли багаторазово спійманий на крадіжці міністр оборони Рєзніков досі не під слідством і продовжує займати це крісло як ні в чому не бувало💪
Після ф-16 що просити будемо?
Незабаром це коли? Отримаємо як планували осінню 2023 хоча б 40 ф16? Чи це буде як вже кажуть аж літом перед виборами...
це означає не понести ніякої відповідальності за вкрадені 36 млрд в МО і зловживаннях на яйцях по17
Тобто спочатку треба завершити навчання, підтвердити, потім подати запит, потім...
Скільки це займ часу - не сказано. Но 31 танк, передають 8й місяць, хоча рішення було прийняте в січні.
Життя Українців їх не цікавить.