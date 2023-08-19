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У Кличко заявили, что Киев не будет проводить массовые мероприятия в День Независимости
Киевские городские власти не устраивают массовые мероприятия в столице ко Дню Независимости.
Об этом сообщает сайт КГГА, передает Цензор.НЕТ.
"Город не устраивает массовые мероприятия в День Независимости. Однако, как проинформировали столичную власть письмом из Офиса Президента, на государственном уровне на Крещатике планируют провести выставку образцов поврежденной вражеской техники", - говорится в сообщении КГГА.
В связи с этим с сегодняшнего вечера перекрывается движение по Крещатику на отрезке от Майдана Незалежности до ул. Богдана Хмельницкого, сообщает КГГА.
В то же время движение по ул. Богдана Хмельницкого – от Крещатика до ул. Владимирской – откроют сегодня в 23.30.
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Ччернігова маловато....
"Місто не влаштовує масових заходів на День Незалежності.
Як поінформували міську владу листом з Офісу Президента, на державному рівні на Хрещатику планують провести виставку зразків пошкодженої ворожої техніки.
Красота жанра, если, не дай бог, по Киеву будут прилеты на день Независимости (а эта вероятность более 80%), то виноват будет опальный Кличко... И да, восстановление поврежденного асфальта на Крещатике будет неплохо стоить.
И к чему эта выставка?
Влаштували б ходу полонених кацапів…
Або виклали б 250000 чорних пакетів на Хрещатику з маленькими трікалорамі..
київ більше ніж чернігів. тупих абипоржати вистачає. з дітьми попруться.
потім, можна буде, кличка звинуватити.