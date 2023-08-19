РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9534 посетителя онлайн
Новости День Независимости
3 338 39

У Кличко заявили, что Киев не будет проводить массовые мероприятия в День Независимости

трофей,хрещатик,техніка,трофеї

Киевские городские власти не устраивают массовые мероприятия в столице ко Дню Независимости.

Об этом сообщает сайт КГГА, передает Цензор.НЕТ.

"Город не устраивает массовые мероприятия в День Независимости. Однако, как проинформировали столичную власть письмом из Офиса Президента, на государственном уровне на Крещатике планируют провести выставку образцов поврежденной вражеской техники", - говорится в сообщении КГГА.

В связи с этим с сегодняшнего вечера перекрывается движение по Крещатику на отрезке от Майдана Незалежности до ул. Богдана Хмельницкого, сообщает КГГА.

Читайте также: ОК "Південь" об угрозе провокаций РФ в День Независимости: Есть косвенные признаки подготовки России к массированным атакам

В то же время движение по ул. Богдана Хмельницкого – от Крещатика до ул. Владимирской – откроют сегодня в 23.30.

Автор: 

День Независимости (1196) Киев (25505)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+12
Ясно. Буде зелений балаган.
показать весь комментарий
19.08.2023 19:37
+8
Які полонені ,ми ж виконуємо "Женевські конвенції " влаштували рашистам санаторій в полоні ,
показать весь комментарий
19.08.2023 19:54
+4
Знову на тіж граблі! Хоча Київ добре захищений.
показать весь комментарий
19.08.2023 19:28
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Русские, своих добивают!
показать весь комментарий
19.08.2023 19:25 Ответить
А шо то за світлина? Неможна було інший ракурс обрати?)))
показать весь комментарий
19.08.2023 19:26 Ответить
То напевне ота пані і приволокла ровером отой металобрухт)
показать весь комментарий
19.08.2023 19:29 Ответить
Во время перехода российской станции «Луна-25» на предпосадочную орбиту «произошла нештатная ситуация, которая не позволила выполнить маневр с заданными параметрами»-добавьте луну-25)))
показать весь комментарий
19.08.2023 19:26 Ответить
Знову на тіж граблі! Хоча Київ добре захищений.
показать весь комментарий
19.08.2023 19:28 Ответить
Ясно. Буде зелений балаган.
показать весь комментарий
19.08.2023 19:37 Ответить
О то підготовка до війни була, при умові, що війна з 2014 року.
показать весь комментарий
19.08.2023 21:07 Ответить
Так мером Київа є Кличко. До чого тут зелений балаган? В столиці лише мер вирішує які заходи будуть проводитись.
показать весь комментарий
19.08.2023 21:50 Ответить
тобто про війну, ти, каzап кінчений, не чув? кличко займається, виключно, побутовими проблемами.
показать весь комментарий
19.08.2023 22:04 Ответить
обов"язково треба виставку
Ччернігова маловато....
показать весь комментарий
19.08.2023 22:15 Ответить
Дуже дорога нам незалжність
показать весь комментарий
19.08.2023 19:41 Ответить
Про це Київська міська державна адміністрація повідомила в телеграмі, передає Цензор.НЕТ.

"Місто не влаштовує масових заходів на День Незалежності.

Як поінформували міську владу листом з Офісу Президента, на державному рівні на Хрещатику планують провести виставку зразків пошкодженої ворожої техніки.

Красота жанра, если, не дай бог, по Киеву будут прилеты на день Независимости (а эта вероятность более 80%), то виноват будет опальный Кличко... И да, восстановление поврежденного асфальта на Крещатике будет неплохо стоить.

И к чему эта выставка?
показать весь комментарий
19.08.2023 19:44 Ответить
Висновок такий -"не@уй шастать " на День Незалежності в центр Києва ,бо може щось прилетіти .
показать весь комментарий
19.08.2023 19:52 Ответить
Да думаю людей мало будет. Как бы на что там смотреть ну и всё равно рабочий день
показать весь комментарий
19.08.2023 19:59 Ответить
Робочий день на " День Незалежності"?????
показать весь комментарий
19.08.2023 20:05 Ответить
Да, никаких выходных официально нету при военном положении. Только восьмое марта в прошлом году, по моему, был выходной
показать весь комментарий
19.08.2023 20:07 Ответить
А на Хрешатику й поряд немає офісів й установ??
показать весь комментарий
19.08.2023 20:15 Ответить
Не знаю, два года не был на Крещатике. Думаю, офисов скоро вообще не останется
показать весь комментарий
19.08.2023 20:24 Ответить
Та ладна. Головпоштампт, КМДА, Департамент земельних ресурсів ще ніхто не переносив. А на вулицях, що поряд то ще більше.
показать весь комментарий
19.08.2023 20:41 Ответить
Абсолютно верно. Еще раз повторяю: трагедия в Чернигове в пример. А ведь это для рашистов особой целью и не было. А вот стравните с Крещатиком, с центром столицы Украины Киевом? Это не цель для рашистов? Еще какая цель. Путлер любит даты, и особенно дату Независимости Украины. Он потратит все свои запасы Кинжалов, Точка У, Искандер-М, и переоборудованные под стрельбу по наземным целям зенитные комплексы С-300/С-400.
показать весь комментарий
19.08.2023 20:04 Ответить
Да большинство дат мы сами себе придумываем. Ну какая дата 24-февраля, чтобы начинать войну после общевойсковой попойки? Лупят, когда разведывают/доразведывают
показать весь комментарий
19.08.2023 20:09 Ответить
Ответ простой: когда все военные на рабссее с будуна после 23 февраля и плюс любовь путлера к сакральным датам.
показать весь комментарий
19.08.2023 20:22 Ответить
У минулому році, та техніка стояла на Хрещатику днів 3 мінімум. А постійна виставка підрської техніки вже більше року стоїть на Михайлівській.
показать весь комментарий
19.08.2023 20:11 Ответить
Типу не можна отой брухт скласти на майданчику біля батьківщини-матері...
показать весь комментарий
19.08.2023 20:16 Ответить
Можно и нужно создать парк, в котором наши умельцы создадут скульптуры из вражеской бронетехники, но не в виде киборгов (это и так понятно), а в виде развлекательной экскурсии. Например замедленный показ в металле отлета башни из танка. (думаю это наиболее сложное), или, например, подсвеченные вечерними красными огнями разбитые БТР и БМП вдоль аллеи к монументу из трех сваренных наглухо друг с другом рашистскими танками, упертыми своими стволами вниз, в бетон.
показать весь комментарий
19.08.2023 20:37 Ответить
Але ж не вивалювати те гівно на Хрещатику.
показать весь комментарий
20.08.2023 00:18 Ответить
може все ж таки придбаемо дрони на фронт? здайте це барахло на метал та придбайте військовим дрони....
показать весь комментарий
19.08.2023 19:49 Ответить
Кому потрібна бронетехніка на металобрухті?! Ти що тупа?
показать весь комментарий
19.08.2023 20:18 Ответить
Це вже було.
Влаштували б ходу полонених кацапів…
Або виклали б 250000 чорних пакетів на Хрещатику з маленькими трікалорамі..
показать весь комментарий
19.08.2023 19:51 Ответить
Які полонені ,ми ж виконуємо "Женевські конвенції " влаштували рашистам санаторій в полоні ,
показать весь комментарий
19.08.2023 19:54 Ответить
Вони вже так отжерлись в полоні,що в свою стару форму і не влізуть.
показать весь комментарий
19.08.2023 20:07 Ответить
Не підказуйте!! Бо зедебіли ще їм по розміру підберуть/пошиють на Довженко й запустять ходу
показать весь комментарий
19.08.2023 20:45 Ответить
Ну а що, там же бубочка буде-туди стріляти кацапи не будуть
показать весь комментарий
19.08.2023 19:58 Ответить
Бубочка як раз не там
показать весь комментарий
19.08.2023 20:18 Ответить
а виставка пошкодженої кацапської техніки то не масовий захід? чи туди ніхто не прийде?
показать весь комментарий
19.08.2023 20:19 Ответить
Може бути дуже яскраво. О котрій годині там буде зеленский? Чи тіки діти.
показать весь комментарий
19.08.2023 21:04 Ответить
Техніку треба привезти в Київ, потім вивезти, а це дуже важкі та габаритні вантажі, для транспортування яких потрібна спецтехніка (що обійдеться не дешево), крім того, буде витрачено величезну кількість пального, яке зараз дуже дороге і ще у рази більше вкрадуть на цій акції. Може більш доцільно купити за ці гроші тепловізори, аптечки, безпілотники і т.п.?
показать весь комментарий
19.08.2023 21:23 Ответить
Слуги, краще просто пройдіть колоною своєї фракції з барабанами на шиї, тими що для бомбосховищ накупли
показать весь комментарий
19.08.2023 21:39 Ответить
а чому? може якась чергова берлинська організує зустріч в таємному, всім відомому місці?
київ більше ніж чернігів. тупих абипоржати вистачає. з дітьми попруться.
потім, можна буде, кличка звинуватити.
показать весь комментарий
19.08.2023 22:00 Ответить
 
 