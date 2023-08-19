У Кличко заявили, что Киев не будет проводить массовые мероприятия в День Независимости

Киевские городские власти не устраивают массовые мероприятия в столице ко Дню Независимости.

Об этом сообщает сайт КГГА, передает Цензор.НЕТ.

"Город не устраивает массовые мероприятия в День Независимости. Однако, как проинформировали столичную власть письмом из Офиса Президента, на государственном уровне на Крещатике планируют провести выставку образцов поврежденной вражеской техники", - говорится в сообщении КГГА.

В связи с этим с сегодняшнего вечера перекрывается движение по Крещатику на отрезке от Майдана Незалежности до ул. Богдана Хмельницкого, сообщает КГГА.

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В то же время движение по ул. Богдана Хмельницкого – от Крещатика до ул. Владимирской – откроют сегодня в 23.30.