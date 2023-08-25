Греция разрывает контракт на обслуживание российских ЗРК Тор-М1 и Оса-АКМ и отправляет их в Украину

Афины больше не будут закупать запчасти и комплектующие для зенитно-ракетных систем комплексов Тор-М1 и Оса-АКМ. Греция передаст Украине эти ЗРК, скорее всего, через третьи страны.

Об этом сообщает Pronews.gr, ссылаясь на "сверхсекретный документ", проникший через парламент, передает Цензор.НЕТ.

Греческое правительство решило отменить действие контракта с Россией на обслуживание зенитно-ракетных систем комплексов Тор-М1 и Оса-АКМ, находящихся на вооружении армии страны.

Комплексы могут вскоре снять с вооружения, поскольку имеющихся запчастей хватит всего на несколько месяцев из-за их небольшого количества и отказа правительства выполнять действующий контракт.

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В общей сложности на вооружении греческой армии и ВВС находится 21 самоходный ЗРК Тор-М1 и 38 самоходных комплексов Оса-АКМ с максимальной дальностью стрельбы 10-12 км.

Контракт на дальнейшую поддержку систем в последующие годы составляет более 102 млн евро. В материале утверждается, что "скорее всего" эти ЗРК передадут Украине через третьи страны, а принятое решение является "чисто политическим".