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Новости Война
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Греция разрывает контракт на обслуживание российских ЗРК Тор-М1 и Оса-АКМ и отправляет их в Украину

зрк,тор-м1

Афины больше не будут закупать запчасти и комплектующие для зенитно-ракетных систем комплексов Тор-М1 и Оса-АКМ. Греция передаст Украине эти ЗРК, скорее всего, через третьи страны.

Об этом сообщает Pronews.gr, ссылаясь на "сверхсекретный документ", проникший через парламент, передает Цензор.НЕТ.

Греческое правительство решило отменить действие контракта с Россией на обслуживание зенитно-ракетных систем комплексов Тор-М1 и Оса-АКМ, находящихся на вооружении армии страны.

Комплексы могут вскоре снять с вооружения, поскольку имеющихся запчастей хватит всего на несколько месяцев из-за их небольшого количества и отказа правительства выполнять действующий контракт.

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В общей сложности на вооружении греческой армии и ВВС находится 21 самоходный ЗРК Тор-М1 и 38 самоходных комплексов Оса-АКМ с максимальной дальностью стрельбы 10-12 км.

Контракт на дальнейшую поддержку систем в последующие годы составляет более 102 млн евро. В материале утверждается, что "скорее всего" эти ЗРК передадут Украине через третьи страны, а принятое решение является "чисто политическим".

Автор: 

Греция (723) ЗРК (199)


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Топ комментарии
+10
весь світ зрозумів рівень аналоговнєтов і використовує всі можливості шоб їх позбутися
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25.08.2023 15:00
+7
Чому в темі про ППО вас цікавлять анальні зручності?
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25.08.2023 14:57
+5
ПВО мало не бывает. Прикрывать технику на марше от всяких ланцетов самое то.
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25.08.2023 15:11
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Правила форума Совет форумчан
вони туалетний папір закуповують теж через треті країни ?
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25.08.2023 14:56 Ответить
Чому в темі про ППО вас цікавлять анальні зручності?
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25.08.2023 14:57 Ответить
Ви форму ракет бачили?
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25.08.2023 15:24 Ответить
а ви теж завжди продаєте і купуєте через третіх осіб ?
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25.08.2023 15:27 Ответить
ромік!Аби щось спи..діти?
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25.08.2023 18:10 Ответить
лишніми не будуть - особливо ракети
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25.08.2023 14:58 Ответить
весь світ зрозумів рівень аналоговнєтов і використовує всі можливості шоб їх позбутися
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25.08.2023 15:00 Ответить
Греки моглиб і закупити з\п, для наших аналогічних комплексів, які потрібно ремонтувати... не говорю, що для нас задаром.
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25.08.2023 15:02 Ответить
Греки ще могли бнам С-300 продати. Розмови були в тому році.
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25.08.2023 15:03 Ответить
в греків є турки, такіж "брати" як нам кацапи... від них всього можуть чекати...
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25.08.2023 15:11 Ответить
последние сто двадцать лет именно греки нападали на Турцию, если бы не нато они были бы вроде сербов или индии
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25.08.2023 16:37 Ответить
на чиїй тириторії турки, взагалі, розмістились? кого завоювали, окупували й вигнали або повбивали в 1453 році? Турція, чия етнічна земля?
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25.08.2023 17:36 Ответить
Поавильно. Треба ж якось підтримувати російський ВПК.
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25.08.2023 15:07 Ответить
Закуповувати запчастини довелося б у рашці, а це вже "фінансування терроризму".
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26.08.2023 09:04 Ответить
ПВО мало не бывает. Прикрывать технику на марше от всяких ланцетов самое то.
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25.08.2023 15:11 Ответить
Для Ланцетів такі ракети піпець як жирно, тим більше тих дронів в русні багато.
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25.08.2023 17:19 Ответить
ці цяцьки негайно треба в наступаючі частини щоб кацапськи гвинтокрили причесали
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25.08.2023 15:12 Ответить
твою мудру пораду треба негайно передати в Генштаб.
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25.08.2023 16:48 Ответить
Дякуємо Елладі!
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25.08.2023 15:32 Ответить
Сунув Грека руку в… тримайся ,кацап!
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25.08.2023 15:36 Ответить
Потужний крок!
Щиро дякуюємо!
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25.08.2023 17:00 Ответить
оса против беспилотников неплоха
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25.08.2023 17:13 Ответить
Я не второпаю, ті країни, які через 1,5 роки війни в Україні не зрозуміли, що російська зброя це лайно, і як раз можливість її позбутися і купивши нову.
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25.08.2023 17:32 Ответить
нова коштує і на неї черга.
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25.08.2023 18:11 Ответить
 
 