Похоже, украинцы прорвали первую линию обороны РФ на юге, - СNN
Силы обороны Украины, похоже, прорвали первую линию обороны российских военных на юге в Запорожской области.
Об этом сообщает CNN, передает Цензор.НЕТ.
"Появляется все больше признаков того, что украинские войска прорвали первую линию российской обороны на части южной линии фронта в Запорожской области и расширяют клин в направлении стратегически важного города Токмак", - говорится в сообщении телеканала.
CNN цитирует слова российских пропагандистов, называющих себя "военными блогерами". Один из них заявил, что ВСУ на юге наступают на Новопрокоповку (и в пятницу Генштаб это подтвердил). Также параллельное наступление защитники Украины начали в районе Вербового на востоке. В обоих направлениях наступление происходит под сильным артиллерийским огнем.
При єтом некоторые российские "военкоры" сообщают, что Украина использует авиацию для прикрытия наступающей пехоты и перебросила дополнительные боеприпасы в район Малой Токмачки.
Также, как утверждают некоторые из "военкоров", российским войскам необходимо удерживать свои позиции как минимум еще полтора месяца, чтобы попытаться достичь успеха на другом участке фронта и изменить ситуацию на поле боя.
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Сколько было страшилок про иностранных наемников из Сирии, каловых дырок и вагин. И где они все?! Остались грязью на сапогах ВСУ.
Усі усвідомлюють втрати, але таке відношення як в вас - робота на ворога, бо іншого варіанту в нас просто нема.
Насчет убитых и раненых, как думаете сколько было бы жертв, сдайся Украина без боя?
Или вас бы этот вопрос не интересовал,? Смотрели бы киселева, да москвитскую попсу, пока концлагеря работали 24\7.