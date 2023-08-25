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Новости Война
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Похоже, украинцы прорвали первую линию обороны РФ на юге, - СNN

війна,зсу

Силы обороны Украины, похоже, прорвали первую линию обороны российских военных на юге в Запорожской области.

Об этом сообщает CNN, передает Цензор.НЕТ.

"Появляется все больше признаков того, что украинские войска прорвали первую линию российской обороны на части южной линии фронта в Запорожской области и расширяют клин в направлении стратегически важного города Токмак", - говорится в сообщении телеканала.

CNN цитирует слова российских пропагандистов, называющих себя "военными блогерами". Один из них заявил, что ВСУ на юге наступают на Новопрокоповку (и в пятницу Генштаб это подтвердил). Также параллельное наступление защитники Украины начали в районе Вербового на востоке. В обоих направлениях наступление происходит под сильным артиллерийским огнем.

При єтом некоторые российские "военкоры" сообщают, что Украина использует авиацию для прикрытия наступающей пехоты и перебросила дополнительные боеприпасы в район Малой Токмачки.

Также, как утверждают некоторые из "военкоров", российским войскам необходимо удерживать свои позиции как минимум еще полтора месяца, чтобы попытаться достичь успеха на другом участке фронта и изменить ситуацию на поле боя.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Наступательная операция на Юге продолжается, ВСУ продвигаются вперед, - Минобороны

Автор: 

CNN (117) контрнаступление (351) контрнаступление на Юге (289)


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Топ комментарии
+27
Думают в генштабе. В комментах можно только предполагать.
Насчет убитых и раненых, как думаете сколько было бы жертв, сдайся Украина без боя?
Или вас бы этот вопрос не интересовал,? Смотрели бы киселева, да москвитскую попсу, пока концлагеря работали 24\7.
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25.08.2023 15:32
+22
Надо в оборону - ВСУ в обороне. Надо в стремительную атаку - ВСУ делают. Нужно проломить строившийся год укрепрайон - ВСУ делают.
Сколько было страшилок про иностранных наемников из Сирии, каловых дырок и вагин. И где они все?! Остались грязью на сапогах ВСУ.
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25.08.2023 15:23
+18
Дай Боже, щоб москаль посипався.
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25.08.2023 15:25
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Надо в оборону - ВСУ в обороне. Надо в стремительную атаку - ВСУ делают. Нужно проломить строившийся год укрепрайон - ВСУ делают.
Сколько было страшилок про иностранных наемников из Сирии, каловых дырок и вагин. И где они все?! Остались грязью на сапогах ВСУ.
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25.08.2023 15:23 Ответить
І тільки ви, розумашка, про це подумали.
Усі усвідомлюють втрати, але таке відношення як в вас - робота на ворога, бо іншого варіанту в нас просто нема.
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25.08.2023 15:30 Ответить
Думают в генштабе. В комментах можно только предполагать.
Насчет убитых и раненых, как думаете сколько было бы жертв, сдайся Украина без боя?
Или вас бы этот вопрос не интересовал,? Смотрели бы киселева, да москвитскую попсу, пока концлагеря работали 24\7.
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25.08.2023 15:32 Ответить
Багато більше було б. Не сильно радію таким новинам саме через це. Коли по русні прилітає щось залізне - то інша справа.
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25.08.2023 15:35 Ответить
І скільки спаленої західної техніки? Що там конашенков сказав?
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25.08.2023 15:37 Ответить
у кацапа за західну техніку душа так болить...😀
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25.08.2023 18:19 Ответить
Дай Боже, щоб москаль посипався.
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25.08.2023 15:25 Ответить
Наврочать, журнашлюхи...
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25.08.2023 15:27 Ответить
Пока к Токмаку не подойдут лучше вообще промолчать.
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25.08.2023 15:33 Ответить
Підійдуть. Заспокойся.
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25.08.2023 15:37 Ответить
https://twitter.com/i/status/1694767967781761100 Токмак, орки выхватывают!!!
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25.08.2023 16:25 Ответить
Знову? Тільки на цьому тижні вже вдруге, а так вже другій місяць регулярно проривають.
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25.08.2023 17:34 Ответить
 
 