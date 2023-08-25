Похоже, украинцы прорвали первую линию обороны РФ на юге, - СNN

Силы обороны Украины, похоже, прорвали первую линию обороны российских военных на юге в Запорожской области.

Об этом сообщает CNN, передает Цензор.НЕТ.

"Появляется все больше признаков того, что украинские войска прорвали первую линию российской обороны на части южной линии фронта в Запорожской области и расширяют клин в направлении стратегически важного города Токмак", - говорится в сообщении телеканала.

CNN цитирует слова российских пропагандистов, называющих себя "военными блогерами". Один из них заявил, что ВСУ на юге наступают на Новопрокоповку (и в пятницу Генштаб это подтвердил). Также параллельное наступление защитники Украины начали в районе Вербового на востоке. В обоих направлениях наступление происходит под сильным артиллерийским огнем.

При єтом некоторые российские "военкоры" сообщают, что Украина использует авиацию для прикрытия наступающей пехоты и перебросила дополнительные боеприпасы в район Малой Токмачки.

Также, как утверждают некоторые из "военкоров", российским войскам необходимо удерживать свои позиции как минимум еще полтора месяца, чтобы попытаться достичь успеха на другом участке фронта и изменить ситуацию на поле боя.

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