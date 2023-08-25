РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13531 посетитель онлайн
Новости
4 547 11

НАПК выявило признаки незаконного обогащения более чем на 14 млн грн начальника сектора комплектования Одесского областного ТЦК Галушко

назк

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) по результатам мониторинга образа жизни заместителя начальника территориального центра комплектования и социальной поддержки – начальника сектора комплектования Одесского областного ТЦК Дениса Галушко выявило признаки коррупционного уголовного правонарушения, свидетельствующие о его незаконном обогащении.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Национальное агентство по предотвращению коррупции.

"Теща военкома, начиная с 2020 года, приобрела, а впоследствии продала два автомобиля: Mercedes-Benz GLE 43 AMG стоимостью 2 млн грн и Mercedes-Benz GLS 350 стоимостью 2,3 млн грн. В прошлом году она приобрела еще и автомобиль BMW X7 XDRIVE 30D. При реальной стоимости автомобиля в 3,9 млн грн в заключенном договоре купли-продажи цена авто указана 5 тыс. грн, что свидетельствует о сокрытии реальной стоимости его приобретения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что осенью прошлого года она приобрела жилой дом и земельный участок под ним общей стоимостью более 3 млн грн.

Читайте: У секретаря Запорожского горсовета Куртева выявили признаки незаконного обогащения более чем на 9 млн грн, - НАПК

"Мать Галушко прошлым летом приобрела автомобиль Toyota RAV-4 HYBRID стоимостью свыше 880 тыс. грн и жилой дом с земельным участком почти за 1,7 млн грн, также не будучи финансово способным на это. Владельцем квартиры в Одессе стоимостью 563 тыс. грн стал и сын военкома", - отмечают в пресс-службе.

В НАПК указывают, что позапрошлой осенью автомобиль Mazda CX-5 приобрела и жена военкома, а летом 2023 года она пополнила свой автопарк еще и Mercedes-Benz V-KLASSE стоимостью более 2,6 млн грн. Кроме указанных покупок, с 2021 года военком вместе с женой потратили почти 6 млн грн, что несопоставимо больше, чем они могли получить законным способом.

Указанные денежные средства вносились на их банковские счета в наличной форме через терминалы на суммы от 9 до 106 тыс. грн. Вместе с тем НАПК установило, что у субъекта декларирования и его близких лиц отсутствуют законные доходы для приобретения указанного имущества.

"Материалы по военкому НАПК направило в Специализированную прокуратуру в сфере обороны Южного региона", - добавляет НАПК.

Читайте на "Цензор.НЕТ": НАПК выявило признаки незаконного обогащения на почти 8,5 млн грн экс-начальника Днепропетровского областного ТЦК СП Пикала

Автор: 

мониторинг (184) Одесская область (3547) военкомат (458) НАПК (1220)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+9
Це піздець. Людина яка своїх же колег найобує та має за лохів. Це не лікується. **** коли ви ***** всі на крадетися і на кістках патріотів своє щастя будуєте. Це ж всюди і роками. Ти кого б не поставив всюди найдеться такий ї...т галушка.
показать весь комментарий
25.08.2023 15:26
+4
ну то й що, якщо люди йому просто дарували гроші..., війна стала просто стартовим майданчиком для більшості воєнкомів та їхніх родичів..., великий стрибок з непримітних воєнкомів майже в олігархи..., а ви кажете війна це тільки горе, смерть та руїни, для деяких це гарний спосіб сильно покращати собі та родичам життя...
показать весь комментарий
25.08.2023 15:30
+3
Коли ж діло діиде до суду -- а то тільки ознаками кормлять
показать весь комментарий
25.08.2023 15:33
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Це піздець. Людина яка своїх же колег найобує та має за лохів. Це не лікується. **** коли ви ***** всі на крадетися і на кістках патріотів своє щастя будуєте. Це ж всюди і роками. Ти кого б не поставив всюди найдеться такий ї...т галушка.
показать весь комментарий
25.08.2023 15:26 Ответить
ну то й що, якщо люди йому просто дарували гроші..., війна стала просто стартовим майданчиком для більшості воєнкомів та їхніх родичів..., великий стрибок з непримітних воєнкомів майже в олігархи..., а ви кажете війна це тільки горе, смерть та руїни, для деяких це гарний спосіб сильно покращати собі та родичам життя...
показать весь комментарий
25.08.2023 15:30 Ответить
Коли ж діло діиде до суду -- а то тільки ознаками кормлять
показать весь комментарий
25.08.2023 15:33 Ответить
Тьощя просто тожє любіт скорасть, нє только мама.
показать весь комментарий
25.08.2023 15:35 Ответить
Без задіяння ліхтарних стовпів, справу щодо припинення таких СХЕМАТОЗІв, не зрушити !!

Такого лайна зкацапленого, ще з часів кучмарика, по усим військоматах, судах, митницях, податківців, прикордонників+контрабасу, МСЕК в усих областях та райцентрах(терГромадах), тендерних комітетах…!!
Стефанчук-Зеленський-шмигаль, з цим обіцяли боротися…
Богдан, Рябошапка, Венедіктова можуть, навіть підтвердити це..
показать весь комментарий
25.08.2023 15:39 Ответить
Навіть мільона доларів немає, слабак)
показать весь комментарий
25.08.2023 16:10 Ответить
А Ви впевнені, що нам сказали точну суму ?
показать весь комментарий
25.08.2023 18:08 Ответить
- Мама. Ну почему у Машки норковых шуб больше, и колье есть, а у меня нет, у нее ферарри, а у меня мерседес. Ну почему-у-у...
- Доченька, ну твой папа простой ГИБДДшник, а папа Маши работает в военкомате.
показать весь комментарий
25.08.2023 16:18 Ответить
Где *** статистика не обогащения при власти ?
показать весь комментарий
25.08.2023 16:19 Ответить
Вішать всіх.
показать весь комментарий
25.08.2023 18:04 Ответить
Как неожиданно, выдайте ему 🏅
показать весь комментарий
25.08.2023 18:35 Ответить
 
 