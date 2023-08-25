НАПК выявило признаки незаконного обогащения более чем на 14 млн грн начальника сектора комплектования Одесского областного ТЦК Галушко

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) по результатам мониторинга образа жизни заместителя начальника территориального центра комплектования и социальной поддержки – начальника сектора комплектования Одесского областного ТЦК Дениса Галушко выявило признаки коррупционного уголовного правонарушения, свидетельствующие о его незаконном обогащении.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Национальное агентство по предотвращению коррупции.

"Теща военкома, начиная с 2020 года, приобрела, а впоследствии продала два автомобиля: Mercedes-Benz GLE 43 AMG стоимостью 2 млн грн и Mercedes-Benz GLS 350 стоимостью 2,3 млн грн. В прошлом году она приобрела еще и автомобиль BMW X7 XDRIVE 30D. При реальной стоимости автомобиля в 3,9 млн грн в заключенном договоре купли-продажи цена авто указана 5 тыс. грн, что свидетельствует о сокрытии реальной стоимости его приобретения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что осенью прошлого года она приобрела жилой дом и земельный участок под ним общей стоимостью более 3 млн грн.

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"Мать Галушко прошлым летом приобрела автомобиль Toyota RAV-4 HYBRID стоимостью свыше 880 тыс. грн и жилой дом с земельным участком почти за 1,7 млн грн, также не будучи финансово способным на это. Владельцем квартиры в Одессе стоимостью 563 тыс. грн стал и сын военкома", - отмечают в пресс-службе.

В НАПК указывают, что позапрошлой осенью автомобиль Mazda CX-5 приобрела и жена военкома, а летом 2023 года она пополнила свой автопарк еще и Mercedes-Benz V-KLASSE стоимостью более 2,6 млн грн. Кроме указанных покупок, с 2021 года военком вместе с женой потратили почти 6 млн грн, что несопоставимо больше, чем они могли получить законным способом.

Указанные денежные средства вносились на их банковские счета в наличной форме через терминалы на суммы от 9 до 106 тыс. грн. Вместе с тем НАПК установило, что у субъекта декларирования и его близких лиц отсутствуют законные доходы для приобретения указанного имущества.

"Материалы по военкому НАПК направило в Специализированную прокуратуру в сфере обороны Южного региона", - добавляет НАПК.

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