"Есть понимание", что встреча Путина и Эрдогана состоится в скором времени, - Песков
В Кремле заявили о подготовке встречи президента России Владимира Путина с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио.Свобода.
На брифинге 25 августа представитель российского президента Дмитрий Песков сказал: "есть понимание", что встреча состоится в скором времени.
Когда именно и где планируется эта встреча, Песков не уточнил.
Ранее сообщалось, что Путин может посетить Турцию в августе для обсуждения вопроса возобновления "зернового соглашения" и обмена пленными.
Однако недавно Эрдоган заявил, что рассчитывает на личную встречу с Путиным в сентябре.
Топ комментарии
+6 Castor Boris #579626
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+5 Komunalnyk
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+5 Gary Grant
показать весь комментарий25.08.2023 15:28
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Эрдоган сбивал путинские самолеты - будет лететь на встречу с пыней.
яб лишний раз подумал на месте султана.
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_Germany.svg https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%96%D0%BC%D0%B5%D1%87%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0 Німеччина https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%B0%D1%80_(%D0%90%D0%B9%D1%84%D0%B5%D0%BB%D1%8C)&action=edit&redlink=1 Бар (Айфель) - місто і коммуна в Рейнланд-Пфальці https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%B0%D1%80_(%D0%A8%D0%B2%D0%B0%D0%B1%D1%96%D1%8F)&action=edit&redlink=1 Бар (Швабія) - місто і коммуна в Баварії. https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_Ukraine.svg https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0 Україна https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%80_(%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0) Бар - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D1%81%D1%82%D0%BE місто , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C Вінницька область , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD Жмеринський район (до https://uk.wikipedia.org/wiki/2020 2020 року - адміністративний центр ліквідованого https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD Барського району ) https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%80_(%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5) Бар - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5 селище , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C Вінницька область , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD Жмеринський район https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%80_(%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%BE) Бар - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D0%BE село , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C Львівська область , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD Львівський район https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%80_(%D1%80%D1%96%D1%87%D0%BA%D0%B0) Бар - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%96%D1%87%D0%BA%D0%B0 річка у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C Львівській області https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%80_(%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%8F,_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0) Бар - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%8F залізнична станція https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B4%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%8C Жмеринської дирекції https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D0%B2%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%97%D0%B0%D1%85%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8F Південно-Західної залізниці https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%96%D0%B2%D1%86%D1%96_(%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%8F) Бар - колишня назва залізничної станції https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%96%D0%B2%D1%86%D1%96_(%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%8F) Комарівці (до https://uk.wikipedia.org/wiki/1891 1891 року) https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_France.svg https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%8F Франція https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%80-%D0%BB%D0%B5-%D0%94%D1%8E%D0%BA Бар-ле-Дюк - комуна у регіоні https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B4-%D0%95%D1%81%D1%82 Гранд-Ест , адміністративний центр, у минулому столиця герцогства Бар. https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%B0%D1%80_(%D1%80%D1%96%D1%87%D0%BA%D0%B0,_%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%8F)&action=edit&redlink=1 Бар (річка, Франція) - ліва притока Мез. https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%80_(%D0%94%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D1%8C) Бар (Дордонь) (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 фр. 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Інші країниhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%80_(%D0%9D%D1%96%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8) Бар (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%96%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 нід. Bahr) - селище в нідерландській провінції Гелдерланд https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%80_(%D0%A7%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F) Бар - місто і назва однойменного муніципалітету у Чорногорії https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%B0%D1%80_(%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%8F,_%D0%A7%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F)&action=edit&redlink=1 Бар - залізнична станція у Чорногорії https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%80_(%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B5-%D0%B4%27%D0%90%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0) Бар (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 італ. Bard) - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%BD%D1%96%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%82 муніципалітет в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%8F Італії , у регіоні https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B5-%D0%B4%27%D0%90%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0 Валле-д'Аоста https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B0%D1%80 Баар - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%BD%D1%96%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%82 муніципалітет в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D0%B9%D1%86%D0%B0%D1%80%D1%96%D1%8F Швейцарії , у кантоні https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D1%83%D0%B3_(%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD) Цуг https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%80_(%D0%91%D1%83%D1%80%D1%8F%D1%82%D1%96%D1%8F) Бар - село в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D1%85%D0%BE%D1%80%D1%88%D0%B8%D0%B1%D1%96%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD Мухоршибірському районі Бурятії, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D1%8F Росія https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%B0%D1%80_(%D0%91%D1%83%D1%88%D0%B5%D1%80)&action=edit&redlink=1 Бар - або Бохр, село в Ірані, остан https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%88%D0%B5%D1%80_(%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD) Бушер https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%B0%D1%80_(%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B7%D0%B3%D0%B0%D0%BD)&action=edit&redlink=1 Бар - село в Ірані, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B7%D0%B3%D0%B0%D0%BD Хормозган https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%B0%D1%80_(%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%BD-%D0%A0%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D1%96)&action=edit&redlink=1 Бар - село в Ірані,
А путін летіти боїться, а євроколія для бронепоїзда не підходить.