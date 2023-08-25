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"Есть понимание", что встреча Путина и Эрдогана состоится в скором времени, - Песков

ердоган,путін

В Кремле заявили о подготовке встречи президента России Владимира Путина с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио.Свобода.

На брифинге 25 августа представитель российского президента Дмитрий Песков сказал: "есть понимание", что встреча состоится в скором времени.

Когда именно и где планируется эта встреча, Песков не уточнил.

Ранее сообщалось, что Путин может посетить Турцию в августе для обсуждения вопроса возобновления "зернового соглашения" и обмена пленными.

Однако недавно Эрдоган заявил, что рассчитывает на личную встречу с Путиным в сентябре.

Читайте также: Эрдоган приедет в Россию на встречу с Путиным, - СМИ

Автор: 

Песков Дмитрий (1857) путин владимир (31217) Эрдоган Реджеп Тайип (893)


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Топ комментарии
+6
Пригожин сбивал путинские самолеты - его сами сбили в воздухе пока летел на встречу с пыней.
Эрдоган сбивал путинские самолеты - будет лететь на встречу с пыней.

яб лишний раз подумал на месте султана.
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25.08.2023 15:28
+5
Реджеп привезе торбу в Гаагу?
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25.08.2023 15:26
+5
Тварина ердоган звісно зашкварок. Ще й давнішій. МЗС України повинні відноситися до цієї ***** відповідно.
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25.08.2023 15:28
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Правила форума Совет форумчан
Реджеп привезе торбу в Гаагу?
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25.08.2023 15:26 Ответить
Пригожин сбивал путинские самолеты - его сами сбили в воздухе пока летел на встречу с пыней.
Эрдоган сбивал путинские самолеты - будет лететь на встречу с пыней.

яб лишний раз подумал на месте султана.
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25.08.2023 15:28 Ответить
Керівництво Польщіпутінських літаків не збивало, але в повному складі летіло, щоб вшанувати пам'ять польских військових, розстріляних "папєрєднікамі" ПТН...
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25.08.2023 15:34 Ответить
Тварина ердоган звісно зашкварок. Ще й давнішій. МЗС України повинні відноситися до цієї ***** відповідно.
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25.08.2023 15:28 Ответить
Бульбофюрера и северокорейского поросенка Ына еще на слет диктаторов пригласите.
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25.08.2023 15:29 Ответить
имеется ввиду не за баром в турецком отеле или не за Баром в одном из населёных пунктов:

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_Germany.svg https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%96%D0%BC%D0%B5%D1%87%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0 Німеччина https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%B0%D1%80_(%D0%90%D0%B9%D1%84%D0%B5%D0%BB%D1%8C)&action=edit&redlink=1 Бар (Айфель) - місто і коммуна в Рейнланд-Пфальці https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%B0%D1%80_(%D0%A8%D0%B2%D0%B0%D0%B1%D1%96%D1%8F)&action=edit&redlink=1 Бар (Швабія) - місто і коммуна в Баварії. https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_Ukraine.svg https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0 Україна https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%80_(%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0) Бар - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D1%81%D1%82%D0%BE місто , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C Вінницька область , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD Жмеринський район (до https://uk.wikipedia.org/wiki/2020 2020 року - адміністративний центр ліквідованого https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD Барського району ) https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%80_(%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5) Бар - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5 селище , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C Вінницька область , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD Жмеринський район https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%80_(%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%BE) Бар - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D0%BE село , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C Львівська область , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD Львівський район https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%80_(%D1%80%D1%96%D1%87%D0%BA%D0%B0) Бар - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%96%D1%87%D0%BA%D0%B0 річка у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C Львівській області https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%80_(%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%8F,_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0) Бар - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%8F залізнична станція https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B4%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%8C Жмеринської дирекції https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D0%B2%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%97%D0%B0%D1%85%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8F Південно-Західної залізниці https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%96%D0%B2%D1%86%D1%96_(%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%8F) Бар - колишня назва залізничної станції https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%96%D0%B2%D1%86%D1%96_(%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%8F) Комарівці (до https://uk.wikipedia.org/wiki/1891 1891 року) https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_France.svg https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%8F Франція https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%80-%D0%BB%D0%B5-%D0%94%D1%8E%D0%BA Бар-ле-Дюк - комуна у регіоні https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B4-%D0%95%D1%81%D1%82 Гранд-Ест , адміністративний центр, у минулому столиця герцогства Бар. https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%B0%D1%80_(%D1%80%D1%96%D1%87%D0%BA%D0%B0,_%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%8F)&action=edit&redlink=1 Бар (річка, Франція) - ліва притока Мез. https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%80_(%D0%94%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D1%8C) Бар (Дордонь) (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 фр. Bars) - муніципалітет, регіон Аквітанія. https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%80_(%D0%94%D1%83) Бар (Ду) (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 фр. Bart) - муніципалітет, регіон Франш-Конте. https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%80_(%D0%9A%D0%BE%D1%80%D1%80%D0%B5%D0%B7) Бар (Коррез) (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 фр. Bar) - муніципалітет, регіон Нова Аквітанія. https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%80_(%D0%9B%D1%83%D0%B0%D1%80%D0%B0) Бар (Луара) (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 фр. Bard) - муніципалітет, регіон Рона-Альпи. Інші країниhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%80_(%D0%9D%D1%96%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8) Бар (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%96%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 нід. Bahr) - селище в нідерландській провінції Гелдерланд https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%80_(%D0%A7%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F) Бар - місто і назва однойменного муніципалітету у Чорногорії https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%B0%D1%80_(%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%8F,_%D0%A7%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F)&action=edit&redlink=1 Бар - залізнична станція у Чорногорії https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%80_(%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B5-%D0%B4%27%D0%90%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0) Бар (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 італ. Bard) - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%BD%D1%96%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%82 муніципалітет в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%8F Італії , у регіоні https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B5-%D0%B4%27%D0%90%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0 Валле-д'Аоста https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B0%D1%80 Баар - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%BD%D1%96%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%82 муніципалітет в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D0%B9%D1%86%D0%B0%D1%80%D1%96%D1%8F Швейцарії , у кантоні https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D1%83%D0%B3_(%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD) Цуг https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%80_(%D0%91%D1%83%D1%80%D1%8F%D1%82%D1%96%D1%8F) Бар - село в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D1%85%D0%BE%D1%80%D1%88%D0%B8%D0%B1%D1%96%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD Мухоршибірському районі Бурятії, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D1%8F Росія https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%B0%D1%80_(%D0%91%D1%83%D1%88%D0%B5%D1%80)&action=edit&redlink=1 Бар - або Бохр, село в Ірані, остан https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%88%D0%B5%D1%80_(%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD) Бушер https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%B0%D1%80_(%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B7%D0%B3%D0%B0%D0%BD)&action=edit&redlink=1 Бар - село в Ірані, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B7%D0%B3%D0%B0%D0%BD Хормозган https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%B0%D1%80_(%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%BD-%D0%A0%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D1%96)&action=edit&redlink=1 Бар - село в Ірані,
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25.08.2023 15:30 Ответить
В Сочі вони стрілку забили
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25.08.2023 15:30 Ответить
піськов, краще скажи, коли путін зустрінеться кабZдоном??....
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25.08.2023 15:34 Ответить
краще пуйлу з пригожиним зустрітися
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25.08.2023 15:37 Ответить
Та я більше скажу - Вже всі розуміють, що незабаром відбудеться зустріч путіна з кобзоном!
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25.08.2023 15:37 Ответить
Єсть панятіє, что встрєтятся по панятіям.
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25.08.2023 15:46 Ответить
два русннявьіх придурка, що не можуть пари слів зв'язати, піськовьій йоршик і лавровьій мєрін
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25.08.2023 16:15 Ответить
Не за баром,а где?
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25.08.2023 16:34 Ответить
Ходили слухи, що піськов-йоршік пропав, унітаз його поглинув. Та ні, сплило гімно
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25.08.2023 17:12 Ответить
А говорили что встреча будет аж в сентябре. Теперь же видно Залужный хорошо поджарил рашистов раз Пердоган и ***** спешат посадить Украину за стол переговоров еще до начала осени
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25.08.2023 17:27 Ответить
Ердогану зустріч менш потрібна, тому нагнути його на приїзд до Москви буде складно.
А путін летіти боїться, а євроколія для бронепоїзда не підходить.
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25.08.2023 18:50 Ответить
А где они встречаются если не за баром?
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26.08.2023 06:41 Ответить
 
 