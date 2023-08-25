Россияне украли 3,7 млн тонн украинского зерна на оккупированных территориях, - Центр нацсопротивления

Оккупанты отчитались о краже почти 4 млн тонн украинского зерна на захваченных территориях.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает Цензор.НЕТ.

"На временно оккупированный территориях, за исключением полуострова Крым, было украдено 3,7 млн тонн украинского зерна.

Из них 1,4 млн тонн украли на Запорожье. Все это зерно грабится россиянами у фермеров, которые вынуждены сдавать продукцию по фиксированным ценам, в разы ниже рыночных.

Далее зерно перепродается причастным к гауляйтерам предприятиям и реализуется по рыночным ценам в самой РФ", - говорится в сообщении.

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