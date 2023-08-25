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Новости
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Россияне украли 3,7 млн тонн украинского зерна на оккупированных территориях, - Центр нацсопротивления

зерно,угода,зернова

Оккупанты отчитались о краже почти 4 млн тонн украинского зерна на захваченных территориях.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает Цензор.НЕТ.

"На временно оккупированный территориях, за исключением полуострова Крым, было украдено 3,7 млн тонн украинского зерна.

Из них 1,4 млн тонн украли на Запорожье. Все это зерно грабится россиянами у фермеров, которые вынуждены сдавать продукцию по фиксированным ценам, в разы ниже рыночных.

Далее зерно перепродается причастным к гауляйтерам предприятиям и реализуется по рыночным ценам в самой РФ", - говорится в сообщении.

Читайте также: Оккупанты продолжают вывозить украинских детей в санатории РФ "на оздоровление", - Центр нацсопротивления

Автор: 

зерно (1070) Центр национального сопротивления (561)


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а вбили скільки українців?
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25.08.2023 15:54 Ответить
Друзья в Европе и США просрали . А еще Турция .
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25.08.2023 15:56 Ответить
Так це вони, виявляється, Чонгар розмінували?
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25.08.2023 15:57 Ответить
Чорно...опі друзі путлєра з Африки все зжеруть.
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25.08.2023 15:57 Ответить
Свинособаки будуть знищенні...
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25.08.2023 16:01 Ответить
ні - буданов з них наформірує батальони і озброїть,
шо нам бакланов піде як патріот.
загралися сукі зелені в кацапію.
вже 1.5 року як кацапня на Київ не ходила - саме на часі
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25.08.2023 16:07 Ответить
Ну то зерно приватних компаній отже доказова база і в міжнародний суд. І відсудити з великими відсотками
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25.08.2023 16:18 Ответить
хоч зараз наші горе-керманичі оговтались і не закликають, як колись з паспортами рф, фермерів знищувати своє ж зерно і не продавати окупанту...
а інші керманичі з оп за такі дії не обзивають фермерів колаборантами
напевне нагорі зрозуміли нарешті, що там так і, навіть гірше, тому, що хтось, досі не виявлений, розмінував чонгар
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25.08.2023 16:20 Ответить
Нікого не цікавить, звідки те зерно з'явилося на другий рік окупації, хто ж його виростив, мабуть самосів, і як ставитися до тих хто його виростив?
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25.08.2023 18:04 Ответить
 
 