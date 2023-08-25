Во время ночной атаки по Украине оккупанты использовали разные средства, чтобы запутать ПВО, - Воздушные силы

Ночью военные РФ атаковали Украину разными средствами, как с воздуха, так и с моря, чтобы запутать противовоздушную оборону.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом рассказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире общенационального телемарафона.

Игнат подчеркнул, что враг атакует в направлении Рени, где есть портовая инфраструктура, и в предыдущий раз была уничтожена половина воздушных целей. "Этой ночью удалось уничтожить (все вражеские цели. - Ред.). Враг пытался сделать то же по разным направлениям, сразу была большая авиационная активность в акватории Черного, Азовского морей и таким образом под пуски ракет Х-59, запускавших с самолетов Су -34, - с эффектом неожиданности хотел враг это сделать – выпущено 2 крылатые ракеты "Калибр" с малого ракетного корабля из акватории Азовского моря. Вот таким образом противник хотел запутать нашу ПВО и атаковал разными средствами", - сказал спикер.

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