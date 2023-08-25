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Во время ночной атаки по Украине оккупанты использовали разные средства, чтобы запутать ПВО, - Воздушные силы

ппо

Ночью военные РФ атаковали Украину разными средствами, как с воздуха, так и с моря, чтобы запутать противовоздушную оборону.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом рассказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире общенационального телемарафона.

Игнат подчеркнул, что враг атакует в направлении Рени, где есть портовая инфраструктура, и в предыдущий раз была уничтожена половина воздушных целей. "Этой ночью удалось уничтожить (все вражеские цели. - Ред.). Враг пытался сделать то же по разным направлениям, сразу была большая авиационная активность в акватории Черного, Азовского морей и таким образом под пуски ракет Х-59, запускавших с самолетов Су -34, - с эффектом неожиданности хотел враг это сделать – выпущено 2 крылатые ракеты "Калибр" с малого ракетного корабля из акватории Азовского моря. Вот таким образом противник хотел запутать нашу ПВО и атаковал разными средствами", - сказал спикер.

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Автор: 

ПВО (2717) Воздушные силы (2262) Игнат Юрий (591)


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ігната важко заплутати
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25.08.2023 17:09 Ответить
Коментар Ігната ще більш заплутаний
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25.08.2023 17:13 Ответить
Це ви тільки що поставили коментар речника Повітряних Сил ЗСУ на один рівень з ракетною атакою, фактично дуже красиво підлизнули Ігнатові. 😁
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25.08.2023 18:58 Ответить
тепер чмут розкаже, що раніше була погана ракета, а зараз вже зробили харошу
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25.08.2023 17:45 Ответить
 
 