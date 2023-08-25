Нанесен удар по 126 гвардейской бригаде РФ в оккупированном Крыму, есть ликвидированные и раненные оккупанты, - ГУР МО
Силы обороны нанесли удар по 126-й отдельной гвардейской бригаде береговой обороны ЧФ РФ в селе Перевальное временно оккупированного Крыма.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на LIGA.net, об этом заявил представитель ГУР МО Андрей Юсов.
"Информацию подтверждаем, поражение было. Это не первый удар по 126-й бригаде. Как в последнем интервью заявил генерал-майор Кирилл Буданов: Украина теперь может наносить поражение и реализовывать операции в любой точке оккупированного Крыма. Там в ближайшее время будет также много новостей", – сказал он.
Юсов объяснил, почему нет фото и видео удара. Он заявил, что подтверждением может служить то, что эта информация стала публичной собственно из российских ресурсов.
"Когда есть возможность и целесообразность предоставлять материалы видеоконтроля, то, конечно, такая информация предоставляется", – отметил представитель ГУР.
Сейчас есть информация о погибших и раненых оккупантах, но она нуждается в уточнении, сообщил Юсов.
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