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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Нанесен удар по 126 гвардейской бригаде РФ в оккупированном Крыму, есть ликвидированные и раненные оккупанты, - ГУР МО

крим

Силы обороны нанесли удар по 126-й отдельной гвардейской бригаде береговой обороны ЧФ РФ в селе Перевальное временно оккупированного Крыма.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на LIGA.net, об этом заявил представитель ГУР МО Андрей Юсов.

"Информацию подтверждаем, поражение было. Это не первый удар по 126-й бригаде. Как в последнем интервью заявил генерал-майор Кирилл Буданов: Украина теперь может наносить поражение и реализовывать операции в любой точке оккупированного Крыма. Там в ближайшее время будет также много новостей", – сказал он.

Юсов объяснил, почему нет фото и видео удара. Он заявил, что подтверждением может служить то, что эта информация стала публичной собственно из российских ресурсов.

"Когда есть возможность и целесообразность предоставлять материалы видеоконтроля, то, конечно, такая информация предоставляется", – отметил представитель ГУР.

Сейчас есть информация о погибших и раненых оккупантах, но она нуждается в уточнении, сообщил Юсов.

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Крым (26371) разведка (4170)


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Топ комментарии
+27
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25.08.2023 17:15
+25
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25.08.2023 17:12
+23
Бавовнятко не спить, свою справу знає. Наполегливо та чітко виконує.
Слава Україні!
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25.08.2023 17:02
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Бригада "ключ к Крыму". Именно предательство командира этой бригады позволило ***** так просто захватить Крым в 2014.
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25.08.2023 17:02 Ответить
Бавовнятко не спить, свою справу знає. Наполегливо та чітко виконує.
Слава Україні!
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25.08.2023 17:02 Ответить
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25.08.2023 17:12 Ответить
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25.08.2023 17:15 Ответить
Сказано ж було - кілька дронів збили, а решту - "приземлили" А поранені того, що робилося це вручну - ловили рукими та збивали кулаками От руки й поранили Того й поранених багато
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25.08.2023 17:27 Ответить
Применяли приемы рукопашного боя против вражеских пропеллеров.
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25.08.2023 17:32 Ответить
Воевали, как с мельницами. Дон Кихоты.
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25.08.2023 17:39 Ответить
Між іншим, кілька тижнів тому орки вже постили новину про героїчного якогось там прапорщика, який кулаками знищив два штормшедоу, які летіли на його бетр.
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25.08.2023 17:44 Ответить
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25.08.2023 18:51 Ответить
Їбаште орків, Брати!
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25.08.2023 17:05 Ответить
ТРЕВОГА !!!!
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25.08.2023 17:06 Ответить
Никакой паники
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25.08.2023 17:16 Ответить
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25.08.2023 17:09 Ответить
А що саме туди прилетіло? Дрон, ракета? Камень с неба?
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25.08.2023 17:14 Ответить
Ви шо, новини мразіян не бачили? Вони всьо збілі. Збіваторів потроху труповозки вивозять.
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25.08.2023 17:24 Ответить
Боевые гуси из американских биолабораторий
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25.08.2023 17:47 Ответить
Швидше ракета з коротким БК, бо стільки диму від дрона навряд
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25.08.2023 18:48 Ответить
... і пісюни по півострову порозлітались
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25.08.2023 17:46 Ответить
Р-н н\п Перевальне (тот Крим) ракетний удар по території дислокації 126-ї окремої бригади берегової охорони ЧФ РФ (в/ч 12676) "200" - 6 "300" - 25 (9 важко). Знищена техніка і об'єкти інфраструктури.
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25.08.2023 18:02 Ответить
Прям отчет в Москву строчит, молодца!
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25.08.2023 18:17 Ответить
 
 