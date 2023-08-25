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"Слуга народа" Радина о скандале с куртками для ВСУ: Готовится обращение к НАБУ, ответственность все еще несет лично Резников

резніков

Коррупция начинается на этапе формирования условий и техзадач закупки, поэтому проведение закупок в Prozorro не спасет от "схем".

Об этом заявила глава Комитета Верховной Рады Украины по антикоррупционной политике, "Слуга народа" Анастасия Радина, передает Цензор.НЕТ.

"Новая позорная деталь в теме закупки курток от Минобороны. По информации Михаила Ткача, совладельцем "турецкой" фирмы, которой Минобороны перевело 30 миллионов долларов, на момент заключения контракта был племянник-гандболист члена оборонного комитета Геннадия Касая.

Готовлю обращение к НАБУ: необходимо выяснить, кто же, кроме уже уволенного господина Хмельницкого, принял решение заключить контакт именно с этой фирмой (напомню, МО избрало эту фирму БЕЗ открытой закупки) и кто еще участвовал в этой схеме", - отметила парламентарий.

Она подчеркнула, что обещание министра Резникова по запуску независимого агентства тыловых закупок так и не выполнено.

"Министр рассказывает, что за изменения и запуск агентства отвечает Арсен Жумадилов - которого он же до сих пор не назначил на должность. Закупки на следующий осенний сезон снова проводит именно Минобороны и цена вопроса только курток - по меньшей мере 127 миллионов гривен. Мораль проста - ответственность все еще несет лично господин Резников", - отметила Радина.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Скандал с куртками для ВСУ: "Слуга народа" Касай и его родственники связаны с предателем Богуслаевым, - ГПК

Парламентарий также объяснила, что проведение закупок в Prozorro не спасает от "схем".

"Коррупция начинается на этапе формирования условий и техзадачи закупки — именно из-за неадекватных условий поставщикам в тендере выигрывают "нужные компании". Яркий пример — закупка питания для военных: мы видим однотипных поставщиков-прокладки, а производители и ритейл остаются за бортом. Нужны системные изменения закупок, которые реально может осуществить только независимое агентство. В Министерстве обороны в этом, по всей видимости, не заинтересованы", - подытожила она.

Напомним, ранее СМИ опубликовали расследование, в котором говорилось, что племянник "слуги народа" Касая был бенефициаром "турецкой" компании, у которой Минобороны втрое дороже закупило "зимние" куртки.

Автор: 

Минобороны (9296) закупки (749) Радина Анастасия (18) Касай Геннадий (7)


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Топ комментарии
+20
Все це до сраки. З очкастого злодія як з гуся вода.
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25.08.2023 17:11
+18
Так. Рєзніков усе підписував. Але він запопадливий слуга. Що йому з ОПи казали, те він і підписував. Відповідати буде він. Хоча потім буде розповідати, що йому наказали. Але не допоможе. Тут або приймаєш участь в мародерстві, або не погоджуєшся, і йдеш у відставку. Ось така проста казочка. Про тупого Рєзнікова.
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25.08.2023 17:16
+17
куди ще більше. мільярдами крадуть
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25.08.2023 17:19
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Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
менше помпи - більше діла
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25.08.2023 17:10 Ответить
куди ще більше. мільярдами крадуть
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25.08.2023 17:19 Ответить
по легенді крадуть інші, а ці збираються до НАБУ звертатись
тільки дуже тяжко тризвонять про це, але куди ж без піару
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25.08.2023 17:23 Ответить
не знаю, про яку ви легенду, але лише за тиждень
300 млн ******* шурма
400 млн кабмін на ЗАЕС
куртки(рєзніков, шарапов)
турнікети браковані
тищенко кришує лохотрони,(архив записив)
ще є, впевнений
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25.08.2023 17:32 Ответить
не лінуйтеся статтю прочитати - там вся легенда викладена:
крадії то МО - Радіна збирається звертатися в НАБУ

але звертання то на годину роботи, а помпи то вже на всю Неньку
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25.08.2023 17:37 Ответить
як порада ваша знадобиться, ви обов'язково зрозумієте.
по суті є щось?
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25.08.2023 17:46 Ответить
для Вас поради не буде навіть за грубі гроші - добре запам'ятайте

а суть лишилась як і була "менше помпи - більше діла" - є тугенькі яким по декілька раз говорити потрібно
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25.08.2023 18:10 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=OhhjN_Sd2oI https://www.youtube.com/watch?v=OhhjN_Sd2oI

дуже актуальна пісня для українців
Еврейское казачество восстало
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25.08.2023 17:35 Ответить
Все це до сраки. З очкастого злодія як з гуся вода.
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25.08.2023 17:11 Ответить
А з тих, хто його призначив, і з того, хто вніс його кандидатуру на призначення?
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25.08.2023 19:37 Ответить
вы так допрыгаетесь, что Резников сдаст все ОП. Но я не против.

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25.08.2023 17:12 Ответить
це малороси можуть здати один одного іншому етнічному групуванню - євреї так не роблять
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25.08.2023 17:15 Ответить
а голосували за них євреї у кількості 16 мільйонів штук ?
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25.08.2023 17:17 Ответить
малоросьня проголосувала "какаяразница" яка національність, під яким пам'ятником і якою мовою
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25.08.2023 17:22 Ответить
тобто хто причина - євреї чи какаяразніца ?
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25.08.2023 18:25 Ответить
Чувак, читай обговорення статей на https://www.zahav.ru/
А особливо тих, де щось про Україну.
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25.08.2023 18:59 Ответить
Если Резникова решат принести в жертву, то не факт, что он спокойно это примет. Вопрос в том, что ему предложат взамен: дадут спокойно уйти - может все так и останется и забудется. Если же решат бить тарелки, то что ему остается, кроме как ответить.
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25.08.2023 17:21 Ответить
не пишіть дурниці - Резнікова ніколи не принесуть у жертву - Резнікова прибудують на інше хлібне місце - Резніков це ні якийсь там Марченко чи Микола.

Он Беню принесли в жертву? - хоча Беня як гиря на ногах усієї Зе-банді, але Беня зніми в одну синагогу ходить
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25.08.2023 17:27 Ответить
пока нет. но ведь времена меняются. не просто же так устроили этот цирк.
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25.08.2023 17:28 Ответить
Еврейское казачество восстало

Вперед друзья, вперед пора настала,
Канун исхода празднует народ.
Еврейское казачество восстало,
В Биробиджане был переворот.

В казачий круг сошлись мы втихомолку,
Блюдя законы всех великих смут,
Прикрыли мы папахами ермолки,
и к седлам приторочили талмуд.

Никто не шел на должность атамана,
Ведь атаман поскачет первым в бой,
Потом избрали Лёву Блейзермана,
Он взял за это денег боже ж мой.

А есаулом выбрали мы Каца,
За твердость духа и огромный нос,
Он в знамя нам не разрешал сморкаться,
И отвечать вопросом на вопрос.

Вот грянул бой, а что мы можем сделать,
Кругом враги, а вдруг они сильней,
Свои ряды мы развернули смело,
И боевых пришпорили коней.

Мы мчались в тыл, как полем черный вихрь,
Решив, что смерть не люба казаку,
Как развевались пейсы наши лихо,
Сплетаясь с гривой конской на скаку,

Наш атаман догнал нас на кобыле,
Я умоляю в бой вернуться вас,
А кони были в перхоти и в мыле,
И казаки не слухали приказ.

Тут вышел Кац, Шалом браты-казаки,
Источник teksty-pesenok.ru
Кто в бой пойдёть представлю к орденам,
А тот кто откупился от атаки,
Тот подвозить снаряды будет нам.

Мы не сдались на уговоры эти,
Там пулемет, а кто у нас герой,
Наш Рабинович скрылся в лазарете,
Сказав, что ранен прямо в геморрой.

На нас врагов надвинулась лавина,
Ряды штыков, огня свинцовый шквал,
Мы защищали нашего раввина,
Он бойко нам патроны продавал.

Но враг силен и были мы разбиты,
Едва успевши распродать обоз,
Мы записались все в антисемиты,
Так был решён еврейский наш вопрос.
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25.08.2023 17:37 Ответить
З якого дива на Радіну таке прозріння напало -- мабуть була команда шо Резнікова пора міняти
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25.08.2023 17:16 Ответить
тим більше що зловживання (якщо вони були) то відповідальність тих хто займався цими контрактами
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25.08.2023 17:29 Ответить
Угу, а також Ткачу дали попіаритися.
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25.08.2023 17:51 Ответить
Так. Рєзніков усе підписував. Але він запопадливий слуга. Що йому з ОПи казали, те він і підписував. Відповідати буде він. Хоча потім буде розповідати, що йому наказали. Але не допоможе. Тут або приймаєш участь в мародерстві, або не погоджуєшся, і йдеш у відставку. Ось така проста казочка. Про тупого Рєзнікова.
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25.08.2023 17:16 Ответить
На нас врагов надвинулась лавина,
Ряды штыков, огня свинцовый шквал,
Мы защищали нашего раввина,
Он бойко нам патроны продавал.

Но враг силен и были мы разбиты,
Едва успевши распродать обоз,
Мы записались все в антисемиты,
Так был решён еврейский наш вопрос.
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25.08.2023 17:40 Ответить
і зустічяй лисого вора, Лондон!
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25.08.2023 17:16 Ответить
Вони його виженуть. Я добре знаю Західну Європу. Тому я не проти призначення його послом. Якщо ганьбитися Україні, то ганьбитися до кінця
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25.08.2023 17:56 Ответить
ще Лондон тий крадій не пограбував,
Україна вже все - пограбована до яєць.
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25.08.2023 20:23 Ответить
Мне кажется, что Резников это свадебный генерал, а всё решают люди Ермака.
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25.08.2023 17:18 Ответить
абсолютно погоджуюсь!! там(чиновники, службовці) крадуть - УСІ хто може!!!! І систему - не змінить ні рєзнікафф, ні хтось інший!! Без "десанту" західних слідчих, прокурорів, суддів - з цього рОя, не буде - ніфуя.!! ((.....
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25.08.2023 17:27 Ответить
Звільниться, або звільнять для піару Найвідоснішого. Відсидиться тихо з місяць. Відпочине. А коли за новими зашкварами Зельоних про нього призабудуть глядачі Зомбомарафону, почесно поїде послом кудись в розвинену країну. Схема відпрацьована. Або помре десь неочікувано. Вдавившись серветкою. Щоб не розпатякав десь про реальних ділків ОПи.
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25.08.2023 17:20 Ответить
Корупція починається на етапі формування умов та техзавдання закупівлі, тому проведення закупівель у Prozorro не рятує від "схем".

підтверджу ці слова на прикладі Львова

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25.08.2023 17:21 Ответить
Я з Резніковим прийшов, я з Резніковим і піду?
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25.08.2023 17:21 Ответить
Цей гендер має отримати пожиттєве, або вишак, якщо військові заберуть владу.
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25.08.2023 17:22 Ответить
У каждого "Карабаса" есть свой "Дуримар," который "не при чём"

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25.08.2023 17:26 Ответить
Забагато того корупційного смороду стає від Рєзнікова.Ще трохи і засмердить від декого хто повище...
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25.08.2023 17:31 Ответить
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25.08.2023 17:33 Ответить
Ну, за яйця по 17 цей бородатий козел з какцапським прізвищем вже відсидів, так "слуги" іппані???
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25.08.2023 17:33 Ответить
Олексій Оскер звернувся до нардепів:"Складіть мандати, привітайте Україну"

https://www.youtube.com/watch?v=4MnGWb_zYxo
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25.08.2023 17:33 Ответить
Радіна чи не єдина адекватна людина у всій цій згаї пройдисвітів зелених!
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25.08.2023 17:43 Ответить
Якби Рєзніков відчував,що візьмуть за причинне місце, давно зупинив би цей бардак. А так… ділиться з потрібними лющьми і продовжує заробляти мільярди.
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25.08.2023 17:52 Ответить
Вісім місяців минуло з часу яєць по 17, як у "свині народу" вирішили попіаритися на "викритті" корупції.
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25.08.2023 17:54 Ответить
Рєзніков забив х#й.Тому що відчуває безкарність.
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25.08.2023 17:57 Ответить
https://twitter.com/i/status/1694356971510448501 Резников и Дениска Шарапов
https://twitter.com/i/status/1694356971510448501 За столом засиделись не зря..
https://twitter.com/i/status/1694356971510448501 Резников и Дениска Шарапов
https://twitter.com/i/status/1694356971510448501 кормят банду и главаря!
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25.08.2023 17:58 Ответить
30 Лямов.....
Тепер скажіть мені, що вони зацікавлені у перемозі та припиненні війни.😡😡😡😡
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25.08.2023 18:08 Ответить
резніков, це величезний свинарсук у команді Боневтіка, який мародерить гроші на армії, накопичує негатив, а перед самими виборами Володя "взнає" про ці злочини і звільнить його. Зевиборці 73% будуть пісяти кропом за рішучі дії Боневтіка.
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25.08.2023 18:10 Ответить
одне але.Може бути запізно.

рейтинги ростуть і падають місяцями
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25.08.2023 18:14 Ответить
-"...белые вороны, в природе встречаются редко, но к счастью в нашем институте- есть..."
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25.08.2023 18:11 Ответить
Коли вже буде покарання цьому носієві?
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25.08.2023 18:42 Ответить
Таваріщь, прєкратітє антісємітізьм!
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25.08.2023 19:03 Ответить
От цікаво закручено. Якшо красти, то їм усе можна. А якщо хтось гавкне: шо ж ви робите? , то це антісемітизьм.
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25.08.2023 19:39 Ответить
Риба гниє з голови, яка давно засмерділась. Цікаво, на чому Єрмак тримає президента за те що в Резнікова по 17?
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25.08.2023 19:35 Ответить
Да пристрелите этого хитрожопого пид...ста и все с концом..
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25.08.2023 20:08 Ответить
................ зеленый царь МОЛЧИТ , придумывает 95квартальную отмазку для своего лакея .
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25.08.2023 22:29 Ответить
"

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що готовий піти у відставку, якщо обвинувачення в тому, що Міноборони закупило літні куртки замість зимових підтвердяться.

Про це повідомляє із посиланням на https://interfax.com.ua/news/general/931085.html Інтерфакс-Україна .

"За результатами звинувачень у нібито закупівлі та постачанні МО літніх курток замість зимових, я пропоную парі. Якщо виявиться, що Міністерство оборони дійсно поставило 180 тисяч літніх курток замість зимових, то я, міністр оборони України Олексій Резніков, пишу заяву про відставку", - заявив Резніков.

"Якщо ж виявиться, що було поставлено 180 тисяч зимових курток, а не літніх, то народна депутатка Анастасія Радіна здає мандат, а журналіст "Української Правди" Михайло Ткач іде з видання і на 3 роки припиняє займатися журналістикою", - запропонува міністр. Джерело:
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26.08.2023 10:09 Ответить
 
 