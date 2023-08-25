"Слуга народа" Радина о скандале с куртками для ВСУ: Готовится обращение к НАБУ, ответственность все еще несет лично Резников

Коррупция начинается на этапе формирования условий и техзадач закупки, поэтому проведение закупок в Prozorro не спасет от "схем".

Об этом заявила глава Комитета Верховной Рады Украины по антикоррупционной политике, "Слуга народа" Анастасия Радина, передает Цензор.НЕТ.

"Новая позорная деталь в теме закупки курток от Минобороны. По информации Михаила Ткача, совладельцем "турецкой" фирмы, которой Минобороны перевело 30 миллионов долларов, на момент заключения контракта был племянник-гандболист члена оборонного комитета Геннадия Касая.

Готовлю обращение к НАБУ: необходимо выяснить, кто же, кроме уже уволенного господина Хмельницкого, принял решение заключить контакт именно с этой фирмой (напомню, МО избрало эту фирму БЕЗ открытой закупки) и кто еще участвовал в этой схеме", - отметила парламентарий.

Она подчеркнула, что обещание министра Резникова по запуску независимого агентства тыловых закупок так и не выполнено.

"Министр рассказывает, что за изменения и запуск агентства отвечает Арсен Жумадилов - которого он же до сих пор не назначил на должность. Закупки на следующий осенний сезон снова проводит именно Минобороны и цена вопроса только курток - по меньшей мере 127 миллионов гривен. Мораль проста - ответственность все еще несет лично господин Резников", - отметила Радина.

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Парламентарий также объяснила, что проведение закупок в Prozorro не спасает от "схем".

"Коррупция начинается на этапе формирования условий и техзадачи закупки — именно из-за неадекватных условий поставщикам в тендере выигрывают "нужные компании". Яркий пример — закупка питания для военных: мы видим однотипных поставщиков-прокладки, а производители и ритейл остаются за бортом. Нужны системные изменения закупок, которые реально может осуществить только независимое агентство. В Министерстве обороны в этом, по всей видимости, не заинтересованы", - подытожила она.

Напомним, ранее СМИ опубликовали расследование, в котором говорилось, что племянник "слуги народа" Касая был бенефициаром "турецкой" компании, у которой Минобороны втрое дороже закупило "зимние" куртки.