"Слуга народа" Радина о скандале с куртками для ВСУ: Готовится обращение к НАБУ, ответственность все еще несет лично Резников
Коррупция начинается на этапе формирования условий и техзадач закупки, поэтому проведение закупок в Prozorro не спасет от "схем".
Об этом заявила глава Комитета Верховной Рады Украины по антикоррупционной политике, "Слуга народа" Анастасия Радина, передает Цензор.НЕТ.
"Новая позорная деталь в теме закупки курток от Минобороны. По информации Михаила Ткача, совладельцем "турецкой" фирмы, которой Минобороны перевело 30 миллионов долларов, на момент заключения контракта был племянник-гандболист члена оборонного комитета Геннадия Касая.
Готовлю обращение к НАБУ: необходимо выяснить, кто же, кроме уже уволенного господина Хмельницкого, принял решение заключить контакт именно с этой фирмой (напомню, МО избрало эту фирму БЕЗ открытой закупки) и кто еще участвовал в этой схеме", - отметила парламентарий.
Она подчеркнула, что обещание министра Резникова по запуску независимого агентства тыловых закупок так и не выполнено.
"Министр рассказывает, что за изменения и запуск агентства отвечает Арсен Жумадилов - которого он же до сих пор не назначил на должность. Закупки на следующий осенний сезон снова проводит именно Минобороны и цена вопроса только курток - по меньшей мере 127 миллионов гривен. Мораль проста - ответственность все еще несет лично господин Резников", - отметила Радина.
Парламентарий также объяснила, что проведение закупок в Prozorro не спасает от "схем".
"Коррупция начинается на этапе формирования условий и техзадачи закупки — именно из-за неадекватных условий поставщикам в тендере выигрывают "нужные компании". Яркий пример — закупка питания для военных: мы видим однотипных поставщиков-прокладки, а производители и ритейл остаются за бортом. Нужны системные изменения закупок, которые реально может осуществить только независимое агентство. В Министерстве обороны в этом, по всей видимости, не заинтересованы", - подытожила она.
Напомним, ранее СМИ опубликовали расследование, в котором говорилось, что племянник "слуги народа" Касая был бенефициаром "турецкой" компании, у которой Минобороны втрое дороже закупило "зимние" куртки.
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тільки дуже тяжко тризвонять про це, але куди ж без піару
300 млн ******* шурма
400 млн кабмін на ЗАЕС
куртки(рєзніков, шарапов)
турнікети браковані
тищенко кришує лохотрони,(архив записив)
ще є, впевнений
крадії то МО - Радіна збирається звертатися в НАБУ
але звертання то на годину роботи, а помпи то вже на всю Неньку
по суті є щось?
а суть лишилась як і була "менше помпи - більше діла" - є тугенькі яким по декілька раз говорити потрібно
дуже актуальна пісня для українців
Еврейское казачество восстало
А особливо тих, де щось про Україну.
Он Беню принесли в жертву? - хоча Беня як гиря на ногах усієї Зе-банді, але Беня зніми в одну синагогу ходить
Вперед друзья, вперед пора настала,
Канун исхода празднует народ.
Еврейское казачество восстало,
В Биробиджане был переворот.
В казачий круг сошлись мы втихомолку,
Блюдя законы всех великих смут,
Прикрыли мы папахами ермолки,
и к седлам приторочили талмуд.
Никто не шел на должность атамана,
Ведь атаман поскачет первым в бой,
Потом избрали Лёву Блейзермана,
Он взял за это денег боже ж мой.
А есаулом выбрали мы Каца,
За твердость духа и огромный нос,
Он в знамя нам не разрешал сморкаться,
И отвечать вопросом на вопрос.
Вот грянул бой, а что мы можем сделать,
Кругом враги, а вдруг они сильней,
Свои ряды мы развернули смело,
И боевых пришпорили коней.
Мы мчались в тыл, как полем черный вихрь,
Решив, что смерть не люба казаку,
Как развевались пейсы наши лихо,
Сплетаясь с гривой конской на скаку,
Наш атаман догнал нас на кобыле,
Я умоляю в бой вернуться вас,
А кони были в перхоти и в мыле,
И казаки не слухали приказ.
Тут вышел Кац, Шалом браты-казаки,
Источник teksty-pesenok.ru
Кто в бой пойдёть представлю к орденам,
А тот кто откупился от атаки,
Тот подвозить снаряды будет нам.
Мы не сдались на уговоры эти,
Там пулемет, а кто у нас герой,
Наш Рабинович скрылся в лазарете,
Сказав, что ранен прямо в геморрой.
На нас врагов надвинулась лавина,
Ряды штыков, огня свинцовый шквал,
Мы защищали нашего раввина,
Он бойко нам патроны продавал.
Но враг силен и были мы разбиты,
Едва успевши распродать обоз,
Мы записались все в антисемиты,
Так был решён еврейский наш вопрос.
Ряды штыков, огня свинцовый шквал,
Мы защищали нашего раввина,
Он бойко нам патроны продавал.
Но враг силен и были мы разбиты,
Едва успевши распродать обоз,
Мы записались все в антисемиты,
Так был решён еврейский наш вопрос.
Україна вже все - пограбована до яєць.
підтверджу ці слова на прикладі Львова
https://www.youtube.com/watch?v=4MnGWb_zYxo
https://twitter.com/i/status/1694356971510448501 За столом засиделись не зря..
https://twitter.com/i/status/1694356971510448501 Резников и Дениска Шарапов
https://twitter.com/i/status/1694356971510448501 кормят банду и главаря!
Тепер скажіть мені, що вони зацікавлені у перемозі та припиненні війни.😡😡😡😡
рейтинги ростуть і падають місяцями
Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що готовий піти у відставку, якщо обвинувачення в тому, що Міноборони закупило літні куртки замість зимових підтвердяться.
Про це повідомляє із посиланням на https://interfax.com.ua/news/general/931085.html Інтерфакс-Україна .
"За результатами звинувачень у нібито закупівлі та постачанні МО літніх курток замість зимових, я пропоную парі. Якщо виявиться, що Міністерство оборони дійсно поставило 180 тисяч літніх курток замість зимових, то я, міністр оборони України Олексій Резніков, пишу заяву про відставку", - заявив Резніков.
"Якщо ж виявиться, що було поставлено 180 тисяч зимових курток, а не літніх, то народна депутатка Анастасія Радіна здає мандат, а журналіст "Української Правди" Михайло Ткач іде з видання і на 3 роки припиняє займатися журналістикою", - запропонува міністр. Джерело: