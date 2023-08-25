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Новости Война
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По всей Украине объявлена воздушная тревога из-за взлета в РФ самолета-носителя "Кинжалов"

кинжал,кинджал

По всей Украине объявлена воздушная тревога из-за взлета в РФ самолета-носителя ракет "Кинжал".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

В 17:06 Воздушные силы ВСУ сообщили о взлете в РФ истребителя МиГ-31К с аэродрома "Саваслейка", Нижегородской области. Этот самолет является потенциальным носителем гиперзвуковых ракет Х-47М/2 "Кинжал".

Читайте также: В северных и центральных регионах объявляли воздушную тревогу - была опасность запуска "Калибров", - Воздушные силы

Автор: 

воздушная тревога (779) баллистические ракеты (367)


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Топ комментарии
+5
декілька мразот вже доліталися і цей долітається.
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25.08.2023 17:20
+4
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25.08.2023 17:19
+3
Пропонувать мона і пішки іти до Місяця.
Пропонувать мона і замиритися з москалотою, але після того як кацапи звільнять Україну від себе і заплатять репарацій трильйонів тисячу, доларів звичайно!
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25.08.2023 17:36
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25.08.2023 17:19 Ответить
чим не втомлений пілот ?
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25.08.2023 17:24 Ответить
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25.08.2023 17:24 Ответить
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25.08.2023 17:29 Ответить
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25.08.2023 17:32 Ответить
декілька мразот вже доліталися і цей долітається.
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25.08.2023 17:20 Ответить
Топоры нужны, где топоры?
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25.08.2023 17:27 Ответить
Пропонувать мона і пішки іти до Місяця.
Пропонувать мона і замиритися з москалотою, але після того як кацапи звільнять Україну від себе і заплатять репарацій трильйонів тисячу, доларів звичайно!
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25.08.2023 17:36 Ответить
205-ая мотострелковая бригада (которая подорвала ГЭС, кстати) активно готовится к «штурму» Херсона и Бериславского района

с некоторыми из "штурмовиков" удалось пообщаться лично

сегодня в 20:00 на канале у Николаевского Ванька.

Там є відео, смішне)) Хто в темі, той зна))
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25.08.2023 17:35 Ответить
відбій--17;44
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25.08.2023 17:37 Ответить
Знову тривога.
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25.08.2023 18:03 Ответить
 
 