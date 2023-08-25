По всей Украине объявлена воздушная тревога из-за взлета в РФ самолета-носителя "Кинжалов"
По всей Украине объявлена воздушная тревога из-за взлета в РФ самолета-носителя ракет "Кинжал".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
В 17:06 Воздушные силы ВСУ сообщили о взлете в РФ истребителя МиГ-31К с аэродрома "Саваслейка", Нижегородской области. Этот самолет является потенциальным носителем гиперзвуковых ракет Х-47М/2 "Кинжал".
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Пропонувать мона і замиритися з москалотою, але після того як кацапи звільнять Україну від себе і заплатять репарацій трильйонів тисячу, доларів звичайно!
с некоторыми из "штурмовиков" удалось пообщаться лично
сегодня в 20:00 на канале у Николаевского Ванька.
Там є відео, смішне)) Хто в темі, той зна))