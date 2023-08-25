По всей Украине во второй раз объявляли воздушную тревогу из-за взлета в РФ самолета-носителя "Кинжалов" (обновлено)
По всей Украине второй раз за день объявляли воздушную тревогу из-за взлета в РФ самолета-носителя ракет "Кинжал".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
В 18:01 Воздушные силы ВСУ сообщили о взлете в РФ истребителя МиГ-31К с аэродрома "Саваслейка" Нижегородской области. Этот самолет является потенциальным носителем гиперзвуковых ракет Х-47М/2 "Кинжал".
18:42 отбой угрозы.
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