Пять стран ЕС поддерживают запрет на импорт зерна из Украины до конца года

Министры сельского хозяйства Болгарии, Польши, Румынии, Словакии и Венгрии в пятницу договорились о поддержке дальнейшего запрета ЕС на импорт украинского зерна после 15 сентября.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду, заявил журналистам польский министр сельского хозяйства Польши Роберт Телус.

По его словам, пять восточных государств Евросоюза поддерживают "запрет на импорт (зерна из Украины. – Ред.) в наши страны до конца года".

"Я хочу сказать, что даже если этого не удастся достичь, некоторые страны введут собственные ограничения. Наша декларация четкая", – добавил он, не уточнив, о каких именно странах идет речь.

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По словам Телуса, министры сельского хозяйства пяти стран также согласились, что поддерживают субсидирование транзита украинского зерна и хотят, чтобы в список запрещенных к импорту товаров были добавлены и другие продукты – например, малина в случае с Польшей.

В мае ЕС разрешил Болгарии, Польше, Румынии, Словакии и Венгрии запретить внутреннюю продажу украинской пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника, позволив при этом транзит таких грузов для экспорта в другие страны. Этот запрет истекает 15 сентября.

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