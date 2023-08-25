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Пять стран ЕС поддерживают запрет на импорт зерна из Украины до конца года

зерно

Министры сельского хозяйства Болгарии, Польши, Румынии, Словакии и Венгрии в пятницу договорились о поддержке дальнейшего запрета ЕС на импорт украинского зерна после 15 сентября.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду, заявил журналистам польский министр сельского хозяйства Польши Роберт Телус.

По его словам, пять восточных государств Евросоюза поддерживают "запрет на импорт (зерна из Украины. – Ред.) в наши страны до конца года".

"Я хочу сказать, что даже если этого не удастся достичь, некоторые страны введут собственные ограничения. Наша декларация четкая", – добавил он, не уточнив, о каких именно странах идет речь.

Читайте также: Венгрия обещает продлить запрет на ввоз украинской агропродукции

По словам Телуса, министры сельского хозяйства пяти стран также согласились, что поддерживают субсидирование транзита украинского зерна и хотят, чтобы в список запрещенных к импорту товаров были добавлены и другие продукты – например, малина в случае с Польшей.

В мае ЕС разрешил Болгарии, Польше, Румынии, Словакии и Венгрии запретить внутреннюю продажу украинской пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника, позволив при этом транзит таких грузов для экспорта в другие страны. Этот запрет истекает 15 сентября.

Читайте также: ЕС должен субсидировать транзит зерна из Украины и продлить запрет на его импорт в 5 стран до конца 2023 года, - еврокомиссар Войцеховский

Автор: 

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Топ комментарии
+17
Польща ,як найбільший друг заборонила не тільки українське збіжжя і малину, але 44 позиції: українські яйця ,м'ясо, птицю, молочку, олію, цукор, овочі, фрукти ,ягоди, мед, вино, тощо. Оце справжні друзі.
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25.08.2023 18:26
+13
А який скандал був, коли Україна заборонила імпорт польскої птиці через епідемію серед курей у Польщі. І невдячними нас називали і тд, і тп - а самі забороняють просто так.
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25.08.2023 18:37
+8
Под шумок "зерна", поляки запретили ввоз и реализацию большого количества другой, пищевой продукции произведенной в Украине. В то же время, полки столичных супермаркетов Украины завалены разнообразной, польской продукцией.
Эти шаги противоречат условиям ассоциации Украина-ЕС и пора бы еврочиновникам указать Польше и другим на недопустимость подобной политики.
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25.08.2023 18:45
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Дуже потужна підтримка від наших сусідів. Дуда так і сказав, ви зрозумійти в нас свої інтереси. А ви воюйте. Доречі рашисти колись збили літак із всією польською елітою, загалом було ноль реакції.
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25.08.2023 21:46 Ответить
Когда вместе готовились к Евро 2012 ЕС дал Польше безвозмездно несколько десятков млрд Евро. Украина вежливо попросила "Нуу, может вы б и нам из этих евриков немножко подбросили. А то у нас с деньгами напряг". Польша ответила "Нуу мы подумаем." Думали думали, так ничего и не придумали. А их чинуша западным СМИ заявил шо если Украина не уложится в сроки Польша готова самостоятельно провести Евро. В итоге Украине пришлось брать кредиты в европейских банках для достройки тех несчастных стадионов и аэропортов.
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25.08.2023 22:32 Ответить
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