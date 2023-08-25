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В Украине лагеря для военнопленных будут выполнять функции исправительных колоний для пленных, приговоренных к лишению свободы

окупанти,полонені

Кабинет Министров Украины принял постановление, согласно которому вносятся изменения в Порядок содержания военнопленных.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Министерство юстиции в фейсбуке.

Как отмечается, изменения предполагают, что:

1. В период военного положения в Украине и в течение двух лет после его прекращения или отмены лагеря для содержания военнопленных выполняют функции исправительных колоний в отношении военнопленных, осужденных к лишению свободы на определенный срок или к пожизненному лишению свободы.

2. Содержание осужденных военнопленных осуществляется отдельно от других военнопленных в соответствии с нормами международного гуманитарного права".

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Следует напомнить, что в Украине функционирует специальный лагерь для военнопленных, где содержатся те из них, относительно которых нет близких ожиданий относительно обмена.

"Благодаря обменам количество военнопленных естественно уменьшается. Поэтому потребности создавать новые места для содержания российских военнопленных нет. Все они содержатся на должном уровне, в соответствии со стандартами, установленными международными договорами", - отмечает заместитель министра юстиции Украины Елена Высоцкая.

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Автор: 

военнопленные (1046) лагерь (15)


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Топ комментарии
+16
Сама нйкраща місія війсковополонених орків
це "гуманітарне ромінування" того, що вони самі "насипали"...
Росмінування вручну, нетихнічними засобами...
Усе згудно ДСТУ 88.20
І ні шагу назад..
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25.08.2023 19:04
+12
Зробили для виродків курорт, де вони жиріють прямо на очах, та й ще з либою на **₴₴ьніках розказують що ми добрі нацисти.
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25.08.2023 19:07
+10
Виправні колонії? Та їх тільки могила виправити зможе.
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25.08.2023 19:01
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Виправні колонії? Та їх тільки могила виправити зможе.
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25.08.2023 19:01 Ответить
Хіба що маракфон із виступами велікого заставить їх робити все що скажуть. Лиш би не включали.
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25.08.2023 19:06 Ответить
Катування Зе!шоу?)) Жорстоко..а Женевські конвенції це дозволяють?
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25.08.2023 19:42 Ответить
Сама нйкраща місія війсковополонених орків
це "гуманітарне ромінування" того, що вони самі "насипали"...
Росмінування вручну, нетихнічними засобами...
Усе згудно ДСТУ 88.20
І ні шагу назад..
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25.08.2023 19:04 Ответить
нетЕхнічними... сорі за описку...
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25.08.2023 19:06 Ответить
Свое не бросают.
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25.08.2023 19:07 Ответить
Зробили для виродків курорт, де вони жиріють прямо на очах, та й ще з либою на **₴₴ьніках розказують що ми добрі нацисти.
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25.08.2023 19:07 Ответить
ага...***...курорт зробили
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25.08.2023 19:19 Ответить
Как в старом фильме каждого запрячь в бороны и вперед на разминирование.
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25.08.2023 19:29 Ответить
Тим більше, що залучати військовополонених до відбудови та гуманітарних проєктів Конвенція дозволяє.
Все за законом. А умови та технології проведення, то несуттєвий дріб'язок.
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25.08.2023 19:37 Ответить
Наших так не утримують, як ми цих ушльопків..влаштували курорт із санаторним лікуванням..ще масажисток їм найміть.

Краще б нашими переймались.
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25.08.2023 19:45 Ответить
Тільки Боже слово може їх виправити, і то далеко не всіх
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25.08.2023 19:53 Ответить
Примусове вивчення мови і літератури з курсом історії,
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25.08.2023 20:53 Ответить
...люстрация, потом бумага,что хочет быть человеком на подпись..Попадется втрой раз смерть
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25.08.2023 21:14 Ответить
Яке на фіг "виправлення"? Ще 20 років тому в Харковській юракадемії якийсь прокацаплений тип захистив докторську де доводив що будь яке перевиховання злочинців неможливе. Після цього всі пенітенціарні ідеї як занадто дорогі в реалізації були викинуті на смітник. Залишилась лише ідея ізоляції дикунів в закритих вольєрах. Що не ясно? Суспільство вже давно платить вертухаям тільки за ізоляцію небезпечних паразитів бо та шкода яку вони наносять громадянам в багато разів перевищує вартість їх утримання в колоніях. У нас своїх виродків вистачає. Безумовно, начальство їх експлуатує як тільки може продаючи їх рабську працю всім бажаючим "гуманістам" і обкладаючи податками за телефонний аферизм. Наприклад зараз в Білій Церкві зеки цілими загонами сидять зранку до ночі на телефонах і розводять лохів... На фіг нам утримувати кацапів та ще й їх перевиховувати? З якою метою? Ми не здатні профінансувати перевиховання своїх дорослих злочинців і цього не робимо зовсім. Чим гіршими кацапи після полону повернуться в "руzкій мір" тим більше шкоди і страждань вони принесуть з собою. Тому полоненні мають тупо сидіти біля телевізора і дивитись "єдині новини від зє" і канал "дом" від зє чекаючи на обмін. А це можна прирівняти до катування. Кацапи ледачі і працювати руками вони не можуть і не хочуть, а все що вони роблять руками це фігня. Вони у нас мають ментально гнити і не мати жодного шансу на будь який розвиток. Єдине що від них потрібно вимагати за пайку це виконання розпорядку дня і елементарних правил гігієни. Хай з нудьги вбивають і гвалтують самі себе.
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25.08.2023 22:26 Ответить
 
 