В Украине лагеря для военнопленных будут выполнять функции исправительных колоний для пленных, приговоренных к лишению свободы

Кабинет Министров Украины принял постановление, согласно которому вносятся изменения в Порядок содержания военнопленных.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Министерство юстиции в фейсбуке.

Как отмечается, изменения предполагают, что:

1. В период военного положения в Украине и в течение двух лет после его прекращения или отмены лагеря для содержания военнопленных выполняют функции исправительных колоний в отношении военнопленных, осужденных к лишению свободы на определенный срок или к пожизненному лишению свободы.

2. Содержание осужденных военнопленных осуществляется отдельно от других военнопленных в соответствии с нормами международного гуманитарного права".

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Следует напомнить, что в Украине функционирует специальный лагерь для военнопленных, где содержатся те из них, относительно которых нет близких ожиданий относительно обмена.

"Благодаря обменам количество военнопленных естественно уменьшается. Поэтому потребности создавать новые места для содержания российских военнопленных нет. Все они содержатся на должном уровне, в соответствии со стандартами, установленными международными договорами", - отмечает заместитель министра юстиции Украины Елена Высоцкая.

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