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Компания "Украинская бронетехника" совместно с европейской страной наладила производство 122 мм боеприпасов. ФОТОрепортаж

Предприятие "Украинская бронетехника" сообщило о поставках в Украину первой партии снарядов калибра 122 миллиметра.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном фейсбуке предприятия.

В сообщении отмечается: ООО "Украинская Бронетехника" с гордостью сообщает об успешной доставке в Украину первых тысяч 122 мм осколочно-фугасных артиллерийских выстрелов с полным зарядом, производимых в партнерстве с одним из боеприпасных холдингов Восточной Европы.

Артиллерийские выстрелы 122 мм – "воздух" для артиллерийских систем Д-30 и 2С1 "Гвоздика". Осколочно-фугасные снаряды 122 мм эффективны в поражении вражеских позиций, линий обороны и бронетехники. Обеспеченность наших артиллеристов такими выстрелами – залог успешности Контрнаступления.

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Восстановив кооперационные связи и объединив изготовителей компонентов из нескольких стран Европы, мы продолжим доставлять нашим защитникам тысячи таких выстрелов.

Производство боеприпасов – трудное и ответственное дело. Позже расскажем читателям о вызовах, с которыми столкнулась наша компания".

Компания Украинская бронетехника совместно с европейской страной наладила производство 122 мм боеприпасов 01
Компания Украинская бронетехника совместно с европейской страной наладила производство 122 мм боеприпасов 02
Компания Украинская бронетехника совместно с европейской страной наладила производство 122 мм боеприпасов 03
Компания Украинская бронетехника совместно с европейской страной наладила производство 122 мм боеприпасов 04
Компания Украинская бронетехника совместно с европейской страной наладила производство 122 мм боеприпасов 05
Компания Украинская бронетехника совместно с европейской страной наладила производство 122 мм боеприпасов 06
Компания Украинская бронетехника совместно с европейской страной наладила производство 122 мм боеприпасов 07
Компания Украинская бронетехника совместно с европейской страной наладила производство 122 мм боеприпасов 08

Автор: 

боеприпасы (2332) Украинская бронетехника (44)


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Топ комментарии
+43
Якось дивно складається, що найбільшим постачальником зброї і *********** в Україну після лютого 22-го є "Українська бронетехніка" афілійована з Пашинським, якого сам сонцесяйним в свій час називав бандитом. Дивно, "стерильно чистий" Бєня і йому подібна нечисть Україну обкрадають, а "бандит" Пашинський захищає.
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25.08.2023 19:44
+20
По-домашнему...
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25.08.2023 19:43
+17
Україна витрачає приблизно 5,000-7,000 снарядів на добу. Навіть ці "додаткові" тисячі снарядів 122мм це дуже-дуже добре!
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25.08.2023 19:55
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Правила форума Совет форумчан
Все так акуратненько
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25.08.2023 19:38 Ответить
По-домашнему...
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25.08.2023 19:43 Ответить
Ржу
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25.08.2023 20:01 Ответить
.....
Скільки " наварили" посередники та підконтрольні "фірми- прокладки"
...
Снаряд як полетів то полетів а гільзи не збирають..
...
Широке поле дфяльності для казнокрадів та їх близьких
...
...
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25.08.2023 22:37 Ответить
«Українська бронетехніка» то фірма-прокладка?
Гільзи збирають щоб відзвітувати зампотилу, що ти патрони вистрілив на полігоні, а не вкрав. Ти підозрюєш в крадіжках українських артилеристів???
Сергій Паштнський казнокрад??? Є хоч натяки на звинувачення???
Ти з ОПешних тролів чи з кацапськи ІПСО, гнидо???
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26.08.2023 11:55 Ответить
...
Вибачаюсь понад 40 років не був в Україні, багато що змінилося
...
Що таке "ОПешних тролів" і що таке " кацапськи ІПСО,"
...
А тоді вже відповім
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29.08.2023 15:01 Ответить
Інтернету в тебе теж 40 років небуло???
****, ну як можна отак брехати?!!!
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29.08.2023 18:34 Ответить
---
Тая на ту Україну через таких жлобів як ти давн вже хрен положив..
..
Як би не війна то навіть не згадав би. Бо гидко згадувати про УРСР
...
Батьки померли родичів там не має. якого би я хрена вами цікавився ?
...
Подивись на себе зі сторони почитай що ти тут пишеш і подумай кому

ти...і тобі подібні тут потрібні щоб за вас згадувати чи думати..
...
Інша справа -війна...Тут хочеш не хочеш а допомогати мусиш бо ви
...
хоч і суки але .. всетаки свої
..
І нне можна допустити щоб москаль топтав Українську землю...
..
Мені довелося правопис пригадувати , а ваші скорочення та кумедні слова
як то " М Е Д И К И Н Я " ачи " осьвітяни" - такі ж дебільні як і ті хто їх придумав
не кажучи про їнші "перли" безграмотності якими заповняєте свою писанину..
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29.08.2023 22:55 Ответить
Я бєжала за вамі трі квартала, чьтоби сказать как ві мнє бєзразлічьни!!!
Тебе брехати спеціально навчали, чи це природній талант?
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30.08.2023 07:57 Ответить
Добротно сделаны и снаряды, и упаковка: очень классно всё выглядит на пять баллов, как будто сделано в странах очень давней технической традиции высшего качества , в Голландии или в Германии.

Респект труженикам компании "Украинская бронетехника" за отличную работу для победы.
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25.08.2023 22:47 Ответить
вішайся русня
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25.08.2023 19:42 Ответить
Якось дивно складається, що найбільшим постачальником зброї і *********** в Україну після лютого 22-го є "Українська бронетехніка" афілійована з Пашинським, якого сам сонцесяйним в свій час називав бандитом. Дивно, "стерильно чистий" Бєня і йому подібна нечисть Україну обкрадають, а "бандит" Пашинський захищає.
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25.08.2023 19:44 Ответить
та майте совість - постачальником але ж не найбільшим
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25.08.2023 20:02 Ответить
В лютому 22-го, поки не почали партнери, таки найбільшим! Ну а з наших, національних, може й єдиним реальним... Є, правда, ще фірмочки від МО, але то лише, щоб бабло "відмити".
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25.08.2023 20:06 Ответить
так і пишіть з такими уточненнями
а партнери почали ще до вторгнення - патрони, кулемети, нлави, стінгери, джевліни - з десяток транспортних літаків приперли
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25.08.2023 20:09 Ответить
Компанія стала https://www.pravda.com.ua/news/2023/08/13/7415387/ найбільшим приватним постачальником зброї з початку великої війни, йдеться в розслідуванні The New York Times. Її продажі за минулий рік становили рекордних понад $350 мільйонів, порівняно з $2,8 мільйона за рік до війни.
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25.08.2023 21:14 Ответить
але вся проблема в тому, що почати постачати Україні вищеперелічене наші союзники справді почали, але не десятком літаків, а лише одиницями рейсів, переліком на пальцях однієї руки; а все тому що тодішнє-чинне керівництво України відмовлялось від зброї не тільки від західної, а й своєї, власновиробленої.
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25.08.2023 22:40 Ответить
було близько десяти рейсів - ще пам'ятаю що облітали територію германії
возили глоубмастерами (якщо не помиляюсь) влазило чи мало

аби відмовлялось літаків зі зброєю взагалі б не було
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25.08.2023 22:57 Ответить
А до чого тут совість? Заперечуйте, якщо маєте інші данні. Не по нутру Пашинський? Так з цього б і починали. А то плюєте по дрібному. А як на мене, то побільше б нам Пашинських.
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26.08.2023 08:38 Ответить
якраз "по нутру" аде він найбільший постачальник лише серед ПРИВАТНИХ компаній
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26.08.2023 10:17 Ответить
Так, бо зеля ніжками тупає
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26.08.2023 08:53 Ответить
окрім цього ще памятаймо, що війна для онних це великий бізнес та надприбутки ...
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25.08.2023 20:13 Ответить
Війна, для виробників зброі, то завше великий бізнес та надприбутки. І що тепер, поляку, здаватися???
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26.08.2023 11:58 Ответить
Мабуть, відкати до МО найбільші
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25.08.2023 21:20 Ответить
Чувак, а що там з Рубін-2017, яка вкрала державні кошти, на виробництві неякісних 152 мм снарядів до Гіацинтів? Якось дивно складається, га ?
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25.08.2023 21:23 Ответить
Нічого не попутав? То в кого що вкрав?
До речі: "ТОВ «Рубін-2017» відсудило у Міноборони 7,7 млн грн за поставлені 232 артснаряди калібру 152-мм, щодо якості яких у військових були сумніви. Міноборони просить річну відстрочку."
Або: "ТОВ «Рубін-2017», дочірнє підприємство компанії «Українська бронетехніка», провело успішні випробування нової продукції - 152-мм пострілу для самохідної артустановки 2С3 «Акація». "
Суть в тому, ПІЛЯТЬ!, що "Українська бронетехніка" і той самий Рубін РЕАЛЬНО працюють, щоб наша армія мала чим воювати, а не, ****, асфальт і шашлики!
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25.08.2023 21:32 Ответить
Укроборонпром, натомість, лише, ****, в березні 23-го розпочав виробництво 125 мм снарядів. Лише в березні! Більше, ніж через рік війни!
То хто кого ту державу дурить, хто?!
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25.08.2023 21:35 Ответить
Укроборонпром взагалі нічого не виробляє, навіть ржавого гвіздка. Це штучна надбудова яка сосе кров з виробників.
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25.08.2023 22:08 Ответить
Я вже дебілам усяким надавав посилання, як працює Рубін, що кульки до 2017 року виготовляв. https://www.epravda.com.ua/publications/2022/12/6/694639/ Міноборони замовило снаряди в приватної компанії "Рубін-2017", яку в StateWatch пов'язують з оточенням народного депутата Сергія Пашинського. Приводом стала нижча ціна, яку запропонував "Рубін". Снаряди від цієї компанії виявилися неякісними. Міноборони відмовилося приймати дві останні партії через невідповідність стандартам. В ухвалі Печерського суду йдеться, що ця компанія постачала снаряди з неправильною вибуховою речовиною, корпусом, маркою сталі, способом спорядження та з низкою інших порушень. Попри це "Рубін" відсудив у Міноборони 7,7 млн грн за поставлені снаряди. Суд встановив, що відомство заявило про брак уже після офіційного прийняття партії, тож за браковані снаряди має заплатити грошима платників податків. У 2021 році контррозвідка СБУ вела слідство щодо "київської комерційної структури", яка поставила для Міноборони неякісні, вироблені кустарним способом снаряди на 50 млн грн. За даними джерел ЕП в правоохоронних органах, ідеться про компанію "Вогняна варта", яка разом з "Рубіном" виконувала замовлення на виробництво ***********.

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25.08.2023 22:35 Ответить
Одна бабка сказала)))А рішення суду - є рішення суду. Нєзачьот)))
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25.08.2023 22:40 Ответить
Яка бабка? https://www.epravda.com.ua/publications/2022/12/6/694639/ Суд встановив, що відомство заявило про брак уже після офіційного прийняття партії .
Який позив - таке й рішення.
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25.08.2023 22:43 Ответить
На посилання посилання, плз. То з Zемарахфону чи упячки чи РиАновости?
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26.08.2023 07:58 Ответить
Видання, де е слово "правда" докус нема довіри. "Комсомольская Правда", "Правда України", таж сама "Українська правда" упячка погоняло.
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26.08.2023 08:01 Ответить
Автор - эксперд

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27.08.2023 00:04 Ответить
Пашинський знов наживається. Проїбала його російська агентура, поки вона з Бурбою воювала.
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25.08.2023 19:44 Ответить
А після Бурби ще й шукала, як помститися Червінському. Війна з парашею? - Ні, не чули...
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25.08.2023 23:33 Ответить
"Вози залізної тарані!"
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25.08.2023 19:44 Ответить
!!!
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26.08.2023 07:07 Ответить
три місяці везли???
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25.08.2023 19:45 Ответить
А ти хочеш, щобі тобі показали вчорашні світлини, та ще й з геопозиціонуванням?
Виготовили, сфоткали, привезли, роздали по частинам, відправили гостинці оркам, отримали підтвердження "доставки" гостинців... І лише після того - опублікували фотки. Як на мене - цілком правильна послідовність.

А ти звик до зеленського піару, де все навпаки? Пзданули про запуск снарядного заводу раз. Снарядів нема. Пзданули про запуск снарядного заводу два. Снарядів нема. Пзданули про армію дронів.
Пзданули про армію дронів раз. Армії нема...
... Далі розповідати?
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25.08.2023 23:43 Ответить
Україна витрачає приблизно 5,000-7,000 снарядів на добу. Навіть ці "додаткові" тисячі снарядів 122мм це дуже-дуже добре!
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25.08.2023 19:55 Ответить
рузьким буде боляче
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25.08.2023 19:57 Ответить
Бронетехніка Пашинського (отого проти кого відкрили провадження і за ракети і за ''Стугни які він врятував) працює, на відміну від крадія різникоффа іК°.
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25.08.2023 20:06 Ответить
Типу, яйця по 17, чи як Шурма? Чи літня форма в 3 рази дорожча, а чи може, як Запорізька АЕС, на яку за 1,5 роки окупації профінансували аж 400 мільйонів? ****, гниль зелена, у вас що, взагалі мозки зігнили?
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25.08.2023 21:40 Ответить
щоб кожен у ціль...- смерть кацапським виродкам...
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25.08.2023 20:11 Ответить
Вбивча красота
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25.08.2023 20:24 Ответить
а де зелені мерзотники де їх бизмесмени а яйця по 17 то вони можуть
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25.08.2023 20:27 Ответить
Супер! Отличная новость. Своё производство это куда лучше зависимости от "добрых дядь", которые доказали что не такие уж они и добрые. Вот бы ещё и 155мм наладили, это бы было ещё лучше. Я думаю раз "Богдану" проектировали, то наверное должны были и иметь планы на 155мм.
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25.08.2023 20:40 Ответить
Ще в 2018 році, було запущено лінію з виробництва 152/155 мм снарядів, потужністю 360 тис./рік
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26.08.2023 12:05 Ответить
Ну чому ушидуі "спільні підприемсива" у Европі? Чому у нас їх нема? Може тому ож Европа не довіряе дерьмаковській владі?
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25.08.2023 20:44 Ответить
Тому що там кацапи їх бомбити не будуть...
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25.08.2023 20:58 Ответить
"Свої підприємства" треба було будувати ДО 24.02.22. Але тоді зеленські не змогли би дерибанити бюджет на дорогах.
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25.08.2023 23:50 Ответить
Пашинского на МО!
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25.08.2023 21:16 Ответить
За словами Залужного, найкращий міністр оборони часів незалежності - Степан Полторак.
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26.08.2023 12:07 Ответить
Не бачу, чи є ручки на ящиках?
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25.08.2023 21:17 Ответить
Вибачте за мої вислови. За Сталіна ваз вже би розстріляли. Чому Ви під час війни передати інформацію про те скільки отримано зброї і куди вона пішла. Ви чисто працюєте на москалів.
Вами треба зайнятим СБУ.і всіх в кого отримуєте інформацію під розстріл без суду . Це війна. А ви своїми викладами і інтернеті тільки працюєте на ворогів
Як на мене я всіх змі затулив пельку.
Най розповідають скільки зібрано урожаю і т.п.
Не Знаю чи піде моє висловлення в інтернет. Але багато питань до СБУ з. Питань освітлення про постачання зброї нашим захисникам.
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25.08.2023 22:09 Ответить
Війна - це шлях обману ,постійної організації замаскованих нападів , поширення дезінформації , використання хитростей. (Мистецтво війни . Сунь Цзи)
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25.08.2023 22:18 Ответить
" За Сталіна", вважаю, Вас би взяли робити агентом НКВС, а потім розстріляли, як агента Японії, наприклад.
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25.08.2023 22:25 Ответить
У вас все нормально з очима? Де ви тут побачили інформацію про те, "скільки отримано зброї і куди вона пішла"?
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25.08.2023 23:56 Ответить
Європейська країна виробляє, а оборонпром спільно налагоджує. Лишається питання про гроші
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26.08.2023 09:54 Ответить
Яке відношення має оборонпром до Української бронетехніки??? Заблудився недолуге
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26.08.2023 12:09 Ответить
Через неделю будет вой что компания фиктивная а бабло распилили, на фронте снарядный голод и виноваты ЗЕлёные гниды, всё по-старому.
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26.08.2023 10:21 Ответить
Гарна спроба кацапчику! Візьми фанфурик бояри з полки.
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26.08.2023 12:10 Ответить
 
 