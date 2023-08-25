Компания "Украинская бронетехника" совместно с европейской страной наладила производство 122 мм боеприпасов. ФОТОрепортаж

Предприятие "Украинская бронетехника" сообщило о поставках в Украину первой партии снарядов калибра 122 миллиметра.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном фейсбуке предприятия.

В сообщении отмечается: ООО "Украинская Бронетехника" с гордостью сообщает об успешной доставке в Украину первых тысяч 122 мм осколочно-фугасных артиллерийских выстрелов с полным зарядом, производимых в партнерстве с одним из боеприпасных холдингов Восточной Европы.

Артиллерийские выстрелы 122 мм – "воздух" для артиллерийских систем Д-30 и 2С1 "Гвоздика". Осколочно-фугасные снаряды 122 мм эффективны в поражении вражеских позиций, линий обороны и бронетехники. Обеспеченность наших артиллеристов такими выстрелами – залог успешности Контрнаступления.

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Восстановив кооперационные связи и объединив изготовителей компонентов из нескольких стран Европы, мы продолжим доставлять нашим защитникам тысячи таких выстрелов.

Производство боеприпасов – трудное и ответственное дело. Позже расскажем читателям о вызовах, с которыми столкнулась наша компания".















