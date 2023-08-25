Компания "Украинская бронетехника" совместно с европейской страной наладила производство 122 мм боеприпасов. ФОТОрепортаж
Предприятие "Украинская бронетехника" сообщило о поставках в Украину первой партии снарядов калибра 122 миллиметра.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном фейсбуке предприятия.
В сообщении отмечается: ООО "Украинская Бронетехника" с гордостью сообщает об успешной доставке в Украину первых тысяч 122 мм осколочно-фугасных артиллерийских выстрелов с полным зарядом, производимых в партнерстве с одним из боеприпасных холдингов Восточной Европы.
Артиллерийские выстрелы 122 мм – "воздух" для артиллерийских систем Д-30 и 2С1 "Гвоздика". Осколочно-фугасные снаряды 122 мм эффективны в поражении вражеских позиций, линий обороны и бронетехники. Обеспеченность наших артиллеристов такими выстрелами – залог успешности Контрнаступления.
Восстановив кооперационные связи и объединив изготовителей компонентов из нескольких стран Европы, мы продолжим доставлять нашим защитникам тысячи таких выстрелов.
Производство боеприпасов – трудное и ответственное дело. Позже расскажем читателям о вызовах, с которыми столкнулась наша компания".
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Скільки " наварили" посередники та підконтрольні "фірми- прокладки"
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Снаряд як полетів то полетів а гільзи не збирають..
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Широке поле дфяльності для казнокрадів та їх близьких
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Гільзи збирають щоб відзвітувати зампотилу, що ти патрони вистрілив на полігоні, а не вкрав. Ти підозрюєш в крадіжках українських артилеристів???
Сергій Паштнський казнокрад??? Є хоч натяки на звинувачення???
Ти з ОПешних тролів чи з кацапськи ІПСО, гнидо???
Вибачаюсь понад 40 років не був в Україні, багато що змінилося
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Що таке "ОПешних тролів" і що таке " кацапськи ІПСО,"
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А тоді вже відповім
****, ну як можна отак брехати?!!!
Тая на ту Україну через таких жлобів як ти давн вже хрен положив..
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Як би не війна то навіть не згадав би. Бо гидко згадувати про УРСР
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Батьки померли родичів там не має. якого би я хрена вами цікавився ?
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Подивись на себе зі сторони почитай що ти тут пишеш і подумай кому
ти...і тобі подібні тут потрібні щоб за вас згадувати чи думати..
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Інша справа -війна...Тут хочеш не хочеш а допомогати мусиш бо ви
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хоч і суки але .. всетаки свої
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І нне можна допустити щоб москаль топтав Українську землю...
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Мені довелося правопис пригадувати , а ваші скорочення та кумедні слова
як то " М Е Д И К И Н Я " ачи " осьвітяни" - такі ж дебільні як і ті хто їх придумав
не кажучи про їнші "перли" безграмотності якими заповняєте свою писанину..
Тебе брехати спеціально навчали, чи це природній талант?
Респект труженикам компании "Украинская бронетехника" за отличную работу для победы.
а партнери почали ще до вторгнення - патрони, кулемети, нлави, стінгери, джевліни - з десяток транспортних літаків приперли
возили глоубмастерами (якщо не помиляюсь) влазило чи мало
аби відмовлялось літаків зі зброєю взагалі б не було
До речі: "ТОВ «Рубін-2017» відсудило у Міноборони 7,7 млн грн за поставлені 232 артснаряди калібру 152-мм, щодо якості яких у військових були сумніви. Міноборони просить річну відстрочку."
Або: "ТОВ «Рубін-2017», дочірнє підприємство компанії «Українська бронетехніка», провело успішні випробування нової продукції - 152-мм пострілу для самохідної артустановки 2С3 «Акація». "
Суть в тому, ПІЛЯТЬ!, що "Українська бронетехніка" і той самий Рубін РЕАЛЬНО працюють, щоб наша армія мала чим воювати, а не, ****, асфальт і шашлики!
То хто кого ту державу дурить, хто?!
Який позив - таке й рішення.
Виготовили, сфоткали, привезли, роздали по частинам, відправили гостинці оркам, отримали підтвердження "доставки" гостинців... І лише після того - опублікували фотки. Як на мене - цілком правильна послідовність.
А ти звик до зеленського піару, де все навпаки? Пзданули про запуск снарядного заводу раз. Снарядів нема. Пзданули про запуск снарядного заводу два. Снарядів нема. Пзданули про армію дронів.
Пзданули про армію дронів раз. Армії нема...
... Далі розповідати?
Вами треба зайнятим СБУ.і всіх в кого отримуєте інформацію під розстріл без суду . Це війна. А ви своїми викладами і інтернеті тільки працюєте на ворогів
Як на мене я всіх змі затулив пельку.
Най розповідають скільки зібрано урожаю і т.п.
Не Знаю чи піде моє висловлення в інтернет. Але багато питань до СБУ з. Питань освітлення про постачання зброї нашим захисникам.