Смерть Пригожина показала всему миру, что соглашениям с Путиным нельзя доверять, - Резников

Смерть главаря ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина является доказательством того, что российскому диктатору Владимиру Путину нельзя доверять.

Об этом заявил министр обороны Алексей Резников, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Смерть Пригожина ослабила Путина. Потому что это показало всему миру: если Путин решается на какое-то соглашение с кем-то и нарушает это соглашение, значит ему больше нельзя доверять", - подчеркнул чиновник.

Резников отметил, что сейчас чиновники Кремля "ведут себя как бандиты и преступники".

По словам министра обороны, он не считает, что гибель Пригожина каким-либо образом повлияет на ход войны в Украине.

"Группы "Вагнер", которую еще год назад можно было рассматривать как серьезную силу, фактически уже нет. Они разбиты", – добавил Резников.

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Напомним, 23 августа 2023 года в Тверской области РФ потерпел крушение пассажирский самолет. В нем находился главарь ЧВК "Вагнер" террорист Пригожин.

Вместе с Пригожиным на борту самолета, вероятно, был один из предводителей "Вагнера" Дмитрий Уткин.

По факту падения самолета Пригожина Следствием РФ завел дело о нарушении правил эксплуатации воздушного транспорта.

Ряд телеграмм-каналов, связанных с ЧВК "Вагнер", подтвердил ликвидацию террористов Пригожина и Уткина, обвинив в этом "изменников России".

В то же время под Осиповичами в Беларуси уже убрали треть палаток лагеря ЧВК "Вагнер".