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Смерть Пригожина показала всему миру, что соглашениям с Путиным нельзя доверять, - Резников

резніков

Смерть главаря ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина является доказательством того, что российскому диктатору Владимиру Путину нельзя доверять.

Об этом заявил министр обороны Алексей Резников, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Смерть Пригожина ослабила Путина. Потому что это показало всему миру: если Путин решается на какое-то соглашение с кем-то и нарушает это соглашение, значит ему больше нельзя доверять", - подчеркнул чиновник.

Резников отметил, что сейчас чиновники Кремля "ведут себя как бандиты и преступники".

По словам министра обороны, он не считает, что гибель Пригожина каким-либо образом повлияет на ход войны в Украине.

"Группы "Вагнер", которую еще год назад можно было рассматривать как серьезную силу, фактически уже нет. Они разбиты", – добавил Резников.

Читайте также: Песков о ликвидации Пригожина: Кремль здесь ни при чем

Напомним, 23 августа 2023 года в Тверской области РФ потерпел крушение пассажирский самолет. В нем находился главарь ЧВК "Вагнер" террорист Пригожин.

Вместе с Пригожиным на борту самолета, вероятно, был один из предводителей "Вагнера" Дмитрий Уткин.

По факту падения самолета Пригожина Следствием РФ завел дело о нарушении правил эксплуатации воздушного транспорта.

Ряд телеграмм-каналов, связанных с ЧВК "Вагнер", подтвердил ликвидацию террористов Пригожина и Уткина, обвинив в этом "изменников России".

В то же время под Осиповичами в Беларуси уже убрали треть палаток лагеря ЧВК "Вагнер".

Автор: 

путин владимир (31217) ЧВК Вагнер (1332) Резников Алексей (1170) Пригожин Евгений (399)


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Топ комментарии
+29
Ты нам лучше расскажи что там по яйцам и зимним курткам, а с пригоженым и без тебя как нибудь разберутся
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25.08.2023 19:52
+18
когда расстреляют этого вора, афериста, мародера и мошенника?
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25.08.2023 19:53
+15
Так як не можно довіряти і поплцістичному лайно від фсбшної бригади 95кварталу
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25.08.2023 19:53
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Геніально!
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25.08.2023 19:51 Ответить
Він на Мародерерство набирає сил в мазохізмі - вилазить й вилазить піл прокльони в информпрорстір ? думаю ні! Просто показує ,як йому насрати на усіх й на усе
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25.08.2023 20:29 Ответить
Ты нам лучше расскажи что там по яйцам и зимним курткам, а с пригоженым и без тебя как нибудь разберутся
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25.08.2023 19:52 Ответить
ви не панімаітє-ета другоє...
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25.08.2023 19:57 Ответить
в куртках карманы полные яиц.
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25.08.2023 19:59 Ответить
я резніков .. не встиг з трупа чоботи зняти.. от біда
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25.08.2023 19:53 Ответить
Так як не можно довіряти і поплцістичному лайно від фсбшної бригади 95кварталу
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25.08.2023 19:53 Ответить
когда расстреляют этого вора, афериста, мародера и мошенника?
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25.08.2023 19:53 Ответить
Тоді, коли усе зелене лайно
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25.08.2023 19:55 Ответить
хто що хоче бачити, той те і бачить
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25.08.2023 19:56 Ответить
Так і є.
Пацієнт не просто недоговороздатний він отримує кайф когось кинувши...
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25.08.2023 19:56 Ответить
https://videos.cnscdn.com/video/3/230823_kur.mp4
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25.08.2023 19:56 Ответить
угу - а артикул так ніхто і не допетрав порівняти - а він всьго на три рядки вище на етикетці
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25.08.2023 19:58 Ответить
Там упячка нарила що турецька фірма яка шила ті куртки, абсолютно випадково, виявилося, - належить племіннику нардепа СН...
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25.08.2023 20:05 Ответить
батько якого був пов'язаний з колаборантом богуслаєвим.
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25.08.2023 20:11 Ответить
Заткніть його хто-небудь! Хто його взагалі питає про Вагнера, й не питає за ЯЙЦЯ!?
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25.08.2023 19:57 Ответить
Він каже про те що не питають. А про те що запитують то мовчить.
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25.08.2023 20:00 Ответить
або бреше !
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25.08.2023 20:03 Ответить
Штiрлiц бiсiв?
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25.08.2023 20:59 Ответить
бєнін "десантнік"
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25.08.2023 21:36 Ответить
За яйця вже не питати треба, а підвішувати.
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25.08.2023 20:00 Ответить
А тобі можна довіряти?
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25.08.2023 19:57 Ответить
Як казав Мюллер в " 17 мгновений весньі" : "В наше время доверять нельзя никому. Мне - можно"...Оце про нашого пана Резнікова.
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25.08.2023 20:02 Ответить
Таак, то що , кожен зелений має щось про ту істоту ляпнути, а журналісти обов'язково про це написати.
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25.08.2023 19:58 Ответить
Путин даже не парится с элементарной демонстрацией того, что именно по его приказу обнулили Пригожина.

Вагнеровское кладбище, которое пару месяцев назад открывал Пригожин, сравняли с землей,

а все кресты свалили в кучу.

Не удивлюсь, если перед этим Путин лично посетил это кладбище и с удовольствием помочился на могилы.

https://twitter.com/PowerNaShary/status/1695044073944433081
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25.08.2023 19:59 Ответить
А угодам з міноборони під керівницвом рєзнікова довіряти можна-патамуша ета парядачний і крістальна чєсний чєлавєк...
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25.08.2023 20:01 Ответить
рєзнікофф.. Як не брехне, так не дихне. Згнило усе ! І цар, і боярє
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25.08.2023 20:02 Ответить
Його, "приґожина", сьогодні бачили в Малі.
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25.08.2023 20:03 Ответить
А до этого момента можно было доверять? "Зараз чиновники Кремля "поводяться як бандити та злочинці". А раньше? Резников как большой жираф, со временем начинает наблюдать признаки вторжения, пользу от дронов... Ну либо он просто решил до последнего играть такого себе шизика-дурачка, в надежде, что простят и не посадят - чо с блаженного взять....
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25.08.2023 20:08 Ответить
Різник дуже вболіває за пригожина,яка скотиняка...
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25.08.2023 20:09 Ответить
Чому це лайно досі не за гратами?😡
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25.08.2023 20:10 Ответить
Дивно. А бубочка казав ***** в очі дивитись буде, навколішки стане перед ******, казав. Звертавсь до ***** себе особисто забрати за борги

- ЯйцеРезніков в Омані, чи шо?
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25.08.2023 20:11 Ответить
Чья б крова мычал ....
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25.08.2023 20:13 Ответить
Якщо людей до сих пір цікавить питання про яйця зимові куртки вілла за бугром у дочки Рєзникова бронежилети що мертвим грузом лежать на складі нікому не потрібні то рано чи пізно а треба буде відповідати. Люди хочуть знати правду що з яйцями що з тим матрацом де лежало стільки грошей Да шановні треба людям відповісти щоб не було непорозумінь. І ніякі досягнення в районі оборони країни цих питань не закриють для загалу. Я маю на увазі --якщо завтра президент роздобуде архі важну бомбу для країни всерівно люди спитаю ть а як там яйця у Рєзникова.
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25.08.2023 20:17 Ответить
Кожен Дерьмак думає, що він особливий, і його мине доля Пригожина. Ну ну.
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25.08.2023 20:18 Ответить
Поки що "доля" рєзнік(ов)а просто балує... і він думає як і управляючі польських магнатів. Аж тут прийшов Гонта і наступила Коліївщина...
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25.08.2023 21:43 Ответить
"Зная, что Путин его ненавидит, почему он летал над Россией?
Пригожин излишне рационализировал Путина. Очевидно, что на Пригожине замыкалось слишком многое: операции в Африке, мощнейшие африканские финансовые схемы, финансирование ЧВК на территории России и так далее. Он, видимо, считал, что слишком нужен Путину, что тот всегда предпочтет с ним договариваться, что Путин слишком много потеряет, если его ликвидирует, эта мысль давала Пригожину ложное чувство безопасности, ложное самоуспокоение.
Он недооценил, во-первых, степень ненависти, которую испытывает к нему Путин. Во-вторых, он недооценил, насколько важно сейчас для Путина послать сигнал российским элитам, которые могут быть потенциально нелояльны."
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25.08.2023 20:21 Ответить
Вони летіли на зустріч з п.утіним,він з у.ткіним+фінансист і логіст,так говорять на рагкі незалежні СМІ
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25.08.2023 20:45 Ответить
Яйцями та одягом займайся коментатор х"єв...
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25.08.2023 20:23 Ответить
рєзнікову також не можна довіряти, після його слів, що для нього ця посада нічого не значить, а став міністром бо так партія сказала, то він кончений, отаке і відношення до встього, так і керує, краде і покриває крадіжки.
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25.08.2023 20:26 Ответить
Але ж бо, есть одна каверза... ондого, хутину пригожку нельзя доверять, тебе - яйца.
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25.08.2023 20:31 Ответить
путин бункерный шизофреник бандит и убийца по его понятиям ликвидировать предателя закономерно... некоторые мировые лидеры еще испытывают к этому подонку любовь и зависть
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25.08.2023 20:31 Ответить
Смерть Пригожина показало всьому світу і особливо "оманським"учасникам від України в лиці "зе" якщо Путін наважується на якусь угоду з кимось і порушує цю угоду, отже, йому більше не можна довіряти", іншими словами.не виключена така ж сама історія як з "прихожиним"
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25.08.2023 20:37 Ответить
може. Хтось скаже цьому ує&ану,що його думка давно нікого не цікавить. Якби у мене була власна типографія,можно випустить календар ганебних зашкварів р.езнікова,кожного міс.нова стаття(((((
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25.08.2023 20:39 Ответить
... а то складывается впечатление, шо он спитч-секретарь лидора... С каких это пор военный, минуя устав , лезет в политику.
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25.08.2023 20:42 Ответить
ото ідіот пише. Тобото до смерті Пригожина йому було мж довіряти, а лем тепер ушідкі пбачиди ож не мож?
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25.08.2023 20:39 Ответить
Хайпист звичайный. Шо вы хотите от пустышки.
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25.08.2023 20:45 Ответить
есперанто - о тут я не знавець...
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25.08.2023 20:48 Ответить
Ну , типо , любит понты(шум) наводить.
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25.08.2023 21:01 Ответить
Это я близко к тесту зебильих заморочек , типо хайп...хаб...шашлыки с фастфудом... безмозглая краба танцует на курсах повышения деградации... и т.д.
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25.08.2023 21:14 Ответить
Та невже пане міністр,а як же слово Хреніна міністра оборони Білорусі про ненапад котрому міг повірити лише лох або дурень,маючи на руках дані розвідки США.
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25.08.2023 20:48 Ответить
а твоєї думки ніхто не питає!!!!
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25.08.2023 20:49 Ответить
закупки МО і дії влади показали всьому світу що країною керують вори, корупціонери і відверті агенти фсб рф
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25.08.2023 20:52 Ответить
Яйценосный,как там яйца?Что ты зубы заговариваешь?
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25.08.2023 21:09 Ответить
Цікаво, ця ............. здатна зрозуміти, що чим швидше піде, тим для нього (і всіх) краще ?!!!
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25.08.2023 21:16 Ответить
"В наше время верить нельзя никому, даже себе. Мне можно"
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25.08.2023 21:30 Ответить
Усе вірно, але зЕлохи трохи запізнились...
Ще багато років тому, увесь світ визнав, що свинопесестан, недоговороспроможний!!! І нічого якомусь *****, в очко зазирати, шукаючи "мир", може тому, що він "нелох"?
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25.08.2023 21:32 Ответить
Бутусов, зачем Вы пиарите это недоразумение.??
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25.08.2023 21:45 Ответить
Ботам Єрмака неприємно бачити прокльони ОПУшнеому борделю?
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25.08.2023 21:51 Ответить
какой ,,умный ,, у нас министр НЕЛЬЗЯ ДОВЕРЯТЬ ПУЙЛО а резнику и подавно ...................
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25.08.2023 22:20 Ответить
Це було зрозуміло всім і раніш, ще до цього підара
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26.08.2023 00:16 Ответить
На какой помойке можно было найти это лысое недоразумение.
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26.08.2023 00:32 Ответить
 
 