Смерть Пригожина показала всему миру, что соглашениям с Путиным нельзя доверять, - Резников
Смерть главаря ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина является доказательством того, что российскому диктатору Владимиру Путину нельзя доверять.
Об этом заявил министр обороны Алексей Резников, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
"Смерть Пригожина ослабила Путина. Потому что это показало всему миру: если Путин решается на какое-то соглашение с кем-то и нарушает это соглашение, значит ему больше нельзя доверять", - подчеркнул чиновник.
Резников отметил, что сейчас чиновники Кремля "ведут себя как бандиты и преступники".
По словам министра обороны, он не считает, что гибель Пригожина каким-либо образом повлияет на ход войны в Украине.
"Группы "Вагнер", которую еще год назад можно было рассматривать как серьезную силу, фактически уже нет. Они разбиты", – добавил Резников.
Напомним, 23 августа 2023 года в Тверской области РФ потерпел крушение пассажирский самолет. В нем находился главарь ЧВК "Вагнер" террорист Пригожин.
Вместе с Пригожиным на борту самолета, вероятно, был один из предводителей "Вагнера" Дмитрий Уткин.
По факту падения самолета Пригожина Следствием РФ завел дело о нарушении правил эксплуатации воздушного транспорта.
Ряд телеграмм-каналов, связанных с ЧВК "Вагнер", подтвердил ликвидацию террористов Пригожина и Уткина, обвинив в этом "изменников России".
В то же время под Осиповичами в Беларуси уже убрали треть палаток лагеря ЧВК "Вагнер".
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Пацієнт не просто недоговороздатний він отримує кайф когось кинувши...
Вагнеровское кладбище, которое пару месяцев назад открывал Пригожин, сравняли с землей,
а все кресты свалили в кучу.
Не удивлюсь, если перед этим Путин лично посетил это кладбище и с удовольствием помочился на могилы.
https://twitter.com/PowerNaShary/status/1695044073944433081
- ЯйцеРезніков в Омані, чи шо?
Пригожин излишне рационализировал Путина. Очевидно, что на Пригожине замыкалось слишком многое: операции в Африке, мощнейшие африканские финансовые схемы, финансирование ЧВК на территории России и так далее. Он, видимо, считал, что слишком нужен Путину, что тот всегда предпочтет с ним договариваться, что Путин слишком много потеряет, если его ликвидирует, эта мысль давала Пригожину ложное чувство безопасности, ложное самоуспокоение.
Он недооценил, во-первых, степень ненависти, которую испытывает к нему Путин. Во-вторых, он недооценил, насколько важно сейчас для Путина послать сигнал российским элитам, которые могут быть потенциально нелояльны."
Ще багато років тому, увесь світ визнав, що свинопесестан, недоговороспроможний!!! І нічого якомусь *****, в очко зазирати, шукаючи "мир", може тому, що він "нелох"?