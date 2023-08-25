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Новости Агрессия России против Украины Война
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Изменений в мобилизации ожидать не стоит, но может быть дополнительный призыв, - Данилов

зсу,мобілізація

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что изменений в мобилизации не произойдет, несмотря на призывы к президенту разрешить мобилизовать больше людей, однако он не исключает вероятности дополнительного призыва.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Данилов сказал в эфире Українського Радіо.

"Изменений в мобилизации не надо ожидать... У нас ни дня мобилизация не прекращалась, но она происходит с учетом необходимости ребят, которых нужно призвать для выполнения тех или иных задач, мы спокойно делаем это дело. Уже отработан не первый этап мобилизации, суматохи не надо поднимать, потому что все идет по плану, который сегодня есть", — отметил секретарь Совбеза.

В то же время, он допускает возможность дополнительного призыва.

"Да, военные обращаются, и будет, скорее всего, дополнительный призыв, но это не значит, что это будет выходить за пределы, которые мы утвердили еще 24 февраля 2022 года. Мобилизация происходит спокойно, и те объемы, которые нужны для наших Вооруженных сил, никогда не пересекали ту отметку. Более того, мы ни одного месяца не выходили на те показатели, которые утверждали", — сказал он.

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Данилов подчеркнул, что в армию "призывают ровно столько, сколько нужно для выполнения задач".

Он также отметил, что в ближайшие дни президент соберет заседание СНБО, где будет рассматриваться вопрос о проверке военно-врачебных комиссий.

Мы отличаемся от Российской Федерации тем, что не скрываем те процессы, которые есть в нашем обществе. Если есть негодяи, которые, пользуясь войной, хотят заработать на тех или иных вещах, то такого не будет. Мы все это будем делать публично, и все, кто причастен к этим событиям, особенно во время войны, будут наказаны", - заявил секретарь Совбеза.

Автор: 

Данилов Алексей (1066) призыв (742) мобилизация (2737)


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Топ комментарии
+42
В першу чергу пане Данілов поверніть назад своїх діточок з країн НАТО до України ! Може їх у додатковий призов ???
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25.08.2023 20:06
+29
Заходимо на Вікі почитати про королівську родину Британії та уряд під час другої світової війни, через одного у війську, лікарнях чи на флоті. А що там зі слугами? Ах, вони відмовились надати інформацію, бо ж нема що надавати.

Данілов мав би усвідомлювати що те що він досі на посаді з колегами, то не його заслуга, а великодушність українців, яка далеко не безмежна.

https://www.chesno.org/post/5707/
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25.08.2023 20:04
+28
Свинячий доктор, а ты своего сына что жопу спрятал в городе Майями, что в США, спрятал ты мобилизовать не хочешь? Нет? А почему? Он что, скот, больной? Срется прямо в штаны на ходу, тварь?
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25.08.2023 20:14
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Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Заходимо на Вікі почитати про королівську родину Британії та уряд під час другої світової війни, через одного у війську, лікарнях чи на флоті. А що там зі слугами? Ах, вони відмовились надати інформацію, бо ж нема що надавати.

Данілов мав би усвідомлювати що те що він досі на посаді з колегами, то не його заслуга, а великодушність українців, яка далеко не безмежна.

https://www.chesno.org/post/5707/
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25.08.2023 20:04 Ответить
А його внучка у Львові бере участь у всіляких концертах, співає, покращує свою кар'єру співачки))

Внучка секретаря СНБО Алексея Данилова, 16-летняя Маша, продолжает активно развивать свою музыкальную карьеру. 27 августа она выступит на "Фестивале независимости" во Львове. Мероприятие стартовало вчера и завершится в воскресенье.
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25.08.2023 20:08 Ответить
До чого тут неповнолітня дитина?
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25.08.2023 20:17 Ответить
Звісно дитина то маячня, але де його дорослі 4 сини? Бо злі язики кажуть що закордоном.
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25.08.2023 20:24 Ответить
А повинна зараз штурмувати Токмак?
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25.08.2023 20:18 Ответить
Спнітаркою в окоп, а не задом крутити. Бо сракою крутити так не повнолітня. А в окоп так "дитина". Бл*дь, вона. Як і данилов бидло
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26.08.2023 01:28 Ответить
Ви хвора людина
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26.08.2023 11:49 Ответить
тобто Ви слуг вирішили порівняти з королівською родиною і дивуєтесь що не виходить ?
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25.08.2023 20:14 Ответить
Не тільки, Черчіль був у полоні з якого втік, а потім служив на західному фронті у першу світову.
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25.08.2023 20:23 Ответить
В першу чергу пане Данілов поверніть назад своїх діточок з країн НАТО до України ! Може їх у додатковий призов ???
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25.08.2023 20:06 Ответить
то совсем другоє
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25.08.2023 20:20 Ответить
які зміни? Клопотенка кухарем призвуть?
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25.08.2023 20:09 Ответить
Ага, поваром при СНБО.
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25.08.2023 20:16 Ответить
"тому що все йде за планом, який на сьогодні є".
"скоріше за все, додатковий призов."

Якщо за планом, то що за додатковий призов? Якщо додатковий призов, то вже не по плану. Визначитеся, а не куйню пороти в одному виступі.
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25.08.2023 20:13 Ответить
А вы что то другого ожидали от зоотехника и луганского рекэтира?
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25.08.2023 20:15 Ответить
За планом вже два роки йде загальна мобілізація, якщо ви не в курсі.
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25.08.2023 20:19 Ответить
Свинячий доктор, а ты своего сына что жопу спрятал в городе Майями, что в США, спрятал ты мобилизовать не хочешь? Нет? А почему? Он что, скот, больной? Срется прямо в штаны на ходу, тварь?
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25.08.2023 20:14 Ответить
Посилання охорони кордону з ЕС нац гвардію, заборона виїзду громадянам, хапання чоловіків по вулицях як скот, то не росия, то розбудова сталінської держави.
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25.08.2023 20:17 Ответить
Якщо не бути скотом і носити із собою дійсний військовий квиток, ніхто тебе і не буде хапати як скот.
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25.08.2023 20:20 Ответить
інвалід? чи дуже плодючий? чи пенс?
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25.08.2023 20:25 Ответить
А якщо інвалід, який за тебе руку віддав, щоб ти могло висиратися сикливо на цензорі, ховаючись від військових патрулів, то що?
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25.08.2023 20:27 Ответить
А він тебе особисто питав руку віддавати?
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25.08.2023 21:00 Ответить
В смысле, "я вас туда не посылал"?
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25.08.2023 23:21 Ответить
В смислі не треба йти воювати аби комусь потім цим в обличчя тикати і розказувати, що тепер тобі зобов'язані.
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25.08.2023 23:38 Ответить
ти взагалі розумієш, що настають часи, коли перед більшістю інвалідів тобі доведеться на колінах повзати скоро, щоб їм догодити за все те, що вони для тебе зробили?
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25.08.2023 20:29 Ответить
Ану розгорнуто. Що для мене особисто вони зробили? Щоб я за цедогоджав, ще й на колінах повзав. Більшість інвалідів в 2019 голосували за те, щоб один в очі глянув, і війна припиниться. От хай і догоджає. На колінах.
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26.08.2023 01:33 Ответить
Це пріколи такі у презідєнта коміка. Хоть паржош. Ти сам хотів приколів у 2019-му.
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25.08.2023 20:21 Ответить
Цей підр данілов не хоче мобілізувати свого синка і затьків? Чи не для того він свого синочка ростив, аби той гнив в окопах?
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25.08.2023 20:19 Ответить
Если это призов ментов, погранцов, тцкашников и прочих из силовых структур, то я за. А если опять три мента и три бугая в форме будут крутить руки перепуганным студентам, то идите нахер.
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25.08.2023 20:30 Ответить
Руки крутят хітровиробленим, які від постановки на військовий облік намагаються ухилятися. Військовий квиток в кишеню перед виходом на вулицю поклав і ніхто тобі ніякі руки не крутитиме.

Або якщо ховаєшься, то ховайся і не відбликуй, думки ухилянтів про призов нікого не цікавлять.
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25.08.2023 20:36 Ответить
Брехня. Причому нагла і цинічна.
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25.08.2023 20:47 Ответить
А навіщо військовий квиток в кишені, якщо закон цього не вимагає?
Ви шановний з вашого діалогу воювали за що, за право жити в вільній правовій країні де закони і конституція стосується всіх громадян, чи тої частки населення яке без права та з великими обовʼязками ?
Може ви вже нарешті будете задавати питання подібним потворам як пан Данилов та інша депутатська наволоч на всіх рівнях владних чиновників їх родичів та дітей і чому обовʼязок захищати країну їхніх синів відрізняється від інших ???
коли на це питання отримають відповіді сотні і тисячі українців проблем з мобілізацією не буде, тому , що цінності права та свободи не несе в собі кастову нерівність суспільства. Здоровʼя Вам шановний

P.S. В 2015 році признаний ВЛК не придатним до продовження служби, це так до розуміння і зайвих питань
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25.08.2023 22:12 Ответить
Та де ВОНО врювало. Це в них в методичках написано.
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26.08.2023 01:35 Ответить
Всєгда гатов.. ЛовитИ свинособак, душити свинокотов
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25.08.2023 20:40 Ответить
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25.08.2023 20:46 Ответить
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25.08.2023 20:50 Ответить
З давен все що каже влада і коли заспокоює і кажу все по плану і добре це означає рівно все НАВПАКИ.
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25.08.2023 20:53 Ответить
Додатковии призов -- загребуть Монако?
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25.08.2023 20:57 Ответить
Я взагалі вже перестав розуміти логіку мобілізації та роботи ТЦК та СП. Про силовиків, друзів, інвалідів поліції в 45, синів і т.п. уже написано кілометри коментарів. Але:
- чому в одному селі мобілізували усіх чоловіків придатного віку (та і тих було 8-10 чоловік.), але в іншому, в 4-5 кілометрах від нього, працівників ТЦК ще не бачили???? І це не село Конча Заспа, звичайнісіньке село, велике, близько 1000 населення!
- чому в одних регіонах мобілізують ВПО, а в інших старанно ігнорують?
- чому вручають повістки на вулиці, "кульгавим і косим", але старанно обходять явно придатних, що з рішучим виглядом ідуть мимо? Вони ж не можуть їх усіх знати, хто вони і які в них документи?
- чому в одних аграріїв є бронь, а інших фермерів мобілізували?
- чому мобілізують тих, хто не служив, але ряд людей, що служили (є навіть такі, хто був в АТО!) сидять в очікуванні - "викличемо коли будете потрібні"?????
Все це лише деякі наочні приклади з мого регіону. Таке враження, що їм просто пофіг на результат.
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25.08.2023 21:40 Ответить
Пишіть назву, приїдуть)
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25.08.2023 22:11 Ответить
Сини Сталіна (двоє рідних та один прийомний) воювали.
Син Хрущова загинув у повітряному бою.
Воювали діти Мікояна, один син загинув.
Племінник Гітлера воював, помер у полоні.
Син Ріббентропа воював.
Прийомний син Геббельса воював...

До чого це я?
Та вже забув.
Ги...
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25.08.2023 21:40 Ответить
Старший син Сталіна Яків здався у полон на початку війни і активно співпрацював з німецькими пропогандистами, молодший-20річний генерал авіації всю війну пробухав у штабі московського округа.
Такі собі "херої".
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25.08.2023 21:59 Ответить
Ти ЗЕбіл? Чи це в твоїй методицчці таке пишуть?
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26.08.2023 01:38 Ответить
Не хвилюйся, додатковий призов стосується призовників із єврейського спец. поселення з під Києва!
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25.08.2023 21:40 Ответить
- вообще запретить выезд из страны

- отключить интернет

- оставить один канал Центрального телевидения и "Квартал"

- женщин обязать рожать по одному юниту раз в два года

- конфисковать всё имущество граждан в пользу армии

- ввести трудовые карточки

- ввести талоны на хлеб и на сахар
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25.08.2023 22:12 Ответить
І командувати цим процесом будуть українські міграти у онлайн-режимі з екранів моніторів, обвішуюсь українськими флагами та портретами Бандери.
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25.08.2023 23:40 Ответить
Напевно) Буває гумор у коментарях, але тут на гумор не схоже.
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26.08.2023 00:06 Ответить
Військова комісія tZe inform

‎23.‎08.‎2023

Генеральний штаб ЗС України не звертався до президента України з проханням посилити заходи мобілізації. Доктрина дій ЗС України побудована на плановому введенню підготовлених частин ЗС, концентрацію наявних засобів і ресурсів. Головні потреби ЗС - **********, пальне, засоби розмінування.
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25.08.2023 21:48 Ответить
Що таке "додатковий призов"?
Він взагалі "Закон про військобов'язок та військову службу" бачив? Бо читати його схоже у бурсі не вчили.
Яку сорочку на це "чудо" не вдягни, а йолоп йолопом.
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25.08.2023 21:53 Ответить
Наркота це така штука...
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26.08.2023 01:44 Ответить
Будут держать баланс - чтобы и людей мобилизовывать и чтобы у людей не упала планка. Технари в курсе, что на протекающем фланце под давлением гайки подтягивать категорически запрещено. Так и тут - главное не перегнуть. Вон сегодня друзья видео скинули - женщина в центре Киева обращается к президенту - мол, наши дети пропали без вести, давайте заканчивать войну и так далее. Барышня голосовала за Слуг, а теперь она недовольна

https://www.tiktok.com/@kraken5509/video/7271131361132530949?_r=1&_t=8f8J2ytR6Jy
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25.08.2023 21:58 Ответить
Если есть негодяи, которые, пользуясь войной, хотят заработать на тех или иных вещах, то такого не будет. Мы все это будем делать публично, и все, кто причастен к этим событиям, особенно во время войны, будут наказаны", - заявил секретарь Совбеза.
-----------------
и все знают имя этого **********
так что мешает секретарю Совбеза выполнить свое обещание?
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25.08.2023 21:58 Ответить
Ми відрізняємося від Російської Федерації тим, що не приховуємо ті процеси, які є в нашому суспільстві. Якщо є негідники або негідниці, які, користуючись війною, хочуть заробити на тих чи інших речах, то такого не буде. Ми все це будемо робити публічно, і всі, хто причетний до цих подій, особливо під час війни, будуть покарані" Джерело:
І в цей же час МО обкрадає ЗСУ...
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25.08.2023 22:26 Ответить
Трусіть Київ, на периферії кінчаються мужички
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25.08.2023 23:29 Ответить
Интересная когорта читалелей на цензоре подобралась. Практически все - патриоты, мама не горюй, и при этом стратеги, тактики, специалисты по всем видам вооружений, эксперты внешней и внутренней политики не только Украины но и ЕС, США и даже израиля, все ждут окончательной абсолютной победы ВСУ, ну и за текст на руском с лайном скушают, да. Но вот воевать идти - нет. Пусть даниловы повоюют сначала, а мы посмотрим. Или, - я налоги заплатил, перед государством чист. Или (уже и такие появились) - я вас туда не посылал. Возможно я не понимаю чего-то? Может это так потому, что Писяграй керует, а был бы Порошенко, так все б здесь уже давно добровольцами ушли?
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25.08.2023 23:38 Ответить
Да, за текст на русском периодически замечания делают. Или один вообще написал: по русски пишут или идиоты или враги. По такой логике я идиот, а Роман Свитан враг
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26.08.2023 00:34 Ответить
А данилов идиот, идиот, идиот...
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26.08.2023 01:43 Ответить
Я так понимаю что в доппризыв наберут сынков, зятьков, депутатов и прочих лиц пейсатой национальности. А дочки, внучки, жучки, сучки, включая сучку машу, со львова отправят на передовую санитарками. Или я неправильно товарища секрятаря какого органа понял?
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26.08.2023 01:49 Ответить
Ну мені не дуже зрозуміло, чому вірогідно мене напевне точно мобілізували б з моїми 60 кг і вбитим здоров'ям і відправили б на штурм амбразури, аби автомат тримав. А вгодовані діти, онуки, племінники наших депутатів сидять он барижать куртками для ЗСУ втридорога, або закордоном.
Як ці люди взагалі можуть розпоряджатися чужим життям і відправляти під кулі, якщо самі під кулями і не були. Та їм просто поср*ть в якій куртці солдат, чим забезпечений і чи взагалі живий теж сильно хвилювати не буде.
На війні без втрат не буває, але коли чуєш що за рік наші укріплення досі з гів*а і палок, і тут "ах... люди закінчуються, ну наберемо ще", в стилі обскубувача гусей "обскубемо ще". То думаю треба депутатам періодично робити на пару місяців екскурсію на саму першу лінію, а потім ті хто виживуть будуть вже іншої думки про підготовку, забезпечення і життя інших.
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26.08.2023 07:07 Ответить
 
 