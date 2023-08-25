Изменений в мобилизации ожидать не стоит, но может быть дополнительный призыв, - Данилов

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что изменений в мобилизации не произойдет, несмотря на призывы к президенту разрешить мобилизовать больше людей, однако он не исключает вероятности дополнительного призыва.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Данилов сказал в эфире Українського Радіо.

"Изменений в мобилизации не надо ожидать... У нас ни дня мобилизация не прекращалась, но она происходит с учетом необходимости ребят, которых нужно призвать для выполнения тех или иных задач, мы спокойно делаем это дело. Уже отработан не первый этап мобилизации, суматохи не надо поднимать, потому что все идет по плану, который сегодня есть", — отметил секретарь Совбеза.

В то же время, он допускает возможность дополнительного призыва.

"Да, военные обращаются, и будет, скорее всего, дополнительный призыв, но это не значит, что это будет выходить за пределы, которые мы утвердили еще 24 февраля 2022 года. Мобилизация происходит спокойно, и те объемы, которые нужны для наших Вооруженных сил, никогда не пересекали ту отметку. Более того, мы ни одного месяца не выходили на те показатели, которые утверждали", — сказал он.

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Данилов подчеркнул, что в армию "призывают ровно столько, сколько нужно для выполнения задач".

Он также отметил, что в ближайшие дни президент соберет заседание СНБО, где будет рассматриваться вопрос о проверке военно-врачебных комиссий.

Мы отличаемся от Российской Федерации тем, что не скрываем те процессы, которые есть в нашем обществе. Если есть негодяи, которые, пользуясь войной, хотят заработать на тех или иных вещах, то такого не будет. Мы все это будем делать публично, и все, кто причастен к этим событиям, особенно во время войны, будут наказаны", - заявил секретарь Совбеза.