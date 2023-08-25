Изменений в мобилизации ожидать не стоит, но может быть дополнительный призыв, - Данилов
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что изменений в мобилизации не произойдет, несмотря на призывы к президенту разрешить мобилизовать больше людей, однако он не исключает вероятности дополнительного призыва.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Данилов сказал в эфире Українського Радіо.
"Изменений в мобилизации не надо ожидать... У нас ни дня мобилизация не прекращалась, но она происходит с учетом необходимости ребят, которых нужно призвать для выполнения тех или иных задач, мы спокойно делаем это дело. Уже отработан не первый этап мобилизации, суматохи не надо поднимать, потому что все идет по плану, который сегодня есть", — отметил секретарь Совбеза.
В то же время, он допускает возможность дополнительного призыва.
"Да, военные обращаются, и будет, скорее всего, дополнительный призыв, но это не значит, что это будет выходить за пределы, которые мы утвердили еще 24 февраля 2022 года. Мобилизация происходит спокойно, и те объемы, которые нужны для наших Вооруженных сил, никогда не пересекали ту отметку. Более того, мы ни одного месяца не выходили на те показатели, которые утверждали", — сказал он.
Данилов подчеркнул, что в армию "призывают ровно столько, сколько нужно для выполнения задач".
Он также отметил, что в ближайшие дни президент соберет заседание СНБО, где будет рассматриваться вопрос о проверке военно-врачебных комиссий.
Мы отличаемся от Российской Федерации тем, что не скрываем те процессы, которые есть в нашем обществе. Если есть негодяи, которые, пользуясь войной, хотят заработать на тех или иных вещах, то такого не будет. Мы все это будем делать публично, и все, кто причастен к этим событиям, особенно во время войны, будут наказаны", - заявил секретарь Совбеза.
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Данілов мав би усвідомлювати що те що він досі на посаді з колегами, то не його заслуга, а великодушність українців, яка далеко не безмежна.
https://www.chesno.org/post/5707/
Внучка секретаря СНБО Алексея Данилова, 16-летняя Маша, продолжает активно развивать свою музыкальную карьеру. 27 августа она выступит на "Фестивале независимости" во Львове. Мероприятие стартовало вчера и завершится в воскресенье.
"скоріше за все, додатковий призов."
Якщо за планом, то що за додатковий призов? Якщо додатковий призов, то вже не по плану. Визначитеся, а не куйню пороти в одному виступі.
Або якщо ховаєшься, то ховайся і не відбликуй, думки ухилянтів про призов нікого не цікавлять.
Ви шановний з вашого діалогу воювали за що, за право жити в вільній правовій країні де закони і конституція стосується всіх громадян, чи тої частки населення яке без права та з великими обовʼязками ?
Може ви вже нарешті будете задавати питання подібним потворам як пан Данилов та інша депутатська наволоч на всіх рівнях владних чиновників їх родичів та дітей і чому обовʼязок захищати країну їхніх синів відрізняється від інших ???
коли на це питання отримають відповіді сотні і тисячі українців проблем з мобілізацією не буде, тому , що цінності права та свободи не несе в собі кастову нерівність суспільства. Здоровʼя Вам шановний
P.S. В 2015 році признаний ВЛК не придатним до продовження служби, це так до розуміння і зайвих питань
- чому в одному селі мобілізували усіх чоловіків придатного віку (та і тих було 8-10 чоловік.), але в іншому, в 4-5 кілометрах від нього, працівників ТЦК ще не бачили???? І це не село Конча Заспа, звичайнісіньке село, велике, близько 1000 населення!
- чому в одних регіонах мобілізують ВПО, а в інших старанно ігнорують?
- чому вручають повістки на вулиці, "кульгавим і косим", але старанно обходять явно придатних, що з рішучим виглядом ідуть мимо? Вони ж не можуть їх усіх знати, хто вони і які в них документи?
- чому в одних аграріїв є бронь, а інших фермерів мобілізували?
- чому мобілізують тих, хто не служив, але ряд людей, що служили (є навіть такі, хто був в АТО!) сидять в очікуванні - "викличемо коли будете потрібні"?????
Все це лише деякі наочні приклади з мого регіону. Таке враження, що їм просто пофіг на результат.
Син Хрущова загинув у повітряному бою.
Воювали діти Мікояна, один син загинув.
Племінник Гітлера воював, помер у полоні.
Син Ріббентропа воював.
Прийомний син Геббельса воював...
До чого це я?
Та вже забув.
Ги...
Такі собі "херої".
- отключить интернет
- оставить один канал Центрального телевидения и "Квартал"
- женщин обязать рожать по одному юниту раз в два года
- конфисковать всё имущество граждан в пользу армии
- ввести трудовые карточки
- ввести талоны на хлеб и на сахар
23.08.2023
Генеральний штаб ЗС України не звертався до президента України з проханням посилити заходи мобілізації. Доктрина дій ЗС України побудована на плановому введенню підготовлених частин ЗС, концентрацію наявних засобів і ресурсів. Головні потреби ЗС - **********, пальне, засоби розмінування.
Він взагалі "Закон про військобов'язок та військову службу" бачив? Бо читати його схоже у бурсі не вчили.
Яку сорочку на це "чудо" не вдягни, а йолоп йолопом.
https://www.tiktok.com/@kraken5509/video/7271131361132530949?_r=1&_t=8f8J2ytR6Jy
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и все знают имя этого **********
так что мешает секретарю Совбеза выполнить свое обещание?
І в цей же час МО обкрадає ЗСУ...
Як ці люди взагалі можуть розпоряджатися чужим життям і відправляти під кулі, якщо самі під кулями і не були. Та їм просто поср*ть в якій куртці солдат, чим забезпечений і чи взагалі живий теж сильно хвилювати не буде.
На війні без втрат не буває, але коли чуєш що за рік наші укріплення досі з гів*а і палок, і тут "ах... люди закінчуються, ну наберемо ще", в стилі обскубувача гусей "обскубемо ще". То думаю треба депутатам періодично робити на пару місяців екскурсію на саму першу лінію, а потім ті хто виживуть будуть вже іншої думки про підготовку, забезпечення і життя інших.