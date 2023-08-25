В скандале с закупкой курток для Минобороны есть фирма, связанная со Светланой Миленькой, которая была бизнес-партнером Ермака

Центр противодействия коррупции, реагируя на то, что Минобороны будет судиться с СМИ, которые раскрыли аферу с куртками для ВСУ, заявил, что Минобороны вместо адекватной реакции применяет угрозы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном фейсбуке Центра противодействия коррупции.

В сообщении отмечается: "Видели "реакцию" Минобороны на разоблаченную аферу с куртками для ВСУ?"

Вместо адекватной реакции, внутреннего расследования, немедленных отставок – угрозы. Говорят, что готовят "иски к СМИ и лицам, которые намеренно распространяют ложные сведения".

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Пишут, что заместитель Резникова Шарапов "пошагово разъяснил членам комитета и другим народным депутатам, как был организован процесс закупок, и предоставил для изучения предусмотренные украинским законодательством документы".

Как экс-бизнес-партнер Ермака Шарапов "пошагово разъяснил", мы увидели. Фактически он публично опозорился, потому что попытался всех обмануть, показав куртки из другой поставки.

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А документы, которые показал Шарапов, глава ВСК Железняк назвал подделкой, потому что подписей и круглых печатей на турецких инвойсах давно нет – все засвидетельствовано QR-кодами.

Однако Минобороны угрожает СМИ не в первый раз. В январе в ответ на материал о "яйцах по 17" Минобороны обвиняло журналиста Николова в распространении ложных сведений и угрожало обращением в СБУ.

Однако Госаудитслужба однозначно подтвердила: яйца по 17 грн Минобороны все-таки закупало. С куртками все тоже очевидно и однозначно".

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Издание dsnews.ua, в своем материале отмечает: "Однако, чем громче скандал, тем труднее удержать его под контролем. Он уже бьет не только по Резникову, но и по офису Зеленского.

Тот же Шарапов, которого Резников отправил вместо себя на растерзание комитета, известен как бывший бизнес-партнер руководителя ОП Андрея Ермака. Пост замминистра Шарапов получил 9 апреля 2022 г. Резников, отвечая на вопросы журналистов, не отрицал связи Шарапова с Ермаком, а лишь заявил, что "видеть коррупцию в том, что люди знакомы, — это классическая жажда измены без оснований".

Своим поведением на комитете Шарапов не только не погасил жажды, но и вызвал новые сомнения и вопросы. И этот вопрос уже скорее к самому Шарапову, чем к Резникову.

В то же время появляются интересности о турецкой фирме, фигурирующей в курткогейте. Утром 25 августа Михаил Ткач из Украинской правды выпустил расследование о том, что до февраля 2023 г. (то есть во время поставки злосчастных курток) совладельцем компании вместе с Романом Плетневым был племянник нардепа Геннадия Касая. До прихода в парламент Касай работал директором спорткомплекса АО "Мотор Сич". Поэтому он, конечно же, считается человеком экс-владельца АО "Мотор Сич" Вячеслава Богуслаева, который с октября прошлого года арестован по подозрению в госизмене.

Далее "помочь" Банковой решил нардеп Александр Дубинский, у которого свои счета с Зеленским и Ермаком. Ссылаясь на данные ЕГРПОУ, он стал раскручивать связь между главным фигурантом курткогейта Плетневым и Ермаком. "Ермак Андрей Борисович и Миленькая Светлана Ивановна основали ООО "М.Е.П.", которым руководил Ермак Борис Михайлович (отец). У этой Светланы Миленькой есть сын, женой которого является Миленькая Наталья Ивановна. Эта Наталья Миленькая основала ООО "Кийэнергоинвест" вместе с человеком по имени Плетнев Роман Викторович. Этот Роман Плетнев владелец турецкой фирмы Vector avia hava araçlari, на которой осталась маржа от превращения летней одежды в зимнюю", — проводит цепочку Дубинский.

Напомним, ранее СМИ опубликовали расследование, в котором говорилось, что племянник "слуги народа" Касая был бенефициаром "турецкой" компании, у которой Минобороны втрое дороже закупило "зимние" куртки.