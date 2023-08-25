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Новости Война
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Главы Минобороны и МИД стран Евросоюза на следующей неделе обсудят войну в Украине

єс,євросоюз

Главы Министерств обороны и Министерств иностранных дел стран ЕС планируют провести неформальные встречи для обсуждения войны в Украине.

Об этом заявил спикер ЕС Петер Стано, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"На следующей неделе в Толедо (Испания) состоится неофициальная встреча министров стран ЕС", – говорится в сообщении.

Одной из тем встречи будет война в Украине. Председательствовать на этой встрече будет глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель.

Затем пройдет неформальная встреча глав МИД стран ЕС. Там обсудят войну в Украине и "формулу мира".

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Автор: 

Евросоюз (17069) Стано Петер (92)


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Про перше засідання республіканців на старті проведення праймеріз серед кандидатів від партіЇ, коли Трамп "фсьо" .
Чому дипломатичну, суспільну роботу української влади серед простих американців для подальшого співчуття Україні роблять тільки деякі сенатори республиканці?
ДЕ РОБОТА НАШОЇ ВЛАДИ НА ТЕРЕНАХ СУСПІЛЬНОЇ ДУМКИ У США

https://www.youtube.com/watch?v=WY4Htv_F4nE&t=22s
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25.08.2023 20:35 Ответить
Напевно їх вразив результат нашого розпіареного великого контрнаступу.
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25.08.2023 20:39 Ответить
..а что обсуждать!!! Дай оружие свыше 400 км
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25.08.2023 21:19 Ответить
 
 