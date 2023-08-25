Главы Минобороны и МИД стран Евросоюза на следующей неделе обсудят войну в Украине

Главы Министерств обороны и Министерств иностранных дел стран ЕС планируют провести неформальные встречи для обсуждения войны в Украине.

Об этом заявил спикер ЕС Петер Стано, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"На следующей неделе в Толедо (Испания) состоится неофициальная встреча министров стран ЕС", – говорится в сообщении.

Одной из тем встречи будет война в Украине. Председательствовать на этой встрече будет глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель.

Затем пройдет неформальная встреча глав МИД стран ЕС. Там обсудят войну в Украине и "формулу мира".

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