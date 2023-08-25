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Новости Война
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Войну в Украине нельзя остановить разговорами о мирном плане, сначала должно быть прекращение огня, - Орбан

орбан

Премьер Венгрии Виктор Орбан считает, что закончить войну в Украине могут не мирные планы, а только перемирие.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

По словам премьера Венгрии, войну в Украине нельзя остановить, "имея "мирный план" и ожидая, что что-то произойдет – сначала должно быть скорейшее, немедленное, безусловное прекращение огня".

"Первой ошибкой Европы было глобализовать эту войну. Единственной страной, которая сказала в день, когда вспыхнула война, что она должна быть локализована, была наша… Стратегия Запада состоит в том, что украинцы дерутся и гибнут, а мы даем им деньги, информацию и оружие", – заявил Орбан.

Премьер Венгрии добавил, что эта "стратегия" не сработала, потому что у Украины меньше населения, "поэтому мы должны направлять свои войска, но на это никто не решится".

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Далее Орбан вспомнил о "значительной цене", которую Венгрия и весь Европейский Союз платят за поддержку Украины: "Мы уже направили 70 миллиардов евро и теперь обсуждаем, прислать ли еще 50 миллиардов, тогда как ЕС нуждается в каждом центе, чтобы восстановить свою конкурентоспособность".

Автор: 

Венгрия (1933) Виктор Орбан (460)


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Топ комментарии
+35
Пнх.
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25.08.2023 21:20
+33
Висловлювання клінічних ********** нема сенсу коментувати.
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25.08.2023 21:22
+31
Поцілуй нас в dupu, мадярський виродку.
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25.08.2023 21:20
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Пнх.
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25.08.2023 21:20 Ответить
Поцілуй нас в dupu, мадярський виродку.
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25.08.2023 21:20 Ответить
а як же як не війною спровадити кацапів - чи може вони самі підуть ?
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25.08.2023 21:21 Ответить
Висловлювання клінічних ********** нема сенсу коментувати.
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25.08.2023 21:22 Ответить
Пішов *****...
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25.08.2023 21:22 Ответить
Цікаво, що цей виродок розписується за цілий Євросоюз. Як кажуть кацапи, "возомніл із сібья".
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25.08.2023 21:24 Ответить
Прекращение огня будет, когда наша 128-я бригада остановится под Будапештом или за ним.
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25.08.2023 21:24 Ответить
Ну, наша українська бригада стояти під Будапештом може тільки у разі нашої поразки у війні з кацапстаном. Бо після знищення нашої держави ми станемо підданими московського царя та згодом віллємся у його армію. Можливо цього й домагається Орбан ставлячи всілякі перепони в допомозі Україні.
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25.08.2023 21:55 Ответить
Думаю, что и орков сдержим, и мАдярам наваляем если понадобится.
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26.08.2023 07:30 Ответить
***** бункерного шизофреника...
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25.08.2023 21:25 Ответить
Так скажи це своєму дружбану путлеру, хай припиняє вогонь.
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25.08.2023 21:26 Ответить
і уйобує за Урал!
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25.08.2023 21:48 Ответить
Можна й далі... головне не ближче... сухопутний коридор до Казакстану тримаємо в умі...
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25.08.2023 22:11 Ответить
Переживає шо иому дотаціі врізали
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25.08.2023 21:26 Ответить
Не усі паприкаші однаково корисні!
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25.08.2023 21:27 Ответить
іДіот він і в Африці Ідіот!!!!
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25.08.2023 21:28 Ответить
Ми це вже чули: "Проста пірістать стрілять..."
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25.08.2023 21:29 Ответить
Перше, до треба зробити йорбану - завалити іпало!😡
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25.08.2023 21:29 Ответить
Пішов ти, падло, на Йух 👈!
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25.08.2023 21:30 Ответить
Сначала козломордое х-ло должно собрать жопу в горсть и у*бать с территории Украины, а потом...
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25.08.2023 21:31 Ответить
Якщо не можна зупинити війну розмовами то для чого він відкриває своє *бало
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25.08.2023 21:32 Ответить
Щоб Євросоюз поклав туди гуляшу.
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25.08.2023 22:01 Ответить
Сначала все орки должны убраться на свои болота
Пешком
Оставив всю технику тут
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25.08.2023 21:32 Ответить
Нада пірістать стрілять.
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25.08.2023 21:33 Ответить
Підарюга ніяк не заспокоється,видно кремлівські шефи підкинули бабла...
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25.08.2023 21:35 Ответить
Орбан пропонує перемир'я. Так це вже було! І рашисти завжди перемир'я порушували. Перемир'я в нинішніх умовах означало б перепочинок для росіян. Після чого вони б знову продовжували чинити свавілля. Орбан все це прекрасно розуміє, але продовжуває займати проросійську позицію.
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25.08.2023 21:36 Ответить
Як же смачно російські гроші стирають памьять у Угорського виродка, мабуть забув як СССР - давив танками Угорських людей, забув що таке Свобода. Сидить в центрі Європи під захистом НАТО, та інших країн, та за російські гроші вилизує дупу Путіну. Як по мені Угорський народ вартий більш адекватного лідера а не цього балабола. як тільки рашиські орки відгрібають піздюлей - так відразу починається стогін цбого Орбана та Бульбаша що треба зупиняти війну - відповідь одна - Пішли ви на хЕР.
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25.08.2023 21:36 Ответить
Де Орбан був 6-7-8 років тому ? Чому тоді він не волав про припинення вогню ? Сподівався тоді на перемогу Путлера ?
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25.08.2023 21:38 Ответить
Сподівався, що йому шматок України обломиться.
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25.08.2023 22:02 Ответить
ага, подивлюсь, як він буде домовлятись про мир з кліщами, що присмоктались в лісі... надо пєрєміріє! пусть сосут дальше! главное не воєвать!... та перша адекватна реакція відірвати його і розтоптати к ******, а не лишати і домовлятись про мир...
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25.08.2023 21:42 Ответить
орбан,
посмокчі свій орган
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25.08.2023 21:44 Ответить
Завив **** мадярська.
Значить добре у його плішивого господаря срака горить
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25.08.2023 21:46 Ответить
Как я понимаю сапера Водичку. Я уже давно как он
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25.08.2023 21:46 Ответить
ми от на нього сваримося, а він просто нещасний шизофренік. Суперечити самому собі в кожному слові - це треба вміти
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25.08.2023 21:47 Ответить
Завалить надо этого зупыняльщика . У него личный самолёт есть ?
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25.08.2023 21:48 Ответить
Ух ти ж. який європеєць - "Ми вже направили 70 мільярдів євро і тепер обговорюємо, чи надіслати ще 50 мільярдів". Це той що сидить значною мірою на євродотаціях, намагається блокувати виділення грошей нам... та і навіть без України, вже дістав ЄС своїми вибриками. Хто нас і фінансує, то з огляду на потоки фінансування в Євросоюзі, це його "старі" члени - Німеччина, Франція, Італія, Нідерланди.... А зовсім не дотаційна Угорщина, котра віддячує за отримані гроші, "постійним вставлянням палок в колеса", європейській єдності.
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25.08.2023 21:48 Ответить
Орбан, йди нафіг. Чи забув російськи танки на ваших вулицях?
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25.08.2023 21:48 Ответить
Війну в Україні не можна зупинити розмовами про мирний план, спочатку має бути припинення вогню

Тобто, війну можна зупинити розмовами про припинення вогню.
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25.08.2023 21:49 Ответить
Пішов ти *****... Орбан..
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25.08.2023 21:50 Ответить
Цікаво, що Орбан каже "ми повинні направляти свої війська". Навіть попри те що він потім додає "але на це ніхто не наважиться" - він це чомусь взагалі згадує. Таке враження, що точаться якісь внутрішні дискусії в якихось країнах, направляти війська чи ні.
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25.08.2023 21:52 Ответить
Вже один дебіл таке пропонував.
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25.08.2023 21:58 Ответить
від ***** завдання? бо ***** зараз вже так хєрово на фронті, що консерва орбан повинен казати-українці, припиніть стріляти, бо ***** тошнить.
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25.08.2023 21:59 Ответить
Ну Вітюха , ну - чортяка . !! Мудрець !! Конфуцій нашої ери , мля . А як ти здогадався ?
Отак , спочатку треба - припинення вогню !! афуєть - як все просто .!! І войнє конєц .!! Ніхто в світі не здогадався , а от він - запросто .
То може подзвониш своєму корефану в музькву , підкажеш йому - що робити .?
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25.08.2023 22:01 Ответить
орбан,орбан,орбан...,що то таке?.., то там, де зелений горошок закатують?? а-а - вяалічіна...!
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25.08.2023 22:04 Ответить
Давай я стрілю тобі в твою дурну бошку, а потім ми це обговоримо...
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25.08.2023 22:05 Ответить
Всі венгри угрофінських кровєй, земляки х..... Того ****** із шкіри пнуться на захист х.....
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25.08.2023 22:05 Ответить
Орбан отрабатывает российское бабло
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25.08.2023 22:07 Ответить
Припинення вогню = заморозка окупації України! А потім переговори на десятиліття й узаконення окупації.
Те що й треба рашисту.
Тонко працюють путлерівські шалави.
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25.08.2023 22:07 Ответить
"Ми вже направили 70 мільярдів євро і тепер обговорюємо, чи надіслати ще 50 мільярдів"
Мы сидели на вагоне и толкали паровоз!
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25.08.2023 22:08 Ответить
*****...
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25.08.2023 22:10 Ответить
Прем'єр Угорщини віктор орбан, ти це хрюкай, про припинення вогню, своєму вассалу, та не забудь про негайне: виведення свинопсів з України, поки ще 1991 року! Та потім готувався, до 1917 року...
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25.08.2023 22:22 Ответить
Психічний стан пацієнта стабільно важкий...
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25.08.2023 22:22 Ответить
Що цей ***** робить з себе клоуна....
війна йде з 2014 року. І коли ми не стріляли москалі наступали!!!!!!!! А потім дехто хотів в очі ху"лу заглянути і той взагалі обнаглів. І яки народ України не повстав *****и мали б "могу повторити" парад танків москалів.
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25.08.2023 22:42 Ответить
Спочатку паРаша має звалити в пекло, відшкодувати усі збитки і принести голови ***** та його кліки і усіх злочинців-террористів на срібних блюдах.
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25.08.2023 22:58 Ответить
Не гавкай...
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25.08.2023 23:13 Ответить
Ну чешеться у діда срака, так ************ прутня просить)
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25.08.2023 23:13 Ответить
діло, цього хитротрахнутого куйлом угорського "песика", смоктати "вісюн" куйла ,Не більше. Війну потрібно закінчувати перемогоюУкраїни.або виведенням рашистських війск із всіх окупованих українських територій,до міжнародно визнаних її границь.Якщо би Гітлер із Сталіним домовлялися "перемиря" перед Сталінградською битвою.то вся європейська територія совка була б до сьогоднішнього дня окупована фашистами.але була би в переговорній куйні.котру навязує Україні мадярський пес
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25.08.2023 23:24 Ответить
Мудак проплачений
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25.08.2023 23:33 Ответить
То есть, иными словами, он предлагает сдаться. Но почему у него Запад так чешется? Почему бы ему со своим предложением про "скорейшее, немедленное, безусловное прекращение огня" не обратиться сначала к своим спонсорам из кремля?
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25.08.2023 23:55 Ответить
як тільки параша получає п!₴ди то одразу якесь мурло патякає про зупинення вогню

але мурло чомусь мовчить коли параша обстрілює Україну
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25.08.2023 23:58 Ответить
Полный дебил. Его мамка видимо жёстко бухала в период беременности, а может и ацетон нюхала.
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26.08.2023 01:12 Ответить
Путінська соска.
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26.08.2023 04:46 Ответить
Здохни,сволота підкацапська.
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26.08.2023 07:21 Ответить
По Фрейду в основі його висловлювань лежать гроші. І не москальські, а гроші ЄС. Бо без європейських грошей цей "видатний керівник" економікою Угорщини стає звичайним жебраком. А от щодо "ввести війська" -- це гарний знак, і він з москви. Московити програють, вони це розуміють, але , як кажуть, -- якщо кохати -- то королеву, якщо красти, то мільйон -- програти хочуть НАТО, а не "якимсь хохлам".
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26.08.2023 07:51 Ответить
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26.08.2023 13:23 Ответить
От для того, щоб такі, як Орбан та інші мад'яри не пистіли куйнею - потрібна стратегія (або формула) перемоги цивілізованого світу (зокрема, чи передовсім України) на рашизмом і касапізмом.
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26.08.2023 16:37 Ответить
 
 