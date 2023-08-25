Войну в Украине нельзя остановить разговорами о мирном плане, сначала должно быть прекращение огня, - Орбан

Премьер Венгрии Виктор Орбан считает, что закончить войну в Украине могут не мирные планы, а только перемирие.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

По словам премьера Венгрии, войну в Украине нельзя остановить, "имея "мирный план" и ожидая, что что-то произойдет – сначала должно быть скорейшее, немедленное, безусловное прекращение огня".

"Первой ошибкой Европы было глобализовать эту войну. Единственной страной, которая сказала в день, когда вспыхнула война, что она должна быть локализована, была наша… Стратегия Запада состоит в том, что украинцы дерутся и гибнут, а мы даем им деньги, информацию и оружие", – заявил Орбан.

Премьер Венгрии добавил, что эта "стратегия" не сработала, потому что у Украины меньше населения, "поэтому мы должны направлять свои войска, но на это никто не решится".

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Далее Орбан вспомнил о "значительной цене", которую Венгрия и весь Европейский Союз платят за поддержку Украины: "Мы уже направили 70 миллиардов евро и теперь обсуждаем, прислать ли еще 50 миллиардов, тогда как ЕС нуждается в каждом центе, чтобы восстановить свою конкурентоспособность".