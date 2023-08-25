Совместная операция контрразведки СБУ и ВСУ: в Крыму уничтожены десятки россиян из 126-й бригады, повреждена техника
Ночью 25 августа 2023 года военная контрразведка СБУ и ВСУ провели совместную спецоперацию – нанесли огневое поражение по 126 бригаде Черноморского флота РФ.
Как сообщают источники Цензор.НЕТ, по оккупантам успешно отработали беспилотники. Их точное количество не называют, но отмечают, что это была группа дронов.
Уже точно можно говорить о нескольких десятках убитых и раненых россиян. Были поражены и места хранения боеприпасов. Также получила серьезные повреждения военная техника. Оккупанты оказались абсолютно неготовыми к такой спецоперации СБУ и ВСУ. Нашим беспилотникам удалось обойти все системы защиты врага.
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+86 Перехватчик
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+41 Александр Чуднивец #474549
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+41 Urs
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кацапчику, не пались
не наздоганяєш, тормоз….
Просто "не було сечі терпіти ці пекельні борошна"
коли гарно тоді гарно і тоді Ганка вийде до тину...
Слава Богу! Слава Україні! Слава ЗСУ!
Обсуждали в ЦРУ
В ФБР
В МИ- 5 и МИ-6
В Моссаде
Ну и конечно - в раше
Везде обсуждали громко и с восторгом
И только в раше
Тихо шептали - вот это нам укры опять дали пиз....ы...
Какого х.... , суки русские,вы приперлись на чужую землю?
Вам своей ,суки русские,мало?
Слава Захисникам України-Героям Слава!
А коли борошна стануть нестерпними, можеш і на пляшку присісти.
Чи на швабру.
де ворог очікує нападу вистав солдатів,
а де не очікує - атакуй
Більше б таких новин
Будем чекать і допомагать