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Новости Агрессия России против Украины Война
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Совместная операция контрразведки СБУ и ВСУ: в Крыму уничтожены десятки россиян из 126-й бригады, повреждена техника

крим,перевальне

Ночью 25 августа 2023 года военная контрразведка СБУ и ВСУ провели совместную спецоперацию – нанесли огневое поражение по 126 бригаде Черноморского флота РФ.

Как сообщают источники Цензор.НЕТ, по оккупантам успешно отработали беспилотники. Их точное количество не называют, но отмечают, что это была группа дронов.

Уже точно можно говорить о нескольких десятках убитых и раненых россиян. Были поражены и места хранения боеприпасов. Также получила серьезные повреждения военная техника. Оккупанты оказались абсолютно неготовыми к такой спецоперации СБУ и ВСУ. Нашим беспилотникам удалось обойти все системы защиты врага.

Читайте также: Нанесен удар по 126 гвардейской бригаде РФ в оккупированном Крыму, есть ликвидированные и раненные оккупанты, - ГУР МО

Автор: 

контрразведка (496) Крым (26371) СБУ (19864) наемники рф (2071)


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Топ комментарии
+86
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25.08.2023 21:26
+41
Всім виконавцям респектище-давайте ще...
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25.08.2023 21:29
+41
Каховка, шото сурьёзное на голову оркам упало!!!
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25.08.2023 21:38
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25.08.2023 21:26 Ответить
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26.08.2023 12:46 Ответить
Контррозвідка ЗСУ в Криму??????????
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25.08.2023 21:28 Ответить
а Крим чий?
кацапчику, не пались
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25.08.2023 21:43 Ответить
Уже виправили текс
не наздоганяєш, тормоз….
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25.08.2023 23:14 Ответить
Текст
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25.08.2023 23:15 Ответить
Контррозвідка ЗСУ в українському Криму.
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25.08.2023 21:48 Ответить
Чекаємо відео.
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25.08.2023 21:54 Ответить
всім відомо, що він український, чи ще десь є не українськи?
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26.08.2023 07:59 Ответить
не обов"язково. можливо зсу володіє вуду.
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25.08.2023 22:20 Ответить
Московит, сиди тихо в своей Параше и из дырки в ее полу не выглядывай, контрразведка СБУ близко.
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25.08.2023 22:21 Ответить
Всім виконавцям респектище-давайте ще...
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25.08.2023 21:29 Ответить
Стая безпілотнікофф з 45 шт.Браво,хлопці!Слава ЗСУ!!! До земний уклін!
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25.08.2023 21:29 Ответить
кацапы трындят, шо 42.
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25.08.2023 22:22 Ответить
Крисня, що знову з іплом?
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25.08.2023 21:32 Ответить
Блекоти об'їлись.
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25.08.2023 21:44 Ответить
Радіють каменюкам з неба
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25.08.2023 21:48 Ответить
Осінь ще не настала Це перший тренувальний навчальний відльот дроників у теплий кримській край!
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25.08.2023 21:33 Ответить
very good!
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25.08.2023 21:36 Ответить
Каховка, шото сурьёзное на голову оркам упало!!!
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25.08.2023 21:38 Ответить
Результат серьозний, а спричинити таке могла навіть невеличка гранатка.
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25.08.2023 21:43 Ответить
Гарний нічний політ залізних пташок в український Крим!.
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25.08.2023 21:38 Ответить
Диверсанти в тилу у ворога!

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25.08.2023 21:40 Ответить
Чудова ілюстрація того чого жінки підсвідомо бояться мишей - і з чого не варто сміятися .
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25.08.2023 21:48 Ответить
Бiдна мишка, а так хотiлося погрiтися бiля дохлого йожика.
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25.08.2023 22:25 Ответить
Навіть радіокерованій мишці це хотілось!
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25.08.2023 22:27 Ответить
а то... мишки ********** шифруватися в нiрцi, а тут така iстерика...
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25.08.2023 22:31 Ответить
Так погрітися, чи спробувати на зуб, чого більше 🤔🧐😁😝😝😝😝😜🤪
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25.08.2023 22:35 Ответить
Кагбэ, мишка - потерпiла тваринка.
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25.08.2023 22:38 Ответить
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25.08.2023 21:41 Ответить
Ну ось і дочекалися, а то "жертв и разрушений нет"
Просто "не було сечі терпіти ці пекельні борошна"
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25.08.2023 21:42 Ответить
та все норм...
коли гарно тоді гарно і тоді Ганка вийде до тину...
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25.08.2023 21:50 Ответить
Приємно читти такі новини. Щоб провести цю спецоперацію наші спецпідрозділи провели величезну роботу і головне, що все вийшло.
Слава Богу! Слава Україні! Слава ЗСУ!
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25.08.2023 21:53 Ответить
Отже це таки дрони. Касаби знову ******** що збили.
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25.08.2023 21:55 Ответить
Якщо роєм- то в теорії можна пробити любе ППО чи под., імхо саме так, пачками, з різних сторін, висот, з різними епюрами на радарах шоп - тра атакувати всі ці аеродроми з Ту, і пр., нечістю болітною 😬. Смисок направляти 1-2-3 дрони на один захищений об'єкт на цьому етапі війни вже ніякого, чи около.
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25.08.2023 21:57 Ответить
Ну якщо наблизитися до об'єкта по максимуму , то ніяка ППО не спрацює.
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25.08.2023 22:01 Ответить
Сегодня эту блестящую спецоперацию
Обсуждали в ЦРУ
В ФБР
В МИ- 5 и МИ-6
В Моссаде
Ну и конечно - в раше
Везде обсуждали громко и с восторгом
И только в раше
Тихо шептали - вот это нам укры опять дали пиз....ы...
Какого х.... , суки русские,вы приперлись на чужую землю?
Вам своей ,суки русские,мало?
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25.08.2023 22:00 Ответить
будь-якій діючій імперії завжди мало землі
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25.08.2023 22:21 Ответить
"По плану" .
Слава Захисникам України-Героям Слава!
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25.08.2023 22:31 Ответить
В Перевальном наваляли... Перевальное оно такое... непочатый край работы 😝😝😝😜🤪
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25.08.2023 22:38 Ответить
https://twitter.com/i/status/1694645245219107154 вид на ночной Крым с прогулочного катера
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25.08.2023 22:42 Ответить
Патєрь нєт
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25.08.2023 22:44 Ответить
Це вкотре доводить що зараз безпілотники це один із основ війни.А тепер на секундочку рік назад якби ми почали всі програми і виробництво безпілотників ,скільки їх зараз було і скільки можна було втрятувати людей і знищити техніки ворога.А не оті заяви Резнікова що все під контролем що безпілотників вистачає і оті палки в колеса як волонтерам так і суспільству щоб із за кордону їх доставляти.І вкотре кажу час грає проти нас.Час це життя людей.А ми його втратили дуже багато із за недалекоглядності і відвертого перешкоджання тих хто на верху.
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25.08.2023 23:04 Ответить
Да, знатно у тебя пердак рвонул, кацап... Ты настолько тупой, что не понял, что статья о другой операции в Крыму. А вообще-то за последние двое суток там было 3 или 4 операции (например, взрывы "Триумфа"), и если бы ты о них знал, то не только перднул, а обосрался бы
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25.08.2023 23:32 Ответить
Та знає воно про то. Тому і нєгадуйет скрєпним нєгадаванійем.
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25.08.2023 23:48 Ответить
Що, кацапа, дупа палає? Звикай. Далі буде більше.
А коли борошна стануть нестерпними, можеш і на пляшку присісти.
Чи на швабру.
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25.08.2023 23:42 Ответить
Горiла дупа палала, а в небi пташка пурхала
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26.08.2023 01:23 Ответить
Здрисни звідси, свіжак!!!
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26.08.2023 00:54 Ответить
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25.08.2023 23:15 Ответить
як писав сунь цзи
де ворог очікує нападу вистав солдатів,
а де не очікує - атакуй
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26.08.2023 00:10 Ответить
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26.08.2023 02:59 Ответить
с Богом!слава ВСУ!СЛАВА УКРАИНЕ!
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26.08.2023 11:49 Ответить
Дуже добре
Більше б таких новин
Будем чекать і допомагать
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26.08.2023 13:50 Ответить
 
 