Совместная операция контрразведки СБУ и ВСУ: в Крыму уничтожены десятки россиян из 126-й бригады, повреждена техника

Ночью 25 августа 2023 года военная контрразведка СБУ и ВСУ провели совместную спецоперацию – нанесли огневое поражение по 126 бригаде Черноморского флота РФ.

Как сообщают источники Цензор.НЕТ, по оккупантам успешно отработали беспилотники. Их точное количество не называют, но отмечают, что это была группа дронов.

Уже точно можно говорить о нескольких десятках убитых и раненых россиян. Были поражены и места хранения боеприпасов. Также получила серьезные повреждения военная техника. Оккупанты оказались абсолютно неготовыми к такой спецоперации СБУ и ВСУ. Нашим беспилотникам удалось обойти все системы защиты врага.

Читайте также: Нанесен удар по 126 гвардейской бригаде РФ в оккупированном Крыму, есть ликвидированные и раненные оккупанты, - ГУР МО