По всей Украине в четвертый раз объявляли воздушную тревогу из-за взлета в РФ самолета-носителя "Кинжалов" (обновлено)
По всей Украине в четвертый раз за день объявляли воздушную тревогу из-за взлета в РФ самолета-носителя ракет "Кинжал".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
В 21:40 Воздушные силы ВСУ сообщили о взлете в РФ истребителя МиГ-31К с аэродрома "Саваслейка" Нижегородской области. Этот самолет является потенциальным носителем гиперзвуковых ракет Х-47М/2 "Кинжал".
21:52 отбой угрозы.
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