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Новости Война
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По всей Украине в четвертый раз объявляли воздушную тревогу из-за взлета в РФ самолета-носителя "Кинжалов" (обновлено)

кинджал

По всей Украине в четвертый раз за день объявляли воздушную тревогу из-за взлета в РФ самолета-носителя ракет "Кинжал".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

В 21:40 Воздушные силы ВСУ сообщили о взлете в РФ истребителя МиГ-31К с аэродрома "Саваслейка" Нижегородской области. Этот самолет является потенциальным носителем гиперзвуковых ракет Х-47М/2 "Кинжал".

21:52 отбой угрозы.

Читайте также: Взлеты МИГов участились из-за боевого слаживания российских пилотов, - ОК "Південь"

Автор: 

воздушная тревога (779)


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Топ комментарии
+6
Чому на це довбане "Саваслейка" не летить сотні дронів далекобійних ? І не на словах, а насправді
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25.08.2023 21:54
+2
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25.08.2023 21:51
+2
Дідько, приземлити їх назавжди!
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25.08.2023 21:52
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кацапики, кацапики - смердючі підарасики
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25.08.2023 21:48 Ответить
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25.08.2023 21:51 Ответить
3.14дари !
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25.08.2023 21:51 Ответить
Дідько, приземлити їх назавжди!
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25.08.2023 21:52 Ответить
Наверняка это спецоперация под названием "Пастушок". Ну, по мотивам сказки про "Волки! Волки!". Через несколько дней народ плюнет на эти "ложные тревоги", и вот тогда-то они и отработают ...
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25.08.2023 21:53 Ответить
Але це не привід іпанути по вовкам.
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25.08.2023 22:00 Ответить
Не іпанути...
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25.08.2023 22:01 Ответить
Да думаю накапливают ракеты. Осенью увидим, как оно будет
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25.08.2023 22:02 Ответить
Відбій.Тривога була 10хв.
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25.08.2023 21:53 Ответить
Так отож. Злітає і сідає. Щоб ми не розслаблялись...
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25.08.2023 22:02 Ответить
Боевое слаживание, тренировки выпускников лётных училищ. Причин много
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25.08.2023 22:08 Ответить
Ночером??? Ті кацапи й вдень падають..хоч би збили його вже, чи впав. Бо реально задавбав..
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25.08.2023 22:49 Ответить
Ну боевые действия ведут в любое время суток
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25.08.2023 22:52 Ответить
Опять сирена
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25.08.2023 22:23 Ответить
Чому на це довбане "Саваслейка" не летить сотні дронів далекобійних ? І не на словах, а насправді
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25.08.2023 21:54 Ответить
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25.08.2023 21:59 Ответить
Є робота для квадрокоптерів . Здється ці довбані міг- 31 ще не горіли на кацапських аеродромах з "невідомих " причин.
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25.08.2023 22:31 Ответить
Та уже вроде стопицот раз была тревога🫣
Этот Миг кружит над землёй как муха над навозной кучей. Туда-сюда взлетает.
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26.08.2023 00:29 Ответить
 
 