Вражеские БпЛА "Shahed" зафиксированы с юго-восточного направления, - Воздушные силы ВСУ (обновлено). КАРТА
Враг применил дроны-камикадзе "Shahed" с юго-восточного направления. Воздушная тревога в ряде областей Украины.
Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ, передает Цензор.НЕТ.
"Вражеские "Shahed" приближаются к Днепру. Вражеские "Shahed" в Полтавской области. Угроза применения ударных БпЛА в областях, где объявлена воздушная тревога", - говорится в сообщении.
В 22:44 Воздушные силы сообщили об атаке "шахедов" на Харьков по разным направлениям.
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Радар и пулемет самый дешевый и эффективный способ уничтожать эти дроны.
С 53 минуты, чем он будет полезен Украине.