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Новости Война
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Вражеские БпЛА "Shahed" зафиксированы с юго-восточного направления, - Воздушные силы ВСУ (обновлено). КАРТА

Враг применил дроны-камикадзе "Shahed" с юго-восточного направления. Воздушная тревога в ряде областей Украины.

Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

"Вражеские "Shahed" приближаются к Днепру. Вражеские "Shahed" в Полтавской области. Угроза применения ударных БпЛА в областях, где объявлена воздушная тревога", - говорится в сообщении.

Вражеские БпЛА Shahed зафиксированы с юго-восточного направления, - Воздушные силы ВСУ (обновлено) 01

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В 22:44 Воздушные силы сообщили об атаке "шахедов" на Харьков по разным направлениям.

Вражеские БпЛА Shahed зафиксированы с юго-восточного направления, - Воздушные силы ВСУ (обновлено) 02

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беспилотник (3546) Днепр (4401) Воздушные силы (2262) воздушная тревога (779)


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F-16 помогли бы бороться с шахедами. Это летающий Гепард.
Радар и пулемет самый дешевый и эффективный способ уничтожать эти дроны.
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25.08.2023 22:08 Ответить
Ну это вы загнули. Минимально допустимая скорость Ф-16 вряд ли позволит прицельно поражать Шахеды. В этом плане говорили про маленькие самолёты или вертушки со станковыми пулемётами
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25.08.2023 22:24 Ответить
Учите https://24tv.ua/ru/perehvat-unichtozhenie-pochemu-istrebiteli-f-16-samyj-jeffektivnyj_n2312944 мат часть , господа. "Самый эффективный способ против "Шахедов" - это истребитель F-16, который мог бы перехватывать и уничтожать эти БПЛА благодаря своему мощному радару и мощному вооружению", - резюмировал Юрий Игнат.
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26.08.2023 12:06 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=_GfQGpwgKFI Очень интересно и познавательно о F-16 . Россиянам лучше не смотреть, чтобы не расстраиваться.
С 53 минуты, чем он будет полезен Украине.
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26.08.2023 12:17 Ответить
Россияне вряд-ли читают проукраинский форум
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26.08.2023 12:52 Ответить
*******,уже спробували шахеди винищувачами збивати.мінус міг-29,так що то діло дурне
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26.08.2023 02:41 Ответить
По горобцям з гармати не стріляють.
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25.08.2023 22:21 Ответить
https://twitter.com/i/status/1695094166139678877 "єППО" не спрацювало ))
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25.08.2023 22:31 Ответить
Тай до чого це, я хз
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25.08.2023 22:46 Ответить
 
 