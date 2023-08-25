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Новости Война
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По всей Украине в пятый раз объявляли воздушную тревогу из-за взлета в РФ самолета-носителя "Кинжалов" (обновлено)

кинджал

По всей Украине в пятый раз за день объявляли воздушную тревогу из-за взлета в РФ самолета-носителя ракет "Кинжал".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

В 22:22 Воздушные силы ВСУ сообщили о взлете в РФ истребителя МиГ-31К с аэродрома "Саваслейка", Нижегородской области. Этот самолет является потенциальным носителем гиперзвуковых ракет Х-47М/2 "Кинжал".

22:54 отбой угрозы.

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Автор: 

воздушная тревога (779)


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це якийсь гумовий міг: стриб-стриб-стриб...

чи кацапи винайшли нову забаву?
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25.08.2023 23:00 Ответить
На Радарі писали,що у кацані сьогодні до 00.00 тренувальні польоти
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25.08.2023 23:04 Ответить
Вже вшосте...щоб вони вже на землю гепнулись..
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25.08.2023 23:30 Ответить
 
 