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Новости Война
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По всей Украине в шестой раз за день объявляли воздушную тревогу из-за взлета в РФ самолета-носителя "Кинжалов" (обновлено)

кинжал,кинджал

По всей Украине в шестой раз за день объявляли воздушную тревогу из-за взлета в РФ самолета-носителя ракет "Кинжал".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

В 23:26 Воздушные силы ВСУ сообщили о взлете в РФ истребителя МиГ-31К с аэродрома "Саваслейка", Нижегородской области. Этот самолет является потенциальным носителем гиперзвуковых ракет Х-47М/2 "Кинжал".

23:48 отбой угрозы.

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Автор: 

воздушная тревога (779)


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Ну вот честно, ну идите нафуй с этими тревогами. Кто боится - тот живёт в убежище, а так люди уже устали боятся и живут своей жизнью. Никто (ну почти никто) не бегает туда-сюда при каждой сирене
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25.08.2023 23:47 Ответить
есть бот , который сообщает о пусках и направлениях , можно по нему ореинтироватся.
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26.08.2023 00:05 Ответить
Ну власть не имеет право не информировать людей об опасности. Просто не реагируйте. У меня, например, даже приложения нет никакого, которое меня бы оповещало, только сирену слышу за окном
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26.08.2023 00:11 Ответить
вночі може бути реальна атака... а зараз дрочать систему ппо...
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25.08.2023 23:57 Ответить
Т.зв. роziян треба в6uвamu.
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26.08.2023 00:04 Ответить
Знищувати по всьому світі. Щоб навіть згадки у підручниках не залишилось про цю падаль русняву, ні про чоловіків, ні про жінок. Це не люди.
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26.08.2023 00:13 Ответить
На этот кинжал уже внимания обращаешь меньше чем на писк комара над ухом. Вообще пох на него.
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26.08.2023 00:11 Ответить
 
 