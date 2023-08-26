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Россияне в течение 25 августа 19 раз обстреляли Сумщину - зафиксировано 164 взрыва, - ОВА

сумщина

В течение дня россияне совершили 19 обстрелов населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 164 взрыва. Обстрелам подверглись Эсманская, Хотинская, Шалыгинская, Белопольская, Середино-Будская, Краснопольская громады.

Как информирует  Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном фейсбуке Сумской ОВА.

В сообщении отмечается: "Эсманская громада: совершен обстрел из РСЗО (31 взрыв).

Шалыгинская громада: враг бил из минометов (38 взрывов) и артиллерии (3 взрыва).

Хотинская громада: россияне совершили сброс с БПЛА ВОГО (1 взрыв), обстрел из танка (5 взрывов) и минометов (14 взрывов).

Читайте также: В течение 24 августа россияне совершили 39 обстрелов Сумщины. Зафиксировано 269 взрывов, - ОВА

Белопольская громада: зафиксирован обстрел из минометов (10 взрывов), из АГС (5 взрывов) и обстрел из танка (6 взрывов).

Середино-Будская громада: 9 мин сбросил враг на территорию громады.

Краснопольская громада: были минометные обстрелы (27 взрывов) и обстрел из АГС (15 взрывов).

Предварительно – без человеческих потерь и разрушений гражданской инфраструктуры.

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Автор: 

обстрел (26951) Сумская область (3013)


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21століття! Люди, може я сплю і це все мені сниться?
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26.08.2023 01:44 Ответить
 
 