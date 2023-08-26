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Ночью 26 августа в ряде областей и Киеве объявляли воздушную тревогу из-за угрозы обстрела баллистическими ракетами (обновлено)

тривога

Ночью 26 августа в Сумской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Киевской, Черниговской, Черкасской областях и Киеве объявляли воздушную тревогу.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают Воздушные силы.

В сообщении отмечается: "Угроза применения баллистического вооружения – Сумская, Полтавская, Харьковская, Днепропетровская, Киевская, Черниговская, Черкасская области!"

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В 1:02 – отбой тревоги.

Автор: 

Воздушные силы (2262) воздушная тревога (779)


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*******. здохніть
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26.08.2023 00:56 Ответить
7 разів..іпаньки..
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26.08.2023 00:58 Ответить
Кацапи, щоб вам ні дна,ні покришки! Як ви вже надоїли всьому світові! Людоїди прокляті!
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26.08.2023 01:41 Ответить
 
 