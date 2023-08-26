Ночью 26 августа в ряде областей и Киеве объявляли воздушную тревогу из-за угрозы обстрела баллистическими ракетами (обновлено)

Ночью 26 августа в Сумской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Киевской, Черниговской, Черкасской областях и Киеве объявляли воздушную тревогу.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают Воздушные силы.

В сообщении отмечается: "Угроза применения баллистического вооружения – Сумская, Полтавская, Харьковская, Днепропетровская, Киевская, Черниговская, Черкасская области!"

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В 1:02 – отбой тревоги.