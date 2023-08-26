Ночью 26 августа в ряде областей и Киеве объявляли воздушную тревогу из-за угрозы обстрела баллистическими ракетами (обновлено)
Ночью 26 августа в Сумской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Киевской, Черниговской, Черкасской областях и Киеве объявляли воздушную тревогу.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают Воздушные силы.
В сообщении отмечается: "Угроза применения баллистического вооружения – Сумская, Полтавская, Харьковская, Днепропетровская, Киевская, Черниговская, Черкасская области!"
В 1:02 – отбой тревоги.
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показать весь комментарий26.08.2023 00:56 Ответить Мне нравится 2
Марина Нєчаєва #561577
показать весь комментарий26.08.2023 00:58 Ответить Мне нравится 4
ПравдаЛюбка
показать весь комментарий26.08.2023 01:41 Ответить Мне нравится 6
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