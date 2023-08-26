Авиация и артиллерия ВСУ за прошедшие сутки поразили 10 районов сосредоточения оккупантов, 3 артиллерийских средства и 2 ЗРК, - Генштаб

Генеральный штаб ВСУ обнародовал информацию об ударах авиации и артиллерии ВСУ по российским оккупантам в течение 24 августа 2023 года.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ.

В сообщении отмечается: "Авиация сил обороны в течение суток нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава и 1 – по зенитно-ракетному комплексу противника.

Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 1 зенитно-ракетный комплекс и 3 артиллерийских средства на огневых позициях противника.