Авиация и артиллерия ВСУ за прошедшие сутки поразили 10 районов сосредоточения оккупантов, 3 артиллерийских средства и 2 ЗРК, - Генштаб
Генеральный штаб ВСУ обнародовал информацию об ударах авиации и артиллерии ВСУ по российским оккупантам в течение 24 августа 2023 года.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ.
В сообщении отмечается: "Авиация сил обороны в течение суток нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава и 1 – по зенитно-ракетному комплексу противника.
Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 1 зенитно-ракетный комплекс и 3 артиллерийских средства на огневых позициях противника.
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Зазначається, що артилерійські 122 мм снаряди призначені для артилерійських систем Д-30 та 2С1 «Гвоздика».
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«Осколково-фугасні снаряди 122 мм ефективні у враженні ворожих позицій, ліній оборони та бронетехніки. Забезпеченість наших артилеристів такими пострілами - запорука успішності Контрнаступу», - йдеться у повідомленні.
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