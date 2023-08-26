Это наша новая ракета, показала себя безупречно, – Данилов об уничтожении российского ЗРК С-400 "Триумф" в оккупированном Крыму

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов сообщил, что российская пусковая установка зенитно-ракетной системы С-400 "Триумф" была уничтожена в Крыму 23 августа с помощью украинской новой современной ракеты, которая показала себя "совершенно безупречно".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сказал в эфире Украинского Радио.

Комментируя предположение определенных военных экспертов относительно того, что установка С-400 была поражена "украинской ракетой нового типа", Данилов сказал: "Ракета была новая. Ракета была абсолютно современна <…> Да, это наше новое изделие, которое показало себя совершенно безупречно" .

Он не стал отвечать на уточняющий вопрос, идет ли речь о совершенно новой разработке, или же о новой модификации уже существующего вооружения. Он подчеркнул, что это разработка украинского оборонно-промышленного комплекса в рамках программы, начатой в 2020 году.

Данилов добавил, что не все решения СНБО того времени были открыты, поэтому общество не могло знать об определенных разработках.

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