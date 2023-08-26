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Новости Агрессия России против Украины Война
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Это наша новая ракета, показала себя безупречно, – Данилов об уничтожении российского ЗРК С-400 "Триумф" в оккупированном Крыму

тріумф

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов сообщил, что российская пусковая установка зенитно-ракетной системы С-400 "Триумф" была уничтожена в Крыму 23 августа с помощью украинской новой современной ракеты, которая показала себя "совершенно безупречно".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сказал в эфире Украинского Радио.

Комментируя предположение определенных военных экспертов относительно того, что установка С-400 была поражена "украинской ракетой нового типа", Данилов сказал: "Ракета была новая. Ракета была абсолютно современна <…> Да, это наше новое изделие, которое показало себя совершенно безупречно" .

Он не стал отвечать на уточняющий вопрос, идет ли речь о совершенно новой разработке, или же о новой модификации уже существующего вооружения. Он подчеркнул, что это разработка украинского оборонно-промышленного комплекса в рамках программы, начатой в 2020 году.

Данилов добавил, что не все решения СНБО того времени были открыты, поэтому общество не могло знать об определенных разработках.

Читайте: Совместная операция контрразведки СБУ и ВСУ: в Крыму уничтожены десятки россиян из 126-й бригады, повреждена техника

Автор: 

Данилов Алексей (1066) Крым (26371) ракеты (3556) ЗРК (199)


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Топ комментарии
+89
Не ваша.

Ваш тільки асфальт.
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26.08.2023 01:27
+63
Пішли зелень відмазувати..
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26.08.2023 01:27
+58
Ракету яку розробили і випробували при Пороху Зе клоуни назвають своєю і новою 😆
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26.08.2023 02:06
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так їх в любому АТБ купить можна
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26.08.2023 09:39 Ответить
этих бездоганных ракет было бы гораздо больше, если бы Зе перед войной за 2 года (и за 6 месяцев в частности, когда американцы его конкретно предупердили что война будет) деньги не на асфальтах пилил, а производил ракеты Ольха, Гром, Нептун....
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26.08.2023 10:18 Ответить
Я ще його трохи слухав. Але на цьому повідомленні на Данілову можна поставити жирну крапку. Як на подоляках-арестовичах-баканових-буданових-єрмаках-зеленських... Ця зелена камарілья пробує привласнити собі Великі досягнення Великих Людей,при тому усьому, що ці досягнення зелені шкідники обісрали і обісрали і закопали.
Цих паразитів треба гнати сраним віником!
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26.08.2023 10:21 Ответить
Таких ракет треба тисячі. Замість мобілізації гарматного м'яса має бути мобілізація військової промисловості, поставки західного обладнання для заводів і підвищення кваліфікації десятків інженерів-конструкторів. Один інженер з обладнанням вартий тисячі піхотинців. Сила демократії не в гарматному м'ясі, а у технологічних інноваціях.
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26.08.2023 12:16 Ответить
Україна має перемогти не на полі бою, а в конструкторських бюро.
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26.08.2023 12:19 Ответить
Які там в Зе ракети?

Зе чьотко сказав, що озброєння то таке, бо інакше він не зможе будувати дороги для руzкіх броніроааних 'шатлів'.
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26.08.2023 12:53 Ответить
'М'ячик''-Данілов намагається затьмити папєрєдніка в РНБО пастора Турчинова?

Ти диви - прям Кривавий М'ячик, не менш))
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26.08.2023 12:58 Ответить
«…і ми пахалі…», зрадники,здирники й хабарники «сказалі»
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26.08.2023 19:03 Ответить
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