Это наша новая ракета, показала себя безупречно, – Данилов об уничтожении российского ЗРК С-400 "Триумф" в оккупированном Крыму
Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов сообщил, что российская пусковая установка зенитно-ракетной системы С-400 "Триумф" была уничтожена в Крыму 23 августа с помощью украинской новой современной ракеты, которая показала себя "совершенно безупречно".
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сказал в эфире Украинского Радио.
Комментируя предположение определенных военных экспертов относительно того, что установка С-400 была поражена "украинской ракетой нового типа", Данилов сказал: "Ракета была новая. Ракета была абсолютно современна <…> Да, это наше новое изделие, которое показало себя совершенно безупречно" .
Он не стал отвечать на уточняющий вопрос, идет ли речь о совершенно новой разработке, или же о новой модификации уже существующего вооружения. Он подчеркнул, что это разработка украинского оборонно-промышленного комплекса в рамках программы, начатой в 2020 году.
Данилов добавил, что не все решения СНБО того времени были открыты, поэтому общество не могло знать об определенных разработках.
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Цих паразитів треба гнати сраним віником!
Зе чьотко сказав, що озброєння то таке, бо інакше він не зможе будувати дороги для руzкіх броніроааних 'шатлів'.
Ти диви - прям Кривавий М'ячик, не менш))