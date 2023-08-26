За прошедшие сутки оккупанты обстреляли акваторию Очаковской громады на Николаевщине, без пострадавших
Российские захватчики не перестают обстреливать населенные пункты Николаевской области.
Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким, информирует Цензор.НЕТ.
"Вчера, 25 августа, в 14:00, 15:51 и 17:54 враг наносил артиллерийские удары по акватории Очаковской громады. Пострадавших нет", - отметили в ОВА.
В Николаеве, Первомайском, Вознесенском и Баштанском районах день и ночь прошли относительно спокойно.
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Михаил Дужик #512165
показать весь комментарий26.08.2023 08:15 Ответить Мне нравится 0
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показать весь комментарий26.08.2023 08:42 Ответить Мне нравится 0
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