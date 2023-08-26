РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13378 посетителей онлайн
Новости
382 2

За прошедшие сутки оккупанты обстреляли акваторию Очаковской громады на Николаевщине, без пострадавших

очаків

Российские захватчики не перестают обстреливать населенные пункты Николаевской области.

Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким, информирует Цензор.НЕТ.

"Вчера, 25 августа, в 14:00, 15:51 и 17:54 враг наносил артиллерийские удары по акватории Очаковской громады. Пострадавших нет", - отметили в ОВА.

В Николаеве, Первомайском, Вознесенском и Баштанском районах день и ночь прошли относительно спокойно.

Смотрите также: В газопроводе высокого давления на Николаевщине обнаружен неразорвавшийся российский снаряд. ФОТОрепортаж

Автор: 

Николаевская область (2111) обстрел (26951)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Що мають на увазі говорячи про обстріляну акваторію громади?
показать весь комментарий
26.08.2023 08:15 Ответить
Проголодались і вирішили наглушити риби на уху.
показать весь комментарий
26.08.2023 08:42 Ответить
 
 