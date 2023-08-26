Общие боевые потери РФ с начала войны – около 260 270 человек (+640 за сутки), 4 390 танков, 5 379 артсистем, 8 539 бронированных машин
Украинские защитники с начала полномасштабного вторжения РФ ликвидировали около 260 270 российских захватчиков.
Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ, иниформирует Цензор.НЕТ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 26.08.23 ориентировочно составляют:
- личного состава – около 260270 (+640) человек,
- танков ‒ 4390 (+12) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 8539 (+18) ед,
- артиллерийских систем – 5379 (+18) ед,
- РСЗО – 726 (+2) ед,
- средства ПВО ‒ 497 (+2) ед,
- самолетов – 315 (+0) ед,
- вертолетов – 316 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 4367 (+11),
- крылатые ракеты ‒ 1411 (+2),
- корабли /катера ‒ 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 7823 (+33) ед,
- специальная техника – 804 (+2).
Топ комментарии
+25 Олександр Шевченко #551654
показать весь комментарий26.08.2023 08:17
+22 Oleksa Tomakh
показать весь комментарий26.08.2023 08:21
+20 Qq Qqq #455433
показать весь комментарий26.08.2023 08:37
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Хороший врожай. Пам'ятаю, тільки но нещодавно був ювілей 4000 танків, а тут ще 390 спалили, клас ! Такими темпами , кацапи їх не встигатимуть із меморіалів знімати )
87! одиниць техніки та 640! чумардосів.
Хороший врожай, 30 броні, 20 арти і 33 логістики.
Рахунок ППО спецтехніка нічийний - 2:2.
Тривогами вчора ввечері дістали, бісяться курв...!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть. Переможем.
P.s. 260 000!!! це більше, ніж таке місто, як Тамбов ...
Прохання не бити ногами, я не фотошопер, на швидку руку посидів годинку )) Треба ще попрацювати ))
Будь-ласка - повернінть нормальну.
Дякую за табличку.