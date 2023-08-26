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Новости Война
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Общие боевые потери РФ с начала войны – около 260 270 человек (+640 за сутки), 4 390 танков, 5 379 артсистем, 8 539 бронированных машин

рф,армія,ліквідація,ліквідовані

Украинские защитники с начала полномасштабного вторжения РФ ликвидировали около 260 270 российских захватчиков.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ, иниформирует Цензор.НЕТ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 26.08.23 ориентировочно составляют:

  • личного состава – около 260270 (+640) человек,
  • танков ‒ 4390 (+12) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 8539 (+18) ед,
  • артиллерийских систем – 5379 (+18) ед,
  • РСЗО – 726 (+2) ед,
  • средства ПВО ‒ 497 (+2) ед,
  • самолетов – 315 (+0) ед,
  • вертолетов – 316 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 4367 (+11),
  • крылатые ракеты ‒ 1411 (+2),
  • корабли /катера ‒ 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 7823 (+33) ед,
  • специальная техника – 804 (+2).

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Автор: 

армия РФ (19087) Генштаб ВС (6208) ликвидация (3494) уничтожение (6842)


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Топ комментарии
+25
Врожайний день. Щоб усі орки здохли !
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26.08.2023 08:17
+22
Дякую, що ту табличку прибрали.
Хороший врожай. Пам'ятаю, тільки но нещодавно був ювілей 4000 танків, а тут ще 390 спалили, клас ! Такими темпами , кацапи їх не встигатимуть із меморіалів знімати )
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26.08.2023 08:21
+20
Минув 3470 день москальсько-української війни.
87! одиниць техніки та 640! чумардосів.
Хороший врожай, 30 броні, 20 арти і 33 логістики.
Рахунок ППО спецтехніка нічийний - 2:2.
Тривогами вчора ввечері дістали, бісяться курв...!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть. Переможем.

P.s. 260 000!!! це більше, ніж таке місто, як Тамбов ...
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26.08.2023 08:37
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Врожайний день. Щоб усі орки здохли !
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26.08.2023 08:17 Ответить
Дякую, що ту табличку прибрали.
Хороший врожай. Пам'ятаю, тільки но нещодавно був ювілей 4000 танків, а тут ще 390 спалили, клас ! Такими темпами , кацапи їх не встигатимуть із меморіалів знімати )
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26.08.2023 08:21 Ответить
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26.08.2023 08:37 Ответить
Минув 3470 день москальсько-української війни.
87! одиниць техніки та 640! чумардосів.
Хороший врожай, 30 броні, 20 арти і 33 логістики.
Рахунок ППО спецтехніка нічийний - 2:2.
Тривогами вчора ввечері дістали, бісяться курв...!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть. Переможем.

P.s. 260 000!!! це більше, ніж таке місто, як Тамбов ...
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26.08.2023 08:37 Ответить
Малчик хоче в Тамбоф? До речі,Мурата Насирова викинули з вікна..
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26.08.2023 08:52 Ответить

Прохання не бити ногами, я не фотошопер, на швидку руку посидів годинку )) Треба ще попрацювати ))
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26.08.2023 10:26 Ответить
24 августа?
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26.08.2023 15:05 Ответить
Буде, часу нема ))
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26.08.2023 15:45 Ответить
Приблизно сотня вагонів залізяччя і 640 мішечкив з біо сміттям..Добре,як каже Мадяр...
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26.08.2023 08:45 Ответить
****** таргани, 16 мільойнів квадратних кілометрів власної території, а їм все мало...
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26.08.2023 09:08 Ответить
Вони нагадують вірус, будуть поширюватись на сусідні країни (клітини) допоки не знищеш.
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26.08.2023 09:13 Ответить
*їх
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26.08.2023 09:14 Ответить
Краще статистику в текстовому режиму подавати. Ніж у новому, гамняжих кольрів.
Будь-ласка - повернінть нормальну.
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26.08.2023 09:13 Ответить
Слава ЗСУ!
Дякую за табличку.
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26.08.2023 09:15 Ответить
Подейкують що літаки не хочуть бути аутсайдерами і вже наздогнали гелікоптери. СУ-25 відбив атаку з ПЗРК "Игла" і отрицательно продовжив політ
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26.08.2023 09:33 Ответить
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26.08.2023 10:24 Ответить
 
 