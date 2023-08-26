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Новости Война
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За прошедшие сутки россияне обстреляли четыре района Харьковщины: повреждены частные дома и фермерское хозяйство

обстріл,харків,харківщина

25 августа под огнем российских оккупантов находились населенные пункты Богодуховского, Чугуевского, Купянского и Изюмского районов.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, информирует Цензор.НЕТ.

Враг вел обстрелы из реактивной и ствольной артиллерии, минометов, использовал боевую авиацию.

В г. Волчанск Чугуевского района поврежден частный дом и хозяйственные постройки. В с. Охримовка Чугуевского района зафиксированы попадания по территории фермерского хозяйства, произошел пожар.

В с. Кучеровка Купянского района повреждена газовая труба высокого давления и частный дом", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что за сутки пострадавших среди гражданского населения не зафиксировано.

Также продолжаются работы по разминированию. За сутки пиротехники ГСЧС обследовали более 5,7 га территории и обезвредили 107 взрывоопасных предметов.

Автор: 

обстрел (26951) Харьковщина (5577)


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26.08.2023 08:52 Ответить
 
 