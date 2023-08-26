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Экспорт украинского зерна может в последующие месяцы вернуться к "довоенным показателям", - Госдеп США

зерно,українське,зернові

Государственный Департамент США видит "жизнеспособные маршруты" для экспорта украинского зерна, поэтому стремится в последующие месяцы вернуться к "довоенным показателям" экспорта.

Об этом заявил руководитель Офиса по координации санкций Государственного департамента США Джеймс О'Брайен, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

"Думаю, что мы видим, что существуют жизнеспособные маршруты через территориальные воды и сухопутные пути Украины. И мы стремимся в течение нескольких месяцев вернуться к экспорту из Украины на уровне средних довоенных показателей", - сказал он.

Украина раньше отгружала из черноморских портов Одессы и Николаева миллионы тонн продовольствия. Но после выхода РФ 17 июля из "зернового соглашения" она вынуждена полагаться только на порты на реке Дунай.

Читайте также: Единственный путь для экспорта украинского зерна – Черное море. Все остальное – это неплохо, но недостаточно, – еврокомиссар Синкявичюс

Автор: 

Госдепартамент США (1820) зерно (1070) зерновой коридор (226)


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Топ комментарии
+2
частково це зерно вирощено на землі, яку орендують фермери. Так звані "паї" - це земля, яка належить сільським жителям і за здачу якої фермерам, мешканці сіл отримують щорічно гроші: хтось 10 тис, хтось 20 тис, є родичка яка отримувала до війни 60 тисяч грн на рік за свою землю.
Навіть, якщо всі гроші з продажу зерна осідають в офшорах, на вирощуванні зерна все одно заробляють українці: ті які здають свою землю в аренду, і ті хто обробляє цю землю (трактористи, комбайнери і тд). Тобто, українці всеодно у плюсі від зернової історії.
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26.08.2023 10:16
+1
Кому вообще принадлежит это зерно, что весь Квартал на ушах стоит? Киприоту или аборигену Каймановых островов?
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26.08.2023 08:51
+1
Від експорту поповнюються відкатами опшори агента ФСБ який не втік.
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26.08.2023 08:54
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Правила форума Совет форумчан
Кому вообще принадлежит это зерно, что весь Квартал на ушах стоит? Киприоту или аборигену Каймановых островов?
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26.08.2023 08:51 Ответить
Від експорту поповнюються відкатами опшори агента ФСБ який не втік.
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26.08.2023 08:54 Ответить
частково це зерно вирощено на землі, яку орендують фермери. Так звані "паї" - це земля, яка належить сільським жителям і за здачу якої фермерам, мешканці сіл отримують щорічно гроші: хтось 10 тис, хтось 20 тис, є родичка яка отримувала до війни 60 тисяч грн на рік за свою землю.
Навіть, якщо всі гроші з продажу зерна осідають в офшорах, на вирощуванні зерна все одно заробляють українці: ті які здають свою землю в аренду, і ті хто обробляє цю землю (трактористи, комбайнери і тд). Тобто, українці всеодно у плюсі від зернової історії.
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26.08.2023 10:16 Ответить
Ну да...вот только эти пайщики сдают свои паи варенду за копейки, ибо монополия, безрадега и нищета к которым их принуждают власти....
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26.08.2023 11:18 Ответить
Давай детальніше про те як "принуждают власти". Дуже цікаво, як людину влада заставляє здавати за копійки.
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26.08.2023 15:02 Ответить
С одной стороный власть допускает на рынок тех кто им близок и те творят что хотят с ценообразованием ввиду отсутствия конкуренции....
С другой стороны доведенный властью народ до нищеты вынужден хоть за копейки сдавать варенду свои паи...
Вот видите как все просто....
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27.08.2023 17:22 Ответить
Интересно, как эти показатели вернутся к "довоенным", если количество посевов, а значит и собранного урожая значительно меньше?
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26.08.2023 08:55 Ответить
Так ''територіальні води'' України контролює *уйло.Як тудою може бути експорт?
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26.08.2023 09:04 Ответить
Побуду и я прорицателем.
"Будет ли экспорт зерновых с Украины зимой 2023\2024 года?"
Ответ на это вопрос такой же, как и на:
"Украина находится в границах 1991 года?"
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26.08.2023 09:09 Ответить
Але якщо з нашого боку буде кілька вдалих атак по кацапськіх портах то тоді можуть і їхні порти зупинитись. А потім можна буде висувати умови про повне розблокування наших портів, а не тількі про зерновий коридор.
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26.08.2023 10:47 Ответить
 
 