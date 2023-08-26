Экспорт украинского зерна может в последующие месяцы вернуться к "довоенным показателям", - Госдеп США

Государственный Департамент США видит "жизнеспособные маршруты" для экспорта украинского зерна, поэтому стремится в последующие месяцы вернуться к "довоенным показателям" экспорта.

Об этом заявил руководитель Офиса по координации санкций Государственного департамента США Джеймс О'Брайен, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

"Думаю, что мы видим, что существуют жизнеспособные маршруты через территориальные воды и сухопутные пути Украины. И мы стремимся в течение нескольких месяцев вернуться к экспорту из Украины на уровне средних довоенных показателей", - сказал он.

Украина раньше отгружала из черноморских портов Одессы и Николаева миллионы тонн продовольствия. Но после выхода РФ 17 июля из "зернового соглашения" она вынуждена полагаться только на порты на реке Дунай.

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