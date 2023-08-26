Экспорт украинского зерна может в последующие месяцы вернуться к "довоенным показателям", - Госдеп США
Государственный Департамент США видит "жизнеспособные маршруты" для экспорта украинского зерна, поэтому стремится в последующие месяцы вернуться к "довоенным показателям" экспорта.
Об этом заявил руководитель Офиса по координации санкций Государственного департамента США Джеймс О'Брайен, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.
"Думаю, что мы видим, что существуют жизнеспособные маршруты через территориальные воды и сухопутные пути Украины. И мы стремимся в течение нескольких месяцев вернуться к экспорту из Украины на уровне средних довоенных показателей", - сказал он.
Украина раньше отгружала из черноморских портов Одессы и Николаева миллионы тонн продовольствия. Но после выхода РФ 17 июля из "зернового соглашения" она вынуждена полагаться только на порты на реке Дунай.
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Навіть, якщо всі гроші з продажу зерна осідають в офшорах, на вирощуванні зерна все одно заробляють українці: ті які здають свою землю в аренду, і ті хто обробляє цю землю (трактористи, комбайнери і тд). Тобто, українці всеодно у плюсі від зернової історії.
С другой стороны доведенный властью народ до нищеты вынужден хоть за копейки сдавать варенду свои паи...
Вот видите как все просто....
"Будет ли экспорт зерновых с Украины зимой 2023\2024 года?"
Ответ на это вопрос такой же, как и на:
"Украина находится в границах 1991 года?"