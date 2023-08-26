За прошедшие сутки россияне обстреляли 26 населенных пунктов в Запорожье: один человек погиб, еще один ранен. ФОТО

В течение 25 августа российские войска совершили 85 обстрелов по 26 населенным пунктам Запорожской области.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Юрий Малашко, информирует Цензор.НЕТ.

"71 артиллерийский удар пришелся по территории Гуляйполя, Зализничного, Орехова, Роботино, Новодаровки, Левадного, Новоданиловки, Степногорска, Каменского и других сел на линии фронта.

10 обстрелов из РСЗО совершено по Новодаровке, Темировке, Левадному, Малой Токмачке, Степногорску, Каменскому. БПЛА атаковали Гуляйпольское и Белогорье. Таврическое пострадало от авиационного и ракетного ударов", - говорится в сообщении.

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"К сожалению, во время обстрела из РСЗО "Град" погиб 58-летний житель Малой Токмачки. Кроме того, во время артобстрела этого села пострадал 59-летний мужчина. Травмированный оперативно доставлен в медицинское учреждение", - написал Малашко.





