На Херсонщине Силы обороны выбивают врага с позиций и уничтожают российский речной "недофлот", - ОК "Південь"

Оккупантам припекает не только на Запорожском направлении, но и на Херсонском. Силы обороны Украины и дальше мощно уничтожают врага.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом рассказала в эфире телемарафона спикер объединенного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк.

"Российские блоггеры вопят о том, что армия недообеспечена, о том, что страдают их силы от давления со стороны наших подразделений. Их очень донимает контрбатарейная борьба, мощное выбивание происходит с тех позиций, которые они пытались захватить после ухода воды, спровоцированной техногенной катастрофой на Каховской ГЭС", - отметила Гуменюк.

По словам спикера объединенного пресс-центра Сил обороны юга, Вооруженные силы уничтожают российский речной "недофлот", на котором враг пытается маневрировать между островами. В частности, большая работа проводится и по уничтожению крупнокалиберных пушек.

Только за минувшие сутки, 25 августа, на Херсонском направлении украинские воины уничтожили:

более 40 российских оккупантов;

5 пушек;

8 единиц автобронетанковой техники;

лодку.

В частности, работа проводится относительно ударов по постам наблюдения, а также радиолокационных станциях врага.

"Наши действия остаются для них сюрпризом, а результаты каждый день продвигают нас к победе", – добавила Гуменюк.