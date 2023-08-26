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Не опровергнете – вы уходите в отставку. Опровергнете - я сложу мандат, - нардеп Радина министру Резникову относительно закупок "зимних" курток

анастасія,радіна

Народный депутат и председатель комитета ВР по антикоррупционной политике Анастасия Радина прокомментировала предложение пари от министра обороны по делу о недобросовестной закупке одежды для ВСУ. Радина подчеркнула, что это не то, чем должен заниматься глава Минобороны в воюющей стране.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Анастасия Радина написала в фейсбуке.

"Министр должен сейчас разбираться со своими подчиненными. Должен бы обеспечивать военных БПЛА. Должен бы запускать агентство тыловых закупок. Министр должен организовывать модернизацию самолетов. Этот список можно продолжать. Чего министр точно не должен делать — это терять время (за которое украинцы платят жизнями) на борьбу с журналистами (которые уже помогли сэкономить 10 млрд грн средств для обеспечения армии)", - отметила Радина.

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Депутат сделала Резникову встречное предложение: к 9 утра понедельника, 28 августа, опровергнуть то, что:

1) Минобороны без тендера купило куртки у "турецкой" фирмы-посредника, одним из владельцев которой на момент договора с Минобороны был полностью украинский племянник народного депутата из оборонного комитета Касая. Причастность племянника к компании не опровергал даже сам Касай.

2) Минобороны уплатило за куртки втрое дороже, чем это указано в документе с турецкой стороны, с которым груз выехал из Турции и проехал другие таможни вплоть до границы Украины (достоверность документа подтвердил глава ВСК по расследованию экономических преступлений Ярослав Железняк).

"Если не опровергнете - Вы уходите в отставку. Опровергнете - я сложу мандат сразу после принятия закона о возобновлении публичного декларирования состояния чиновников, в том числе военкомов и горе-закупщиков для армии (против последнего Вы выступаете лично)", - предложила Радина.

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Напомним, ранее СМИ опубликовали расследование, в котором говорилось, что племянник "слуги народа" Касая был бенефициаром "турецкой" компании, у которой Минобороны втрое дороже закупило "зимние" куртки.

Председатель Комитета Верховной Рады Украины по антикоррупционной политике, "слуга народа" Анастасия Радина сообщила, что одним из промежуточных выводов антикоррупционного комитета стало подтверждение подлинности документов по закупке летних курток для ВСУ, которые на таможне внезапно стали зимними и значительно дороже.

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что готов уйти в отставку, если обвинения в том, что Минобороны закупило летние куртки вместо зимних, подтвердятся.

Автор: 

Минобороны (9296) закупки (749) Резников Алексей (1170) Радина Анастасия (18)


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Топ комментарии
+48
не спростує й у відставку не піде...
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26.08.2023 10:15
+45
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26.08.2023 10:25
+39
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26.08.2023 10:31
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Резніков: " це технічна помилка, потрібно було купувати в метрах, чи кілограмах, а закупили в кг/м квадратний"
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26.08.2023 11:59 Ответить
Спроби Яйцяпо17гривнь нажитися на солдатах- не новина. Подібна історія на теренах України, а саме в Галичині, вже трапилась з його соплемінником. Правда солдати тоді були не українські, а австро-угорські, а в цілому все співпадає один в один, просто масштаби афери різні:

"Фельдфебель-рахівник з кухарем оббігали все село, марно намагаючись роздобути десь свиню. Всюди діставали ту ж саму відповідь: москалі все з'їли й усе забрали.

Розбудили також єврея в корчмі, який почав рвати на собі пейси й висловлювати жаль, що не може панам солдатам прислужитися, а нарешті причепився до них, щоб вони купили в нього стару, столітню корову, суху здохлятину: самі кістки та шкура. Зажадав за неї скажені гроші, рвав бороду і божився, що такої корови не знайдуть у цілій Галичині, в цілій Австрії й Німеччині, в цілій Європі й на цілому світі. Він скиглив, плакав і бив себе в груди, мовляв, це найжирніша з корів, які будь-коли з волі Єгови з'являлися на світ божий. Він клявся всіма прадідами, що подивитись на цю корову приїздять аж з Волочиська, про цю корову говорять в усій країні, як про казку, що це, власне, не корова, а найгладший бугай. На завершення він упав перед ними навколішки і, обнімаючи коліна то одного, то другого, репетував: - Краще забийте старого бідного єврея, але без корови не йдіть!

Він своїм виттям так усіх спантеличив, що вони, зрештою, потягли це бидло, яким погребував би навіть і шкуродер, до польової кухні. Потім єврей ще довго, коли вже гроші були у нього в кишені, плакав та бідкався, буцімто його зовсім загубили, знищили, що він сам себе пограбував, продавши за безцінь таку прекрасну корову. Він благав повісити його, бо на старості утнув таку дурницю, через яку його предки в домовинах перевертаються.

Покачавшись іще трохи в поросі, він ураз обтрусив із себе весь жаль, пішов додому і там у комірчині сказав своїй жінці: - Elsa, lébn 1, солдати дурні, як чобіт, а твій Натан мудрий."
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27.08.2023 12:19 Ответить
А вам не кажется , что в тени этих курток пытаются спрятать яйца...яблоки... некачественные каски... и ещё сто листов перечисления воровства зеленого МО ?
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26.08.2023 12:14 Ответить
Мы исследуем каждую компанию, которой Минобороны перечислило деньги по контрактам - Шабунин Джерело:
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27.08.2023 08:46 Ответить
ИМХО - шутовством прикрывают нешуточные кражи... хихикают во время такой кровавой войны , обкрадывая бойцов... уроды и неадекваты...
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27.08.2023 13:27 Ответить
Якщо не спростує, то рєзнікова в тюрму.
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26.08.2023 13:03 Ответить
Резников насколько помниться адвокат и к тому же хитрожопый. Ему доказать что что 2*2=5 иль 6. как пальцы обоссать..НАБУ и остальные контролируюшие силовые органы языки в жопу засунули..когда возбудитесь или ждете указивок от ОП.
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26.08.2023 13:26 Ответить
Так в итоге "летние куртки" оказались зимними? Уже хорошо.
И закупались не в этом году, а в прошлом октябре перед зимней кампанией? Тоже хорошо.
А претензия состоит в том, что закупили их по цене в три раза выше, чем они же были куплены посредником в Турции?! Ну... это святое на закупке-то не "заработать". А почем их в итоге купили кстати?
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26.08.2023 13:50 Ответить
рєзніков - це казнокрад-рецедивіст! Йому не у відставку треба йти, а в тюрму!
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26.08.2023 14:23 Ответить
Назараз він має бути відсторонений,а далі під суд
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26.08.2023 14:46 Ответить
ну отстранять министров у нас может только сиплый памятник, а ему некогда, он занят, выбивает у запада очередной транш, пока підлеглі пилять попередній, если у них сраные военкомы мультимиллионеры...... а у жены на работе, босс покупает минивен, сотруднице которая ушла врачем в зсу сразу с нападением русни, а чего босс машину покупает? Потому что сотрудница врач ЗСУ, говорит что контуженных не вывозят, транспорт что есть только для тяжелых трехсотых, с травматическими ампутациями и т.п. контуженный типа легкий, посидит еще, а он не слышит выходов и приходов, в результате чего становится 300 или 200, и наконец заслуживает свою эвакуацию..... а сожительницы ********* дороги строят и куртки покупают втридорога, и тутже орут, лодку не шатайте, крысу тошнит, вернее всех крыс, а их там много, как бы не больше, чем тех кто на веслах... зсу тоесть.....
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27.08.2023 06:21 Ответить
ну отстранять министров у нас может только сиплый памятник,

Не может.
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27.08.2023 08:48 Ответить
На жаль, згідно з Конституцією, відправити у відставку міністра оборони може лише президент з голосуванням Верховної Ради. Залишається також можливість звільнення за власним бажанням. У цьому випадку пишуть прохання до президента і він подає це на розгляд до парламенту.
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27.08.2023 15:25 Ответить
И где такое в КУ писано?
Голосует за отставку ВР, президент визирует. Сам не имеет права уволить кого-то из кабмина.
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27.08.2023 17:29 Ответить
Ну а я що написав? Ініціювати відставку може ЛИШЕ президент, або особиста заява про відставку. ВР лише каже одобрямс. Ніхто з депутатів чи комітетів ВР ініціювати відставку міністра оборони НЕ МАЮТЬ ПРАВА! Ну і кандидатуру нового міністра у ВР пропонує також лише дЄрмак...
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27.08.2023 18:10 Ответить
Отправить в отставку может только ВР,а в режиме одобрямс или нет,это зависит от расклада.
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27.08.2023 18:51 Ответить


ну отстранять министров у нас может только сиплый памятник,

Не может.

Он может инициировать=предложить,а утверждает ВР.

Согласитесь,что предложить или снять с должности (отстранить),это два разных действия.
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27.08.2023 19:04 Ответить
не спростуєте- наручники і вирок.бо це злочин проти України і її народу.
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26.08.2023 14:50 Ответить
Дай Боже, щоб таких Радіних у нас в країні стало набагато більше, - тоді і в ЄС швидше увійдемо!
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26.08.2023 14:51 Ответить
Тільки в ТЮРМУ - і всією бандою з митниками включно! Депутатом, племінником. Всю сволоту на чолі з міністром і всіма причетними - в тюрму!!
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26.08.2023 15:08 Ответить
Бажають ПЕРЕМОГТИ?????????

але
+ в тилу корупціонери ЗЛОдії тотально щей прикриваючись допомогою ЗСУ і військовим від охорони здоровя до закупівель
+ на фронті захисники віддають життя за майбутнє України
+ з іншої сторони фронту імперіалістичне ЗЛО

!при таких умовах бажаної ПЕРЕМОГИ нажать не буде!
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26.08.2023 15:24 Ответить
Пауки/пацюки в склянці! Яркий сором! Красти, красти на всьому, .Красти на асфальті, на будівництві/крадівництві, на забезпеченні армії, і будувати маєтки в передмістях, хай горять ярким полум'ям і крадії, і їх маєтки і вся та проросійська наволоч, що вбивала країну, обираючі популістів, відвертих дурнів, посіпак олігархів. Я не бачу майбутнього в країні, в якій окрім зовнішньої інфекції орків ще й загострення внутрішні паразитів! Організм може не вижити
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26.08.2023 15:41 Ответить
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26.08.2023 16:53 Ответить
Резников не министо-это вор в законе,под "мудрым" управлением Дерьмака
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26.08.2023 17:30 Ответить
Якщо Зеленський узнає про ці ганебні поодинокі випадки - начувайтеся! Полетять голови всіх!
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26.08.2023 17:42 Ответить
Шо это за фигня с пари?. Если виновен, то должен сесть с конфискацией, а не устроили тут рулетку
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26.08.2023 19:35 Ответить
Слуги народу посипались, чують скорий піпець.
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26.08.2023 20:06 Ответить
А потім резніков каже, що на куртки ніхто не жалівся. Сволота нахабна!
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26.08.2023 22:27 Ответить
Ну шо воно там спростує - це ж слухняна собака своїх хазяїв, цій собаці (Рєзнікову) наказали всіляко заважати ЗСУ йти у контрнаступ, він це робе як може. Інщі у Зе владі кожний заважає ЗСУ як може, хто краде на паливі, хто на чому.
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27.08.2023 01:21 Ответить
після мутних справ з яйцями, він мав би піти у відставку сам. але такі, самі не йдуть, поки не нажеруться.
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27.08.2023 04:29 Ответить
Не в отставку, а в тюрьму!
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27.08.2023 11:22 Ответить
Добре принаймі що йде відкрита публічна дискусія, їх треба драти у всі отвори
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27.08.2023 13:09 Ответить
сперичяння науковців, шо було раніше курка чи яйце нарешті скінчено - резніков!
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27.08.2023 15:34 Ответить
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