Не опровергнете – вы уходите в отставку. Опровергнете - я сложу мандат, - нардеп Радина министру Резникову относительно закупок "зимних" курток

Народный депутат и председатель комитета ВР по антикоррупционной политике Анастасия Радина прокомментировала предложение пари от министра обороны по делу о недобросовестной закупке одежды для ВСУ. Радина подчеркнула, что это не то, чем должен заниматься глава Минобороны в воюющей стране.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Анастасия Радина написала в фейсбуке.

"Министр должен сейчас разбираться со своими подчиненными. Должен бы обеспечивать военных БПЛА. Должен бы запускать агентство тыловых закупок. Министр должен организовывать модернизацию самолетов. Этот список можно продолжать. Чего министр точно не должен делать — это терять время (за которое украинцы платят жизнями) на борьбу с журналистами (которые уже помогли сэкономить 10 млрд грн средств для обеспечения армии)", - отметила Радина.

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Депутат сделала Резникову встречное предложение: к 9 утра понедельника, 28 августа, опровергнуть то, что:

1) Минобороны без тендера купило куртки у "турецкой" фирмы-посредника, одним из владельцев которой на момент договора с Минобороны был полностью украинский племянник народного депутата из оборонного комитета Касая. Причастность племянника к компании не опровергал даже сам Касай.

2) Минобороны уплатило за куртки втрое дороже, чем это указано в документе с турецкой стороны, с которым груз выехал из Турции и проехал другие таможни вплоть до границы Украины (достоверность документа подтвердил глава ВСК по расследованию экономических преступлений Ярослав Железняк).

"Если не опровергнете - Вы уходите в отставку. Опровергнете - я сложу мандат сразу после принятия закона о возобновлении публичного декларирования состояния чиновников, в том числе военкомов и горе-закупщиков для армии (против последнего Вы выступаете лично)", - предложила Радина.

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Напомним, ранее СМИ опубликовали расследование, в котором говорилось, что племянник "слуги народа" Касая был бенефициаром "турецкой" компании, у которой Минобороны втрое дороже закупило "зимние" куртки.

Председатель Комитета Верховной Рады Украины по антикоррупционной политике, "слуга народа" Анастасия Радина сообщила, что одним из промежуточных выводов антикоррупционного комитета стало подтверждение подлинности документов по закупке летних курток для ВСУ, которые на таможне внезапно стали зимними и значительно дороже.

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что готов уйти в отставку, если обвинения в том, что Минобороны закупило летние куртки вместо зимних, подтвердятся.