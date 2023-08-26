Не опровергнете – вы уходите в отставку. Опровергнете - я сложу мандат, - нардеп Радина министру Резникову относительно закупок "зимних" курток
Народный депутат и председатель комитета ВР по антикоррупционной политике Анастасия Радина прокомментировала предложение пари от министра обороны по делу о недобросовестной закупке одежды для ВСУ. Радина подчеркнула, что это не то, чем должен заниматься глава Минобороны в воюющей стране.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Анастасия Радина написала в фейсбуке.
"Министр должен сейчас разбираться со своими подчиненными. Должен бы обеспечивать военных БПЛА. Должен бы запускать агентство тыловых закупок. Министр должен организовывать модернизацию самолетов. Этот список можно продолжать. Чего министр точно не должен делать — это терять время (за которое украинцы платят жизнями) на борьбу с журналистами (которые уже помогли сэкономить 10 млрд грн средств для обеспечения армии)", - отметила Радина.
Депутат сделала Резникову встречное предложение: к 9 утра понедельника, 28 августа, опровергнуть то, что:
1) Минобороны без тендера купило куртки у "турецкой" фирмы-посредника, одним из владельцев которой на момент договора с Минобороны был полностью украинский племянник народного депутата из оборонного комитета Касая. Причастность племянника к компании не опровергал даже сам Касай.
2) Минобороны уплатило за куртки втрое дороже, чем это указано в документе с турецкой стороны, с которым груз выехал из Турции и проехал другие таможни вплоть до границы Украины (достоверность документа подтвердил глава ВСК по расследованию экономических преступлений Ярослав Железняк).
"Если не опровергнете - Вы уходите в отставку. Опровергнете - я сложу мандат сразу после принятия закона о возобновлении публичного декларирования состояния чиновников, в том числе военкомов и горе-закупщиков для армии (против последнего Вы выступаете лично)", - предложила Радина.
Напомним, ранее СМИ опубликовали расследование, в котором говорилось, что племянник "слуги народа" Касая был бенефициаром "турецкой" компании, у которой Минобороны втрое дороже закупило "зимние" куртки.
Председатель Комитета Верховной Рады Украины по антикоррупционной политике, "слуга народа" Анастасия Радина сообщила, что одним из промежуточных выводов антикоррупционного комитета стало подтверждение подлинности документов по закупке летних курток для ВСУ, которые на таможне внезапно стали зимними и значительно дороже.
Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что готов уйти в отставку, если обвинения в том, что Минобороны закупило летние куртки вместо зимних, подтвердятся.
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"Фельдфебель-рахівник з кухарем оббігали все село, марно намагаючись роздобути десь свиню. Всюди діставали ту ж саму відповідь: москалі все з'їли й усе забрали.
Розбудили також єврея в корчмі, який почав рвати на собі пейси й висловлювати жаль, що не може панам солдатам прислужитися, а нарешті причепився до них, щоб вони купили в нього стару, столітню корову, суху здохлятину: самі кістки та шкура. Зажадав за неї скажені гроші, рвав бороду і божився, що такої корови не знайдуть у цілій Галичині, в цілій Австрії й Німеччині, в цілій Європі й на цілому світі. Він скиглив, плакав і бив себе в груди, мовляв, це найжирніша з корів, які будь-коли з волі Єгови з'являлися на світ божий. Він клявся всіма прадідами, що подивитись на цю корову приїздять аж з Волочиська, про цю корову говорять в усій країні, як про казку, що це, власне, не корова, а найгладший бугай. На завершення він упав перед ними навколішки і, обнімаючи коліна то одного, то другого, репетував: - Краще забийте старого бідного єврея, але без корови не йдіть!
Він своїм виттям так усіх спантеличив, що вони, зрештою, потягли це бидло, яким погребував би навіть і шкуродер, до польової кухні. Потім єврей ще довго, коли вже гроші були у нього в кишені, плакав та бідкався, буцімто його зовсім загубили, знищили, що він сам себе пограбував, продавши за безцінь таку прекрасну корову. Він благав повісити його, бо на старості утнув таку дурницю, через яку його предки в домовинах перевертаються.
Покачавшись іще трохи в поросі, він ураз обтрусив із себе весь жаль, пішов додому і там у комірчині сказав своїй жінці: - Elsa, lébn 1, солдати дурні, як чобіт, а твій Натан мудрий."
И закупались не в этом году, а в прошлом октябре перед зимней кампанией? Тоже хорошо.
А претензия состоит в том, что закупили их по цене в три раза выше, чем они же были куплены посредником в Турции?! Ну... это святое на закупке-то не "заработать". А почем их в итоге купили кстати?
Не может.
Голосует за отставку ВР, президент визирует. Сам не имеет права уволить кого-то из кабмина.
ну отстранять министров у нас может только сиплый памятник,
Не может.
Он может инициировать=предложить,а утверждает ВР.
Согласитесь,что предложить или снять с должности (отстранить),это два разных действия.
але
+ в тилу корупціонери ЗЛОдії тотально щей прикриваючись допомогою ЗСУ і військовим від охорони здоровя до закупівель
+ на фронті захисники віддають життя за майбутнє України
+ з іншої сторони фронту імперіалістичне ЗЛО
!при таких умовах бажаної ПЕРЕМОГИ нажать не буде!