СБУ задержала еще 4 военкоматовцов и руководителей военных медкомиссий, которые "зарабатывали" на уклонистах
Вследствие оперативных мероприятий в Киеве, Одессе и Харьковской области задержаны 4 военных чиновника, которые "помогали" уклонистам избежать призыва и бежать за границу.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает в телеграм-канале Служба безопасности Украины.
"За деньги должностные лица предлагали военнообязанным уклониться от мобилизации на основании фиктивных документов о непригодности к военной службе по состоянию здоровья. Стоимость таких "услуг" составляла до $10 тыс. США с одного человека. Сумма зависела от сроков "решения вопросов" и финансовых возможностей "клиентов", – говорится в сообщении.
В частности, в Киеве:
задержан начальник районного военкомата и председатель одной из столичных военно-врачебных комиссий, которые продавали фальшивые медсправки о наличии тяжелых диагнозов.
Приобретенные подделки уклонисты использовали для избежания призыва и последующего выезда за пределы Украины.
В Харьковской области:
задержан руководитель районного военкомата, который "заработал" на потенциальных призывниках более 11 млн грн.
К незаконной деятельности он привлек трех чиновников местной больницы.
За взятки они "находили" у военнообязанных "проблемы со здоровьем", которые становились формальным основанием для снятия с воинского учета.
В Одессе:
киберспециалисты СБУ ликвидировали коррупционную схему, к организации которой причастен секретарь местной военно-врачебной комиссии.
Вместе со столичным адвокатом и двумя сообщниками они наладили масштабный сбыт фальсифицированных документов о непригодности к военной службе. Своих клиентов они подыскивали на всей территории Украины, а затем ставили их на учет в одесский военкомат, чтобы "списать" с военной службы. Сейчас секретарь этой военно-врачебной комиссии и ее сообщники задержаны "на горячем". Им уже объявлено о подозрении и решается вопрос об избрании мер пресечения.
"Злоумышленникам грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества", – уточнили в СБУ.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
p.s. По своїй роботі був Рівненському госпіталі- сказати що був шокований замало. Чоловіки інваліди а їхні дружини в кого є бігають по кабінетах довідки підписувати ((
Єрмак, Татаров, лисий з кварталу?
Табір єврейських біженців з України на берегах Балатону в Угорщині https://www.youtube.com/watch?v=MBeOBHBgxl8