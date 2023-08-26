СБУ задержала еще 4 военкоматовцов и руководителей военных медкомиссий, которые "зарабатывали" на уклонистах

Вследствие оперативных мероприятий в Киеве, Одессе и Харьковской области задержаны 4 военных чиновника, которые "помогали" уклонистам избежать призыва и бежать за границу.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает в телеграм-канале Служба безопасности Украины.

"За деньги должностные лица предлагали военнообязанным уклониться от мобилизации на основании фиктивных документов о непригодности к военной службе по состоянию здоровья. Стоимость таких "услуг" составляла до $10 тыс. США с одного человека. Сумма зависела от сроков "решения вопросов" и финансовых возможностей "клиентов", – говорится в сообщении.

Смотрите также: Нацполиция проводит более 200 обысков в ТЦК и медучреждениях в рамках отработки схем уклонения от призыва. ФОТО

В частности, в Киеве:

задержан начальник районного военкомата и председатель одной из столичных военно-врачебных комиссий, которые продавали фальшивые медсправки о наличии тяжелых диагнозов.

Приобретенные подделки уклонисты использовали для избежания призыва и последующего выезда за пределы Украины.

В Харьковской области:

задержан руководитель районного военкомата, который "заработал" на потенциальных призывниках более 11 млн грн.

К незаконной деятельности он привлек трех чиновников местной больницы.

За взятки они "находили" у военнообязанных "проблемы со здоровьем", которые становились формальным основанием для снятия с воинского учета.

В Одессе:

киберспециалисты СБУ ликвидировали коррупционную схему, к организации которой причастен секретарь местной военно-врачебной комиссии.

Смотрите также: Ликвидировано еще 7 схем для уклонистов: среди задержанных - чиновники военкоматов и ВВК, - СБУ. ФОТОрепортаж

Вместе со столичным адвокатом и двумя сообщниками они наладили масштабный сбыт фальсифицированных документов о непригодности к военной службе. Своих клиентов они подыскивали на всей территории Украины, а затем ставили их на учет в одесский военкомат, чтобы "списать" с военной службы. Сейчас секретарь этой военно-врачебной комиссии и ее сообщники задержаны "на горячем". Им уже объявлено о подозрении и решается вопрос об избрании мер пресечения.

"Злоумышленникам грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества", – уточнили в СБУ.

Смотрите также: Чиновницу военкомата на Львовщине задержали на получении 1 тыс. дол. взятки за содействие в уклонении от призыва. ФОТО















