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Новости
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СБУ задержала еще 4 военкоматовцов и руководителей военных медкомиссий, которые "зарабатывали" на уклонистах

сбу

Вследствие оперативных мероприятий в Киеве, Одессе и Харьковской области задержаны 4 военных чиновника, которые "помогали" уклонистам избежать призыва и бежать за границу.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает в телеграм-канале Служба безопасности Украины.

"За деньги должностные лица предлагали военнообязанным уклониться от мобилизации на основании фиктивных документов о непригодности к военной службе по состоянию здоровья. Стоимость таких "услуг" составляла до $10 тыс. США с одного человека. Сумма зависела от сроков "решения вопросов" и финансовых возможностей "клиентов", – говорится в сообщении.

Смотрите также: Нацполиция проводит более 200 обысков в ТЦК и медучреждениях в рамках отработки схем уклонения от призыва. ФОТО

В частности, в Киеве:
задержан начальник районного военкомата и председатель одной из столичных военно-врачебных комиссий, которые продавали фальшивые медсправки о наличии тяжелых диагнозов.

Приобретенные подделки уклонисты использовали для избежания призыва и последующего выезда за пределы Украины.

В Харьковской области:
задержан руководитель районного военкомата, который "заработал" на потенциальных призывниках более 11 млн грн.

К незаконной деятельности он привлек трех чиновников местной больницы.

За взятки они "находили" у военнообязанных "проблемы со здоровьем", которые становились формальным основанием для снятия с воинского учета.

В Одессе:
киберспециалисты СБУ ликвидировали коррупционную схему, к организации которой причастен секретарь местной военно-врачебной комиссии.

Смотрите также: Ликвидировано еще 7 схем для уклонистов: среди задержанных - чиновники военкоматов и ВВК, - СБУ. ФОТОрепортаж

Вместе со столичным адвокатом и двумя сообщниками они наладили масштабный сбыт фальсифицированных документов о непригодности к военной службе. Своих клиентов они подыскивали на всей территории Украины, а затем ставили их на учет в одесский военкомат, чтобы "списать" с военной службы. Сейчас секретарь этой военно-врачебной комиссии и ее сообщники задержаны "на горячем". Им уже объявлено о подозрении и решается вопрос об избрании мер пресечения.

"Злоумышленникам грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества", – уточнили в СБУ.

СБУ задержала еще 4 военкоматовцов и руководителей военных медкомиссий, которые зарабатывали на уклонистах 01

Смотрите также: Чиновницу военкомата на Львовщине задержали на получении 1 тыс. дол. взятки за содействие в уклонении от призыва. ФОТО


СБУ задержала еще 4 военкоматовцов и руководителей военных медкомиссий, которые зарабатывали на уклонистах 02
СБУ задержала еще 4 военкоматовцов и руководителей военных медкомиссий, которые зарабатывали на уклонистах 03
СБУ задержала еще 4 военкоматовцов и руководителей военных медкомиссий, которые зарабатывали на уклонистах 04
СБУ задержала еще 4 военкоматовцов и руководителей военных медкомиссий, которые зарабатывали на уклонистах 05
СБУ задержала еще 4 военкоматовцов и руководителей военных медкомиссий, которые зарабатывали на уклонистах 06
СБУ задержала еще 4 военкоматовцов и руководителей военных медкомиссий, которые зарабатывали на уклонистах 07
СБУ задержала еще 4 военкоматовцов и руководителей военных медкомиссий, которые зарабатывали на уклонистах 08

Автор: 

задержание (6673) СБУ (19864) военкомат (458) уклонисты (809)


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Топ комментарии
+7
может просто потому,что военнобязанные им нужны только целые,здоровые и только на период войны??а потом про них удаачноо собираються забыть.
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26.08.2023 11:18
+5
Закон бізнесу є попит буде пропозиція. Чому МО не розробити рекламну агітацію на А4 де прописати пільги для УБД (наприклад на пенсію в 50, пенсія мін 30 000 і т.д) тоді за чоловіками бігати не потрібно буде по вулицях і ловити їх після всіх корупційних скандалів в Україні.
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26.08.2023 11:10
+3
Очередная горячая тема
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26.08.2023 10:54
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Очередная горячая тема
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26.08.2023 10:54 Ответить
Всіх з "липовими" довідками в стрій. Все майно "заробітчан" працівників військкоматів та ВЛК оприходувати і направити на потреби ЗСУ.
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26.08.2023 10:58 Ответить
Ага, через резнікова.
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26.08.2023 11:01 Ответить
Через форумчан "Цензор.нет", так как многие хотят командовать людьми и в том числе из-за границы
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26.08.2023 11:03 Ответить
Да не оскудіє рука дающого і не всохне рука берущого
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26.08.2023 11:00 Ответить
Щеліни новиє ліца.
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26.08.2023 11:02 Ответить
Цікава річ: численні групи у тєлєграмі типу "повістки київ" спрямовані не на інформування туловіщ з приводу місць де видають повістки, а для залякування населення з метою продажу послуг з "законного" ухиляння від служби/виїзду з країни. Чому мусора/сбу не банять такі групи мені невідомо. Можливо в цьому схєматозі вони мають свою долю.
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26.08.2023 11:05 Ответить
https://censor.net/ua/news/3412402/administrator_telegramkanalu_yakyyi_poshyryuvav_informatsiyu_pro_vruchennya_povistok_u_lutsku_zasudjenyyi
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27.08.2023 02:43 Ответить
Перекрили кисень Зяминим колегам.
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26.08.2023 11:06 Ответить
Циплят по осени считают- поутихнет волна борьбы, поделятся нажитым непосильным сидением в кресле, вернутся и компенсацию получат за пропущенные непосильные дни. Вот когда будут реальные сроки, а так это просто временные неудобства в работе.
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26.08.2023 11:07 Ответить
Закон бізнесу є попит буде пропозиція. Чому МО не розробити рекламну агітацію на А4 де прописати пільги для УБД (наприклад на пенсію в 50, пенсія мін 30 000 і т.д) тоді за чоловіками бігати не потрібно буде по вулицях і ловити їх після всіх корупційних скандалів в Україні.
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26.08.2023 11:10 Ответить
может просто потому,что военнобязанные им нужны только целые,здоровые и только на период войны??а потом про них удаачноо собираються забыть.
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26.08.2023 11:18 Ответить
Ну і ось!!! Це всі розуміють, тому така і ситуація ((
p.s. По своїй роботі був Рівненському госпіталі- сказати що був шокований замало. Чоловіки інваліди а їхні дружини в кого є бігають по кабінетах довідки підписувати ((
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26.08.2023 11:24 Ответить
По таким агіткам мусорів набирають, аби служити у тилу. Тільки пенсія у 40.
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26.08.2023 12:46 Ответить
А я про що?) ось де корінь всієї проблеми мусора і не тількі на пенсію в 40 чи то 45 , а солдати не передовій як всі смертні (
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26.08.2023 12:51 Ответить
В старі добрі часи таким любителям наживи відрубували праву руку. Чому б не відновити стару добру традицію? І зразу було б видно, хто є хто...
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26.08.2023 11:13 Ответить
А рубать хто буде?
Єрмак, Татаров, лисий з кварталу?
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26.08.2023 12:07 Ответить
Знущання. Аж 4-х !!!!!!!!!!!!
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26.08.2023 11:15 Ответить
Головні хабарники України в черговий раз вирішили показать себе "правильними" - дали команду ловить власних "шісток" Точно так ящірка в хвилину небезпеки відкидає хвоста Що-що - а "зелені блазенята" таке навчилися робить бездоганно!
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26.08.2023 11:16 Ответить
А цей канал виїзду ухилянтів - ета другоє(С)?
Табір єврейських біженців з України на берегах Балатону в Угорщині https://www.youtube.com/watch?v=MBeOBHBgxl8

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26.08.2023 11:22 Ответить
Я хочу побачити чи хоч одного з цих негідників "зелена" влада посадить хоч на пару років.
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26.08.2023 12:19 Ответить
Зепідри самі мають сидіти у повному складі
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26.08.2023 12:47 Ответить
Хабарі припиняться коли почнуть саджати тих хто їх дає.
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26.08.2023 13:37 Ответить
Та в Одеській області в любий ТЦК заходьте і арештовуйте ***** всіх - вони зробили з ТЦК мафіозну структуру.
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26.08.2023 17:18 Ответить
 
 