Оккупанты ударили по кафе в селе Подолы на Харьковщине: двое погибших, один человек ранен, - ОВА
Российские войска обстреляли село Подолы Купянского района Харьковской области. Два человека погибли, еще один - ранен.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
"По предварительной информации медиков, в селе Подолы в результате обстрела погибли два человека, еще один - ранен. Данные уточняются.
Враг ударил в гражданский объект – кафе, где днем находились местные жители.
На месте работают правоохранители и экстренные службы", – сообщил Синегубов.
Топ комментарии
+1 stanis nasvaiko
показать весь комментарий26.08.2023 11:50
+1 Андрій Пристай #364358
показать весь комментарий26.08.2023 12:47
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Що ЦЕ за війна, якщо їм можна, а нам ні??👈
Це програшна стратегія👈