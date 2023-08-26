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Оккупанты ударили по кафе в селе Подолы на Харьковщине: двое погибших, один человек ранен, - ОВА

харківщина

Российские войска обстреляли село Подолы Купянского района Харьковской области. Два человека погибли, еще один - ранен.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

"По предварительной информации медиков, в селе Подолы в результате обстрела погибли два человека, еще один - ранен. Данные уточняются.
Враг ударил в гражданский объект – кафе, где днем находились местные жители.
На месте работают правоохранители и экстренные службы", – сообщил Синегубов.

Смотрите также: За прошедшие сутки россияне обстреляли несколько громад на Донетчине: один человек ранен, повреждены частные дома, многоэтажка и ЛЭП. ФОТОрепортаж

Автор: 

обстрел (26951) Харьковщина (5577)


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Топ комментарии
+1
Все ж таки правильно - у відповідь знищити в кацапстані три - чотири кафе разом з кацапами.👈
Що ЦЕ за війна, якщо їм можна, а нам ні??👈
Це програшна стратегія👈
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26.08.2023 11:50
+1
Кафе не працює, там магазин...
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26.08.2023 12:47
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Місцева богема, мабуть!
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26.08.2023 11:51 Ответить
Ну потому что жизнь одна и всю жизнь в бункере не пересидеть
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26.08.2023 12:11 Ответить
Кафе не працює, там магазин...
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26.08.2023 12:47 Ответить
Все ж таки правильно - у відповідь знищити в кацапстані три - чотири кафе разом з кацапами.👈
Що ЦЕ за війна, якщо їм можна, а нам ні??👈
Це програшна стратегія👈
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26.08.2023 11:50 Ответить
Треба ще у Вовчанську ресторан побудувати. Вибачте за іронію.
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26.08.2023 11:57 Ответить
Прифронтова зона,яке може бути кафе?!
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26.08.2023 11:58 Ответить
Там закрите кафе і зразу магазин, в магазині були люди.
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26.08.2023 12:45 Ответить
Другий день поспіль Токмак бавовнить.
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26.08.2023 12:34 Ответить
не дали кацапи спокійно й пива попити... мужикам призовного віку.
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26.08.2023 15:47 Ответить
 
 