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Кабмин повысил зарплаты бюджетников, работающих в зоне возможных и активных боевых действий

зарплата,гроші,виплати,пенсія

Правительство увеличило зарплаты работникам учреждений, заведений и организаций, финансируемых из государственного бюджета, работающих в зоне возможных и активных боевых действий.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики.

Соответствующее решение было принято на заседании Кабинета Министров Украины 25 августа 2023 года.

Соответственно, предполагается на период действия военного положения установить ежемесячную надбавку работникам бюджетных учреждений и организаций за работу с особыми условиями труда:

  • на территориях возможных боевых действий – в предельном размере 50% должностного оклада;
  • на территориях активных боевых действий – в предельном размере 100% должностного оклада.

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"Также работникам поставщиков социальных услуг коммунального сектора, расположенных и непосредственно предоставляющих социальные услуги на территориях возможных или активных боевых действий, устанавливается ежемесячная надбавка в предельном размере 100% должностного оклада", - говорится в сообщении.

По словам министра экономики Юлии Свириденко, в приграничных регионах продолжает работать большое количество работников учреждений и заведений бюджетной сферы, которые выполняют свои обязанности в сверхсложных условиях, и этим решением правительство стремится финансово их поддержать.

Добавляется, что органам местного самоуправления, военным администрациям населенных пунктов, расположенных на территории возможных или активных боевых действий, рекомендуется установить такие же надбавки работникам бюджетных учреждений, содержащихся из местных бюджетов.

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Автор: 

бюджетники (168) Кабмин (14025) заработная плата (2400)


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Меганахабний дерибан державних коштів

Поки Запорізька АЕС була в окупації, для неї закупили товарів і послуг на суму понад 400 мільйонів гривень

Ці контракти ми знайшли на порталі Prozorro і проаналізували їх.

Ми багато писали про те, як Запорізьку АЕС здали фактично без бою тамтешні керівники, призначені агентами російського впливу в Україні.

І попри те, що організатор цієї схеми Деркач під санкціями і перебуває за межами держави - його ставленики продовжують грабувати і послаблювати Україну.

Енергодар від березня 2022 року окупований росіянами. Зв'язок із працівниками на атомній станції здійснюється лише онлайн. Однак - сюди досі продовжують закуповувати речі й документацію на шалені суми.

Ми сіли й порахували суми всіх угод, укладених на ЗАЕС від 15 березня по 25 серпня. Сума - майже 410 млн грн.

Серед них половина - 210 млн 407 тис грн - це послуги їдалень, угоду оголошено 16 березня 2022, термін виконання: травень 2022-грудень 2023. Як перевірити, чи надаються ці послуги і в якій якості? А ніяк не перевірити. Бо станція окупована! Все, до побачення.

Або https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2022-05-12-002427-a 28 млн на послуги з пожежної безпеки. Які пожежники їхатимуть на окуповану станцію? Здогадайтеся самі.

Вишенька на торті - корм рибкам. На нього https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2022-04-26-000881-a у червні 2022 списали понад 1,2 млн грн.

Світильників для окупованої станції https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-11-19-002482-a придбали на 16,5 млн грн.

https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2022-07-06-003931-a Електроди на 2,6 млн грн - угода укладена в липні 2022. Доставити їх - неможливо. Тому підписуються додаткові угоди на відтермінування. Спочатку на серпень, потім на кінець вересня.

Ми вже не говоримо про невеликі контракти на суми менше 100 тисяч гривень з доставки води, борошна, дріжджів. Чи https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2022-04-08-000375-c свинини в півтушках на 130 тисяч . Окупанти часом не обжерлись, ні? Проте, свинство тут точно є.

https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2022-04-29-000176-c Інженерні послуги - 24,6 млн грн. Дата оголошення 29.04.2022. Термін виконання з усіма відтермінуваннями - 25 грудня 2025 року. Щоб що? Та сам біда і з розробкою проєктної документації. Під це діло списуються мільйони й мільйони під час війни.

Ось, наприклад: серпень 2022, проєктна документація з технічного переоснащення 1 енергоблоку. https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2022-07-13-002620-a Пропозиція 12 млн грн, торги - 8,4 млн та 10,8 млн. Переможець - чомусь на 10,8 млн.

Але потім гендиректор ЗАЕС Мурашов згадує - ох, ми ж окуповані, і доступу до станції немає! Гроші перераховані, виконання - відкладається до 31.12.2024. А там, як кажуть, або султан помре, або віслюк здохне.

Спецклей - майже півтора мільйона гривень. Рукавички гумові та бавовняні - https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2022-10-04-000646-a понад 7 млн грн - 283 тисячі пар!

Радіаційна безпека документації обійшлася країні у https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-02-15-013844-a понад 9 млн , до грудня 2023. Напевне, на ЗАЕС щось знають про плани перебігу звільнення, інакше навіщо це все замовляти?

Тобто, станція під окупантами, а з її контрольованих Україною рахунків до березня цього року включно списувались мільйони.

Як могли доставляти туди товари? Ніяк. Куди тоді ділись гроші? Зрозуміло? Власне, схема крадіжок на окупованій станції весь час лежить відкрито в системі Prozorro. І нікого з влади це не зацікавило. Чому? Самі розумієте.

Ну і варто нагадати, що весь Енергоатом досі керований людьми зрадника Деркача. А отримав він цей контроль від офісу президента, як подяку за втілення в Україні спецоперації ФСБ з плівками Порошенка-Байдена

А ми продовжимо аналіз дерибану коштів на закупівлях для окупованої ЗАЕС. Стежте за нашим каналом.

Автор: https://t.me/zakrytazona/1380 Zakrytazona
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26.08.2023 12:13
+8
"...які працюють в зоні можливих та активних бойових дій. "
Та вся Україна в зоні бойових дій. Чи Західна Україна не обстрілюється кацапськими ракетами? То не бойові дії?
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26.08.2023 12:12
+7
Обстрілюється, на великі московські свята. А Запоріжжя кожну ніч в коридорах сидить. Різниця очевидна
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26.08.2023 12:20
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"...які працюють в зоні можливих та активних бойових дій. "
Та вся Україна в зоні бойових дій. Чи Західна Україна не обстрілюється кацапськими ракетами? То не бойові дії?
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26.08.2023 12:12 Ответить
Обстрілюється, на великі московські свята. А Запоріжжя кожну ніч в коридорах сидить. Різниця очевидна
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26.08.2023 12:20 Ответить
Зап. чемпіон по тривогам.
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26.08.2023 12:22 Ответить
Запоріжжя - це зона активних бойових дій.
А сказано ще і можливих бойових дій. А можливі - це вся Україна.
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26.08.2023 12:30 Ответить
Не Запоріжжя, а Запорожчина.
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26.08.2023 12:32 Ответить
35км от Запорожья до боевых действий. Военным дальше 6 км от ЛБЗ не платят боевые, а ты хочешь, что бы воры гуманитарки из Запорожья и других мест, которые находятся в безопасном месте получали повышенную зарплату по капризу ЩЕНЕВТИКА?
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26.08.2023 13:35 Ответить
не тому написал...
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26.08.2023 13:36 Ответить
Закарпаття комендантської години нема, а як надбавку 50% то давайте?)
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26.08.2023 12:45 Ответить
Це добре, що комендантської години не має. Але це не значить, що це не зона можливих бойових дій.
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26.08.2023 13:32 Ответить
Так само як і необмежено придатним поза штатом? Прийняти прийняли, громадськості відзвітували, справедливість відновлено і пробки в стелю.
Але є один маленький нюанс. Роз'яснення фінслужбам ніхто не відправив. А це якраз той службовий документ, згідно якого начисляються гроші.
Інакше кажучи: поки не буде розъяснення, не буде коштів.
Дуже зручно
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26.08.2023 12:13 Ответить
Меганахабний дерибан державних коштів

Поки Запорізька АЕС була в окупації, для неї закупили товарів і послуг на суму понад 400 мільйонів гривень

Ці контракти ми знайшли на порталі Prozorro і проаналізували їх.

Ми багато писали про те, як Запорізьку АЕС здали фактично без бою тамтешні керівники, призначені агентами російського впливу в Україні.

І попри те, що організатор цієї схеми Деркач під санкціями і перебуває за межами держави - його ставленики продовжують грабувати і послаблювати Україну.

Енергодар від березня 2022 року окупований росіянами. Зв'язок із працівниками на атомній станції здійснюється лише онлайн. Однак - сюди досі продовжують закуповувати речі й документацію на шалені суми.

Ми сіли й порахували суми всіх угод, укладених на ЗАЕС від 15 березня по 25 серпня. Сума - майже 410 млн грн.

Серед них половина - 210 млн 407 тис грн - це послуги їдалень, угоду оголошено 16 березня 2022, термін виконання: травень 2022-грудень 2023. Як перевірити, чи надаються ці послуги і в якій якості? А ніяк не перевірити. Бо станція окупована! Все, до побачення.

Або https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2022-05-12-002427-a 28 млн на послуги з пожежної безпеки. Які пожежники їхатимуть на окуповану станцію? Здогадайтеся самі.

Вишенька на торті - корм рибкам. На нього https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2022-04-26-000881-a у червні 2022 списали понад 1,2 млн грн.

Світильників для окупованої станції https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-11-19-002482-a придбали на 16,5 млн грн.

https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2022-07-06-003931-a Електроди на 2,6 млн грн - угода укладена в липні 2022. Доставити їх - неможливо. Тому підписуються додаткові угоди на відтермінування. Спочатку на серпень, потім на кінець вересня.

Ми вже не говоримо про невеликі контракти на суми менше 100 тисяч гривень з доставки води, борошна, дріжджів. Чи https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2022-04-08-000375-c свинини в півтушках на 130 тисяч . Окупанти часом не обжерлись, ні? Проте, свинство тут точно є.

https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2022-04-29-000176-c Інженерні послуги - 24,6 млн грн. Дата оголошення 29.04.2022. Термін виконання з усіма відтермінуваннями - 25 грудня 2025 року. Щоб що? Та сам біда і з розробкою проєктної документації. Під це діло списуються мільйони й мільйони під час війни.

Ось, наприклад: серпень 2022, проєктна документація з технічного переоснащення 1 енергоблоку. https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2022-07-13-002620-a Пропозиція 12 млн грн, торги - 8,4 млн та 10,8 млн. Переможець - чомусь на 10,8 млн.

Але потім гендиректор ЗАЕС Мурашов згадує - ох, ми ж окуповані, і доступу до станції немає! Гроші перераховані, виконання - відкладається до 31.12.2024. А там, як кажуть, або султан помре, або віслюк здохне.

Спецклей - майже півтора мільйона гривень. Рукавички гумові та бавовняні - https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2022-10-04-000646-a понад 7 млн грн - 283 тисячі пар!

Радіаційна безпека документації обійшлася країні у https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-02-15-013844-a понад 9 млн , до грудня 2023. Напевне, на ЗАЕС щось знають про плани перебігу звільнення, інакше навіщо це все замовляти?

Тобто, станція під окупантами, а з її контрольованих Україною рахунків до березня цього року включно списувались мільйони.

Як могли доставляти туди товари? Ніяк. Куди тоді ділись гроші? Зрозуміло? Власне, схема крадіжок на окупованій станції весь час лежить відкрито в системі Prozorro. І нікого з влади це не зацікавило. Чому? Самі розумієте.

Ну і варто нагадати, що весь Енергоатом досі керований людьми зрадника Деркача. А отримав він цей контроль від офісу президента, як подяку за втілення в Україні спецоперації ФСБ з плівками Порошенка-Байдена

А ми продовжимо аналіз дерибану коштів на закупівлях для окупованої ЗАЕС. Стежте за нашим каналом.

Автор: https://t.me/zakrytazona/1380 Zakrytazona
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26.08.2023 12:13 Ответить
електроенергію на ню потрібно було постачати ?
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26.08.2023 12:16 Ответить
Це ж обов'язково ! Там усі наші судді, усі прокурори, половина поліціянтів, та половина депутатів працює !
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26.08.2023 12:16 Ответить
голови міських рад у захваті - розпочалися передвиборні перегони
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26.08.2023 12:22 Ответить
Тільки зарплати бюджетникам? А пенсії, НЕ?
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26.08.2023 12:22 Ответить
путінскім путьом ідьотє, таваріщі! Так дєржать! Це ж не військові, яким урізають, що тільки вдається.
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26.08.2023 12:23 Ответить
головне себе хароших не зобидити,
маховик печеньок для майбутнього лохтократу запущено.
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26.08.2023 17:59 Ответить
такой себе скрытый подкуп , все сидят на банане и хлеб без соли доедают , но бюджетникам , особенно в районе боевых действий нужно дать , выборы уже не менуемы , рейтинги сыпятся , зе- ушлепки горят на взятках, откатах, дерибанах , ни одной зе-гниды на фронте нет , ни одна зе- шлюха не потратила из своих офшоров и копейки для фронта , зато за счет государства и бюджета делают седе лайяльную прослойку нарида путем поднятия зарплат и пенсий , все как завещал их наставник - янукович .
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26.08.2023 12:26 Ответить
Шапіто...
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26.08.2023 12:59 Ответить
Мотивація ЗАХИСНИКІВ УКРАЇНИ, учасників бойових дій, інвалідів внаслідок війни, сімей загиблих від "сволоти з народу" у верховній зраді, від https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2983-20#n6 № 2983-IX від 20.03.2023 про ПОЗБАВЛЕННЯ одноразових виплат від 5-10 мінімальних пенсій встановлений Законом України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" і Введиним в дію Постановою ВР https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3552-12 № 3552-XII від 22.10.93 , ВВР, 1993...!!!
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26.08.2023 13:41 Ответить
Київ входить у зону можливих бойових дій.
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26.08.2023 14:21 Ответить
 
 