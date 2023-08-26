Кабмин повысил зарплаты бюджетников, работающих в зоне возможных и активных боевых действий
Правительство увеличило зарплаты работникам учреждений, заведений и организаций, финансируемых из государственного бюджета, работающих в зоне возможных и активных боевых действий.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики.
Соответствующее решение было принято на заседании Кабинета Министров Украины 25 августа 2023 года.
Соответственно, предполагается на период действия военного положения установить ежемесячную надбавку работникам бюджетных учреждений и организаций за работу с особыми условиями труда:
- на территориях возможных боевых действий – в предельном размере 50% должностного оклада;
- на территориях активных боевых действий – в предельном размере 100% должностного оклада.
"Также работникам поставщиков социальных услуг коммунального сектора, расположенных и непосредственно предоставляющих социальные услуги на территориях возможных или активных боевых действий, устанавливается ежемесячная надбавка в предельном размере 100% должностного оклада", - говорится в сообщении.
По словам министра экономики Юлии Свириденко, в приграничных регионах продолжает работать большое количество работников учреждений и заведений бюджетной сферы, которые выполняют свои обязанности в сверхсложных условиях, и этим решением правительство стремится финансово их поддержать.
Добавляется, что органам местного самоуправления, военным администрациям населенных пунктов, расположенных на территории возможных или активных боевых действий, рекомендуется установить такие же надбавки работникам бюджетных учреждений, содержащихся из местных бюджетов.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Та вся Україна в зоні бойових дій. Чи Західна Україна не обстрілюється кацапськими ракетами? То не бойові дії?
А сказано ще і можливих бойових дій. А можливі - це вся Україна.
Але є один маленький нюанс. Роз'яснення фінслужбам ніхто не відправив. А це якраз той службовий документ, згідно якого начисляються гроші.
Інакше кажучи: поки не буде розъяснення, не буде коштів.
Дуже зручно
Поки Запорізька АЕС була в окупації, для неї закупили товарів і послуг на суму понад 400 мільйонів гривень
Ці контракти ми знайшли на порталі Prozorro і проаналізували їх.
Ми багато писали про те, як Запорізьку АЕС здали фактично без бою тамтешні керівники, призначені агентами російського впливу в Україні.
І попри те, що організатор цієї схеми Деркач під санкціями і перебуває за межами держави - його ставленики продовжують грабувати і послаблювати Україну.
Енергодар від березня 2022 року окупований росіянами. Зв'язок із працівниками на атомній станції здійснюється лише онлайн. Однак - сюди досі продовжують закуповувати речі й документацію на шалені суми.
Ми сіли й порахували суми всіх угод, укладених на ЗАЕС від 15 березня по 25 серпня. Сума - майже 410 млн грн.
Серед них половина - 210 млн 407 тис грн - це послуги їдалень, угоду оголошено 16 березня 2022, термін виконання: травень 2022-грудень 2023. Як перевірити, чи надаються ці послуги і в якій якості? А ніяк не перевірити. Бо станція окупована! Все, до побачення.
Або https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2022-05-12-002427-a 28 млн на послуги з пожежної безпеки. Які пожежники їхатимуть на окуповану станцію? Здогадайтеся самі.
Вишенька на торті - корм рибкам. На нього https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2022-04-26-000881-a у червні 2022 списали понад 1,2 млн грн.
Світильників для окупованої станції https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-11-19-002482-a придбали на 16,5 млн грн.
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2022-07-06-003931-a Електроди на 2,6 млн грн - угода укладена в липні 2022. Доставити їх - неможливо. Тому підписуються додаткові угоди на відтермінування. Спочатку на серпень, потім на кінець вересня.
Ми вже не говоримо про невеликі контракти на суми менше 100 тисяч гривень з доставки води, борошна, дріжджів. Чи https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2022-04-08-000375-c свинини в півтушках на 130 тисяч . Окупанти часом не обжерлись, ні? Проте, свинство тут точно є.
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2022-04-29-000176-c Інженерні послуги - 24,6 млн грн. Дата оголошення 29.04.2022. Термін виконання з усіма відтермінуваннями - 25 грудня 2025 року. Щоб що? Та сам біда і з розробкою проєктної документації. Під це діло списуються мільйони й мільйони під час війни.
Ось, наприклад: серпень 2022, проєктна документація з технічного переоснащення 1 енергоблоку. https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2022-07-13-002620-a Пропозиція 12 млн грн, торги - 8,4 млн та 10,8 млн. Переможець - чомусь на 10,8 млн.
Але потім гендиректор ЗАЕС Мурашов згадує - ох, ми ж окуповані, і доступу до станції немає! Гроші перераховані, виконання - відкладається до 31.12.2024. А там, як кажуть, або султан помре, або віслюк здохне.
Спецклей - майже півтора мільйона гривень. Рукавички гумові та бавовняні - https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2022-10-04-000646-a понад 7 млн грн - 283 тисячі пар!
Радіаційна безпека документації обійшлася країні у https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-02-15-013844-a понад 9 млн , до грудня 2023. Напевне, на ЗАЕС щось знають про плани перебігу звільнення, інакше навіщо це все замовляти?
Тобто, станція під окупантами, а з її контрольованих Україною рахунків до березня цього року включно списувались мільйони.
Як могли доставляти туди товари? Ніяк. Куди тоді ділись гроші? Зрозуміло? Власне, схема крадіжок на окупованій станції весь час лежить відкрито в системі Prozorro. І нікого з влади це не зацікавило. Чому? Самі розумієте.
Ну і варто нагадати, що весь Енергоатом досі керований людьми зрадника Деркача. А отримав він цей контроль від офісу президента, як подяку за втілення в Україні спецоперації ФСБ з плівками Порошенка-Байдена
А ми продовжимо аналіз дерибану коштів на закупівлях для окупованої ЗАЕС. Стежте за нашим каналом.
Автор: https://t.me/zakrytazona/1380 Zakrytazona
маховик печеньок для майбутнього лохтократу запущено.