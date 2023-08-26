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У мужа премьера Эстонии Каллас нашли бизнес в РФ. Она не собирается в отставку

каллас,кая

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас не собирается уходить в отставку на фоне скандала, связанного с бизнесом ее мужа в РФ.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на ERR.

Выяснилось, что транспортная компания Stark Logistics, частично принадлежащая Арво Халлику, мужу премьера Каи Калласу, продолжала сотрудничать с РФ во время полномасштабной войны в Украине.

Президент Эстонии Алар Карис заявил, что Кайя Каллас как премьер-министр обязана объяснить общественности суть скандала вокруг предпринимательской деятельности ее мужа.

Читайте: Лидеры НАТО достигли "хорошего компромисса", - премьер Эстонии Каллас

Каллас объяснила, что компания Stark Logistics, где ее муж имеет долю собственности, осуществляла перевозку не для российского партнера, а для другой компании, имеющей бизнес в РФ.

"Я не планирую уходить в отставку. Как премьер я стояла и буду стоять за свободу Украины и Эстонии", - заявила премьер.

Она добавила, что если некоторые компании нарушают санкции, за это должно быть наказание. Однако, по ее мнению, работа с клиентами на территории РФ, которая не запрещена, – это вопрос "морального компаса".

"Должны быть наказания за торговлю подсанкционными товарами, все остальное – вопрос морального компаса", - сказала Каллас.

Также читайте: Украина должна выполнить критерии на 100% для начала переговоров по вступлению в ЕС, - премьер Эстонии Каллас

Также Каллас отметила, что до этого скандала не знала деталей бизнеса мужа.

Автор: 

россия (95388) санкции (11259) Эстония (1414) Каллас Кая (185)


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Топ комментарии
+20
А у нас якщо пошукати, то прийдеться всім парламентом заяви писати...
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26.08.2023 12:11
+17
Вчера немного полазил по сети. Он один из миноритарных держателей акций, а не хозяин этой транспортной компании. Там вроде единицы процентов. Он только получает дивиденды по итогам года. И писали что все контракты на перевозки в рашу там оканчиваются в сентябре.
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26.08.2023 12:25
+15
У чувака якась кількість акцій у компанії... Як він впливає на політику компанії?
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26.08.2023 12:13
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А у нас якщо пошукати, то прийдеться всім парламентом заяви писати...
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26.08.2023 12:11 Ответить
Не всім. Трохи залишаться. Але більшості не буде, то точно.
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26.08.2023 12:34 Ответить
Нам би такі скандали, як у Естонії ...
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26.08.2023 14:06 Ответить
Бізнес продати, гроші на ЗСУ і ніяких претензій не буде. Наші політики он відкрито з країною- терористом співпрацюють і нічого.
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26.08.2023 12:13 Ответить
Вчера немного полазил по сети. Он один из миноритарных держателей акций, а не хозяин этой транспортной компании. Там вроде единицы процентов. Он только получает дивиденды по итогам года. И писали что все контракты на перевозки в рашу там оканчиваются в сентябре.
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26.08.2023 12:25 Ответить
Ще й швидше всього в сліпому трастовому фонді
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26.08.2023 13:19 Ответить
шановна Белло, Естонія та премєр особисто роблять для України значно більше ніж мали б робити. вони нам взагалі нічого не винні. то ж такі закиди це перебор
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26.08.2023 16:16 Ответить
У чувака якась кількість акцій у компанії... Як він впливає на політику компанії?
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26.08.2023 12:13 Ответить
яка кількість так і впливає
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26.08.2023 12:15 Ответить
Ні, не впливає.
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26.08.2023 12:17 Ответить
Існують нюанси в плані оперативного управління компанією та прийняття стратегічних рішень, але по суті вірно
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26.08.2023 12:26 Ответить
зрозуміло, але транспортна компанія це той випадок коли акціонери керують через раду директорів
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26.08.2023 12:31 Ответить
або він сам може входити до ради директорів 😉
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26.08.2023 13:07 Ответить
ага, він майже полу-шрьодер
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26.08.2023 13:05 Ответить
Навчилась у наших нових ліц.
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26.08.2023 12:13 Ответить
Тіпа у старих ліц не було
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26.08.2023 13:20 Ответить
Ну Зяма ж привів новиє ліца які білі та пухнасті.
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26.08.2023 13:23 Ответить
Нові переплюнули усіх старих разом узятих
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26.08.2023 13:23 Ответить
Воює Україна з Московією а не Естонія. У нас досі богато випадків коли наша держава навіть гроші перераховує до Московії, хоча послуги не постачалися.
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26.08.2023 12:14 Ответить
Шурма, кент хєрмака, наприклад
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26.08.2023 12:16 Ответить
Как известно, тем кто отказался с Катяхостаном в рублях рассчитываться,перекрыли газ год назад.
Догадайтесь в чём идёт оплата за прокачку по Украине.
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26.08.2023 12:35 Ответить
"Воює Україна з Московією а не Естонія" --- на претензії до заходу в стилі "чому ви не надаєте нам достатньо зброї,адже нас тут вбивають" можна також відповідати "Воює Україна з Московією а не Захід"?
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26.08.2023 12:42 Ответить
Цілком првильно. 100% згоден з цією логікою. А шашлики де?
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26.08.2023 14:51 Ответить
А хіба за це немає кримінальної відповідальності?
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26.08.2023 13:12 Ответить
Це та сама, що казала "відвідини Европи, це привілегія"?
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26.08.2023 12:15 Ответить
Ну таке -- тут знала тут не знала -- місцева амнезія
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26.08.2023 12:15 Ответить
Єдиний тут позитив що любі контакти з зачумленим бараком, стають у світі все більш токсичними...
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26.08.2023 12:16 Ответить
Тавже було про цю ху*ню. Він володіє незначною часткою акцій компанії (не може впливати на рішення), яка в свою чергу володіє логістичною компанію що зменшила кількість рейсів у кацапію з 70-80/міс до 6-8/міс, а у вересні виходить зовсім з ринку кацапії.
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26.08.2023 12:16 Ответить
і як вона з людиною, в якої моральний компас завжди показує пів п'яту, в ліжко лягає?
тут мабуть два компаси...
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26.08.2023 12:18 Ответить
Зараз тут шмарклемрафонні налетять "І як так можна??? Що вона собі думає? Як народ таке терпить? У відставку її!".))))
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26.08.2023 12:21 Ответить
Вже, вище вже відзначилися
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26.08.2023 13:25 Ответить
До слова: позбутися акцій компанії не так вже й просто. Їх не можна "повернути компанії", їх треба або продати, або подарувати (сплативши належні податки). А якщо ніхто не хоче ані купувати, ані "обдаровуватися", то будеш їми володіти до скону.
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26.08.2023 12:28 Ответить
Каллас так заявила чи це вже ваше довповнення?

Все определяет статут организации, там прописаны процедуры. Нерідко можливе виключно "повернення", коли фірма викуповує свої акції.

Акції, які були викуплені, можуть бути вилучені. Це можливо лише за умови прийняття відповідного рішення загальними зборами, загальні збори приймуть рішення про анулювання викуплених акцій. При виході номінальна вартість виплачується акціонеру.
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26.08.2023 12:55 Ответить
Так, але це окремий випадок купівлі - продажу.
Акції не можна покласти у конверт і відправити на юридичну адресу емітента із запискою: "відмовляюся, вони мені більше не потрібні", або написати листа реєстратору з проханням "виключити мене з реєстру власників акцій".
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26.08.2023 13:07 Ответить
Тепер зрозуміло, чому Естонія пасе задніх у боротьбі з кремлівським режимом у порівнянні з іншими країнами Балтії.
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26.08.2023 12:29 Ответить
А Эстония с Срацеей воюет,это их Крым в 2014 окупировали?
И Битум с Гафностана возить это не бизнес,это хобби
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26.08.2023 12:31 Ответить
Чогось уявив собі чолов'ягу, що геть увесь у гімні, який ревниво вказує перехожому: "А вам ондо горобець на плече чвиркнув!"
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26.08.2023 12:34 Ответить
В Україні у цілого президента бізнес на росії. І він абсолютно не збирається іти у відставку. А чого ви хочете від Естонії, краще зі своїми гнидами розберіться.
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26.08.2023 12:42 Ответить
То другоє
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26.08.2023 13:27 Ответить
Комусь може дістатись качалкою по спині за ті дурнуваті акції.
Ще й можуть лишити без борщу.

Бо компас у Каї Каллас будь здоров.
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26.08.2023 12:44 Ответить
В 2013 году мои российские родственники
Подарили мне рубли на день рождения
В 2014 году,как только начались события в Крыму
Я обменяла эти рубли на гривны
По самому низкому курсу
Мне было плевать
Я не могла даже видеть эти бумажки у себя дома
Я не жена премьера
Но есть какие- то моральные границы
У каждого из нас
Не думаю,что семья премьерки Эстонии
Обеднела бы ,отказавшись от этих акций
Я неприятно поражена этой новостью
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26.08.2023 12:57 Ответить
Якщо ти така(й) правильна, чому мову не поміняла. 😡
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26.08.2023 13:06 Ответить
Если это вопрос
МОРАЛЬНОГО КОМПАСА
Значит - у премьерки Эстонии
Компас немного сбился
Надо компас поправить
А если не станет БОЛЕЕ МОРАЛЬНЫМ
Заменить на новый
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26.08.2023 12:47 Ответить
Если у мужа остались какие-то акции, то он просто забыл о них.
И акций тех не столько, чтобы он на них жил и содержал семью.
И компания работала не в интересах России, а лишь на территории.
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26.08.2023 12:54 Ответить
Эту отмазку используют все западные компании
Не катит
Закон на то и закон
Чтобы его соблюдали все
В этом случае - он больше МОРАЛЬНЫЙ
Так и наша война - ЗА МОРАЛЬ
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26.08.2023 13:06 Ответить
Какую "отмазку" ?
Человек не владелец компании, а миноритарный акционер.
Вот у вас где-то в старой сумочке в кармашке завалялся российский рубль.
А вы его не поменяли - это память подвела, или компас сбился ?
Можете не сомневаться, она вправит компас мужу по самые не хочу.
Хотя говорить по большому счёту не о чем.
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26.08.2023 13:30 Ответить
Я уже написала в чате про РУБЛИ
Можете прочитать мой пост
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26.08.2023 13:32 Ответить
А вот про тот рубль, который затерялся - не написали.
Можете перечитать.
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26.08.2023 14:04 Ответить
Я в сумочки деньги не складываю
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26.08.2023 14:05 Ответить
И в кармашки тоже
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26.08.2023 14:06 Ответить
Значит, в старом чулке. Или носке. Или трусах. Или под матрацем. Или за холодильником. Или под ковриком. Или у кота в норке.
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26.08.2023 15:26 Ответить
Какое глубокое знание проблемы - вы случайно не квартирный вор?
Я вас расстрою
Пользуюсь только банковской карточкой
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26.08.2023 15:55 Ответить
Это я вас расстрою: на банковском счету часто бывают ошибки.
У вас рубли на счкту, а вы про них ни слухом ни духом.
А компас шалит ....
(Вообще-то я квартирный вор, доктор квартирных наук,
профессор кафедры воровства из кошачей норки.)
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26.08.2023 16:04 Ответить
Они возили грузы в рашку. У этой семьи деньги моральный компас.
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26.08.2023 13:26 Ответить
Её муж ни одного груза не отвёз.
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26.08.2023 14:07 Ответить
Спочатку ви на свою мову зверніть увагу.
Бо теж якось невдобно із компасом виходить. Мова окупанта не заважає ???
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26.08.2023 13:32 Ответить
💯
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26.08.2023 13:39 Ответить
тю, в Україні за такі "проколи" депутатами або міністрами примушують працювати (тяжко)
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26.08.2023 13:02 Ответить
У деяких наших патріотів цілі заводи-фабрики там були, і ніхто не жужав
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26.08.2023 13:21 Ответить
Почему новости на этом сайте идут с таким опозданием. Сначала она утверждала что ничего не знала про бизнес мужа в рашке.
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26.08.2023 13:22 Ответить
Это логично: если бы знала, то заставила бы акции продать.
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26.08.2023 14:08 Ответить
Серьезно? Муж который в Совете директоров компании не рассказал жене президенту Эстонии что его компания работает в России?

"Халлик подчеркнул, что решение о продолжении деятельности в России неоднократно оценивалось внутри компании как правильное."
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26.08.2023 14:22 Ответить
В Совете директоров ? СЕРЬЁЗНО ?
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26.08.2023 16:01 Ответить
Хехе. Просто моральные компАсы испорченные. Отстаньте от красивой женщины.
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26.08.2023 13:45 Ответить
вопрос "морального компаса"....т.е. я за Украину, но если деньги в рашке, тогда тут я за торговлю с рашкой....ибо это выгода мне лично....вот и вся мораль на западе....
Это я пишу, что бы вы понимали современные западные "ценности"....
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26.08.2023 14:18 Ответить
Якщо стрілка морального комплексу чіпляється за гроші, компас не потрібен.
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26.08.2023 14:19 Ответить
https://www.facebook.com/alex.golobuckij?__cft__[0]=AZVHVep_XaB_kA7nDvaqZO9zNMSQ5D-eRcPcXjM8WdWNe78RmYLeHBkjaNv0vo3nEfcdNPPCb4-whZyczF_2y4_NfgjZ0Y9lGNUo5t3Nj_P_Clnvhu2t4xo6CU7pw-UpNEFS6UoUZpKmkscweKB6-m2AW-wWeY4wtvm1Pj9dXOecwg&__tn__=-]C%2CP-R Alex Golobuckij

Почитав про "страшний скандал" з чоловіком естонської прем'єрки Каї Каллас. По факту вийшло наступне.

Арво Халліку належить міноритарна частка (тобто, жменька акцій як джерело доходу - без впливу на управлінські рішення) в транспортній компанії Stark Logistics - головний власник якої ще й володіє виробником аерозольної упаковки AS Metaprint. І от одна його компанія досі возить до РФ трохи виробів іншої його компанії.

За 1,5 роки від 24 лютого 2022 бізнес з Росією згорнуто на 90% (з 60-70 до 4-6 перевезень на місяць). На 100% цей напрямок буде перекрито у вересні - тобто, за місяць.

І я підтримую тут публічну позицію пані Каї: тут нема нічого аморального. Її чоловік дійсно не впливає на політику компанії. Мав продати ту дрібку акцій? А чому - якщо вже за місяць це буде абсолютно дистанційований від Росії бізнес?

А нам взагалі варто скромно промовчати - якщо зважити на сотні і тисячі історій наших держслужбовців, котрі самі чи через родичів досі ведуть бізнес цілеспрямовано з Росією (а не "в тому числі з РФ"), вже після лютого 2022-го купували нерухомість в Росії і на окупованих теренах. Переоформлювали власність на окупованих теренах за російськими законами. Заробляють на сірому експорті до РФ товарів, задіяних у військових виробництвах (тобто, у вбивстві українців). І на виробництві та експорті просто деталей ракет і дронів. Мало хто з них почухався хоч на трохи скоротити бізнес - а не те що на 90% чи взагалі закрити.

І так: абсолютно точно не в наших інтересах відставка пані Каллас. Просто згадайте, яку частку ВВП Естонії вона скерувала на допомогу нам - цивільну і військову. І яку частину військових потужностей Естонії просто взяла - і передала нам. Бо ЗСУ потрібніше.

Так що цей скандал точно не в наших інтересах. Зате в інтересах ворога. Припускаю, що ним же і інспірований. В останній момент - бо за місяць перевезення взагалі припиняться і чоловік пані прем'єрки взагалі ні до чого сумнівного стосунку не матиме навіть як просто дрібний тримач акцій
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26.08.2023 14:28 Ответить
Так що цей скандал точно не в наших інтересах. Зате в інтересах ворога. Припускаю, що ‼️ним же і інспірований. В останній момент - бо за місяць перевезення взагалі припиняться і чоловік пані прем'єрки взагалі ні до чого сумнівного стосунку не матиме навіть як просто дрібний тримач акцій
шановні форумчане , будьте уважні к випадам кацапських тролей проти друзей України
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26.08.2023 14:30 Ответить
 
 