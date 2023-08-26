У мужа премьера Эстонии Каллас нашли бизнес в РФ. Она не собирается в отставку

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас не собирается уходить в отставку на фоне скандала, связанного с бизнесом ее мужа в РФ.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на ERR.

Выяснилось, что транспортная компания Stark Logistics, частично принадлежащая Арво Халлику, мужу премьера Каи Калласу, продолжала сотрудничать с РФ во время полномасштабной войны в Украине.

Президент Эстонии Алар Карис заявил, что Кайя Каллас как премьер-министр обязана объяснить общественности суть скандала вокруг предпринимательской деятельности ее мужа.

Читайте: Лидеры НАТО достигли "хорошего компромисса", - премьер Эстонии Каллас

Каллас объяснила, что компания Stark Logistics, где ее муж имеет долю собственности, осуществляла перевозку не для российского партнера, а для другой компании, имеющей бизнес в РФ.

"Я не планирую уходить в отставку. Как премьер я стояла и буду стоять за свободу Украины и Эстонии", - заявила премьер.

Она добавила, что если некоторые компании нарушают санкции, за это должно быть наказание. Однако, по ее мнению, работа с клиентами на территории РФ, которая не запрещена, – это вопрос "морального компаса".

"Должны быть наказания за торговлю подсанкционными товарами, все остальное – вопрос морального компаса", - сказала Каллас.

Также читайте: Украина должна выполнить критерии на 100% для начала переговоров по вступлению в ЕС, - премьер Эстонии Каллас

Также Каллас отметила, что до этого скандала не знала деталей бизнеса мужа.