МИД считает неприемлемым продление торговых ограничений на импорт агропродукции из Украины
В Министерстве иностранных дел прокомментировали заявление министра сельского хозяйства Польши о том, что его страна, а также Словакия, Болгария, Румыния и Венгрия, поддерживают продление запрета на импорт украинского зерна до конца 2023 года.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-служба МИД.
"Считаем категорически неприемлемым продление торговых ограничений на импорт аграрной продукции Украины после того, как 15 сентября пройдет действие запрета Европейской Комиссии", - подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве.
Кроме того, отмечается, что вызывают полное непонимание и намерения добавить в перечень запрещенных к импорту товаров и другие категории украинской продукции.
Как отметили в МИД, такие односторонние ограничения не соответствуют духу и букве Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС и принципам и нормам Единого рынка ЕС.
Во внешнеполитическом ведомстве призвали руководство Евросоюза и причастные страны, некоторые из которых получили усиленное финансирование соответствующих секторов из европейского бюджета, найти сбалансированное решение на основе законодательства ЕС и Соглашения об ассоциации.
"Только в духе солидарности можно противодействовать вызовам, причиной которых стала российская агрессия против Украины, укреплять Единый рынок ЕС", - подчеркнули в МИД.
Как сообщалось, Польша, Болгария, Венгрия, Румыния и Словакия выступают за запрет импорта украинского зерна до конца года.
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Ой, написал и испугался - а вдруг Кулеба прочитает.
Да сколько можно.
Я НЕ купляю польське, бо воно мені не смачне. Я хочу їсти не якесь ге, а їжу, тим більше, за дуже дорого.
А коли вершкове масло воняє смальцем невідомого походжєення, то виникають питання! То за що я маю виложити 50-80 грн, та ще й 200 грмаів немає в пачці)) Вершкове масло буде твердим, коли лежить в морозилці, а це геть м'яке. Та ще й упаковки такі, що кожна бабушка може взяти й майже лизнути те масло, спробувати, так скажімо, на смак. Коли таке бачиш, бридко стає від думки, що як раптом я вже купляла таке масло й не знала, що вже хтось ним користавсь)))
Так іноді хочеться хліба з маслом та з чаєм, а нема. Ні масла, ні хліба того, що колись був смачним. Багато виробів просто пропали з асортименту, нажаль. Є тільки чорний та білий хліб, навіть бубликів немає. Чи то хтось раніше мене все з'їдає))
з'їдать собаки - я також сумую за хлібом кирпічиком по 16коп, а саме найбільше сумую за радянським морозивом, яке було важке і не перетворювалось на піну коли тануло
смачніше що колись було - буде коштувати набагато дорожче чим те що зараз продають
Угорські продукти їла. Також смачні. Польські - ні. Може, не те їла, хз.
А в нас соромно виробляти неподобство.
Коли господиня готує, то вона готує смачно, вона кладе в свою страву усі інгрідієнти, нічого не краде й нічим не замінює на дешевше.
А коли сам те не сподиваєш, а тільки на продаж, то можна й накалапуцяти? Неправильно так.
Домашнє масло я не дуже, якщо чесно. Творог домашній сильно ********, але щоб він корівкою не пах мені, отака я занудисько)))
Тому ніхто не хоче губити гроші, які просто течуть з продажі товарів, тим більше, оптом, знову ж таки незалежно від кольору, зелені вони чи червоні))
Хліб - під депутатами. Молочка - також. Ковбаси - тим більше! Отак - з усіма продуктами. Навіть консерви рибні самі знаєте, чиї)) А про овочі, фрукти та мед годі й говорити, як й збіжжя, все в руках можновладців різного калібру. То ж не тьтя Галя відправляє пару ящиків на Польщу яблук з грушами))
12
05.2022
Польша не использовала все средства ЕС для помощи беженцам из Украины.
https://tvojarabota.pl/novosti/polsha-ne-ispolzovala-vse-sredstva-es-dlya-pomoshi-bezhencam-iz-ukrainy-1599
Тем самым спонсировали кацапов(их Жигули).