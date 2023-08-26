Трюдо о наступлении ВСУ: В НАТО всегда знали, что война надолго. Мы к этому готовы

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что страны G7 всегда знали, что война РФ против Украины будет продолжительной.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лига.net, об этом он сообщил в комментарии изданию Bloomberg.

По его словам, лидеры G7 понимают, что война может быть продолжительной, но готовы поддерживать Украину "столько, сколько нужно".

"Мы всегда знали, что это будет долгий процесс", - сказал Трюдо, когда его спросили, как продвигается наступление Украины.

Он отметил, что G7 и НАТО готовы к продолжительной войне.

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"Ибо мы не можем и не должны позволить России победить", – резюмировал политик.

Напомним, начальник ГУР Буданов заявлял, что контрнаступление идет "трудно" из-за российских оборонительных сооружений, но самое главное – не останавливается. В Пентагоне отмечали, что в Украине на фронте сложилась далеко не идеальная ситуация, но ВСУ совершили чудо, оттеснив россиян на оборонные позиции. Президент Зеленский заявил, что контрнаступление сложное и происходит, наверное, медленнее, чем кто-то хочет.