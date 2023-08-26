РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12931 посетитель онлайн
Новости Война
5 769 62

Резников – на критику контрнаступления: Не будем отправлять солдат на смерть без результата

залужний,резніков

Министр обороны Алексей Резников заявил, что Украина не будет отправлять на смерть своих солдат без результата.

Об этом он сказал в интервью Bild, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Лига.нет.

Министр утверждает, что наступление идет по плану, который предварительно обсуждался с союзниками.

"И все, кто действительно вовлечен в этот процесс, все об этом знают. Они знают, какова оборона противника, какие зоны безопасности, где минные поля, где танки окружены, где укрепления", - сказал Резников.

Читайте: Трюдо о наступлении ВСУ: В НАТО всегда знали, что война надолго. Мы к этому готовы

Он отметил, что украинское руководство имело дискуссии с американскими коллегами.

"Конечно, у нас были серьезные дискуссии, но это не критика. Мы не будем отправлять наших солдат насмерть в бою без всякого результата", - заявил министр.

Глава ведомства также упомянул преимущество в воздухе у россиян.

"Наступление - это не фильм. Речь идет не о голливудском блокбастере", - резюмировал он.

Также читайте: Похоже, украинцы прорвали первую линию обороны РФ на юге, - СNN

Автор: 

Резников Алексей (1170) контрнаступление (351) контрнаступление на Юге (289)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+44
Не поняла
А разве Резников ведет войска
В конртнаступление?
Я - то думала
Что Резников должен
Одеть
Обуть
Накормить
Дать оружие
А он оказывается
ШАШКОЙ МАШЕТ!
Герой, бл.....
показать весь комментарий
26.08.2023 14:03
+27
о , курточный диверсант отозвался , а что ты сделал для наступления ? чепушило .
показать весь комментарий
26.08.2023 14:02
+25
з трусами та носками розібратись не може а за контрнаступ долі та життя людей каже...
то по чому кіло зимніх курток??????
показать весь комментарий
26.08.2023 14:03
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А з результатом?
показать весь комментарий
26.08.2023 14:01 Ответить
На войнє нє бєз убітих.
показать весь комментарий
26.08.2023 14:24 Ответить
о , курточный диверсант отозвался , а что ты сделал для наступления ? чепушило .
показать весь комментарий
26.08.2023 14:02 Ответить
Как сказал недавно воин ЗСУ, кому не нравится быстро, добро пожаловать к нам.
показать весь комментарий
26.08.2023 14:03 Ответить
Не поняла
А разве Резников ведет войска
В конртнаступление?
Я - то думала
Что Резников должен
Одеть
Обуть
Накормить
Дать оружие
А он оказывается
ШАШКОЙ МАШЕТ!
Герой, бл.....
показать весь комментарий
26.08.2023 14:03 Ответить
Я - ваш вирок!

Антін Мухарський

26 серпня, 2023 субота

08:03



А уявляєте, приходить зараз молодий політик, який заявляє Зеленському: "Кожен з нас президент"

Простий народ у восторгє волає: "Бариг в тюрму!" "Яйця по 17", "А-а-а торговля на крові...".

Зеленський (шоковано): "Це все російські ІПСО з метою дискредитації керівництва держави".

А той: "Вийди звідси, розбійник"!

Зеленський: "Зрозумійте, в країні війна. Росія напала... Убиває наших людей"

А той: "Чтоби прєкратіть войну, нужно просто пєрєстать стрєлять".

Зеленський: "Можєт, ви єщьо хотітє увідєть мір в глазах Путіна?".

А той: "Я нє лох. Я вам нічєго нє должєн. Ето ви сдалі Маріуполь, Чонгар, юг України. Допустілі атаку на Кієв. Закрилі ракєтниє програми, отпустілі Вагнеров, посаділі в тюрьму боєвих гєнєралов. Ваш офіс кішит агєнтамі ФСБ. Із-за вас началась ета война. Ви - єйо прічіна. Ви за всьо отвєтітє".

Зеленський: "Та ви оху*ли!"

А той з ухмилочкою: "Я ваш пріговор".

Народ, як завжди, обирає "Мир і все хароше". Після чого починається ядерна війна.

Світ гине.

Завіса.
показать весь комментарий
26.08.2023 14:09 Ответить
Именно этого,пани Наталья
Я боюсь больше всего
показать весь комментарий
26.08.2023 14:11 Ответить
Прийняли б закон про мародерство... Входить навіть опозиції не хочеться хоча б інформхвилю на цьому питанні у ВР пілдняти
показать весь комментарий
26.08.2023 14:17 Ответить
Кокой закон про мародерство? Надо просто исполнять уже существующие законы.
показать весь комментарий
26.08.2023 14:20 Ответить
Багато хто думає, що законів треба приймати багат різних і хороших. Це добре для щаконотворців, які імітують процес, але не допомагає виборцям. Справді, потрібно просто виконувати ті, які вже є, не дублюючи, не ускладнюючи тисячами змін і доповнень. І що цікаво, державою передбачено цілий інститут, чи орган, який б мав гарантувати верховенство права, в тому числі і Конституційного. Цей орган - інститут президентства. Повний правовий нігілізм, плювання на Конституцію, відсутність верховенства права свідчить про те, що інститут президентства в Україні нічого не виконує, в тому числі основну функцію - бути Гарантом Конституції.
показать весь комментарий
26.08.2023 14:37 Ответить
пессімістичненько так, але по суті і заперечити нема аргументів...
показать весь комментарий
26.08.2023 14:21 Ответить
Казка то гарна. Але, все ж таки є нюанс...
показать весь комментарий
26.08.2023 14:21 Ответить
згадалося:
попереду йшов пессіміст, а за ним два оптімісти в цивільному...
показать весь комментарий
26.08.2023 14:25 Ответить
Точно: а я и забыл, что я президент. Напомню начальнику в понедельник, с кем он имеет дело!
показать весь комментарий
26.08.2023 14:40 Ответить
Дуже вірогідний сценарій на наступних виборах, але ніякої ядерної війни не буде.

"Світ гине Україна гине.

Завіса."
показать весь комментарий
26.08.2023 16:49 Ответить
Нету воина сильней чеи испуганний Льоха Голденяйц
показать весь комментарий
26.08.2023 15:58 Ответить
з трусами та носками розібратись не може а за контрнаступ долі та життя людей каже...
то по чому кіло зимніх курток??????
показать весь комментарий
26.08.2023 14:03 Ответить
зелений пдарас!
показать весь комментарий
26.08.2023 14:05 Ответить
Яєшний єнерал.
показать весь комментарий
26.08.2023 14:06 Ответить
Ти з куртками розберись а він вже рішає посилати чи ні солдат в атаку -- Залужнии є для цього
показать весь комментарий
26.08.2023 14:06 Ответить
Так то ж саме ви з наступу кіно зробили. Півроку анонси з кожної праски. І про кофе у Ялті на початку літа...
показать весь комментарий
26.08.2023 14:07 Ответить
крадій ніяк рота не закриє
показать весь комментарий
26.08.2023 14:09 Ответить
А ти тут до чого? Куртки з яйцями іди замовляй.
показать весь комментарий
26.08.2023 14:10 Ответить
А який стосунок до планів у військових діях має казнокрад рєзніков? Його завдання за посадою полягає лише у організації забезпечення війська необхідним. Наорганізовував… розкрадання коштів.
показать весь комментарий
26.08.2023 14:11 Ответить
Його завдання прибарахлтились для онуків і спетляти з вільної країни, можливо послом у Великобританію, залишивши населення за парканом щоб не догнали. Після таких зашкварів схематозних...
показать весь комментарий
26.08.2023 14:24 Ответить
А ти тут до чого ?
Яйця купуй і не лізь до війська
показать весь комментарий
26.08.2023 14:17 Ответить
А оце вже дніще...
Маскувати злодюг патріотичними гаслами.
показать весь комментарий
26.08.2023 14:17 Ответить
вор 👎
показать весь комментарий
26.08.2023 14:17 Ответить
Мародер та наволоч-кримінальник як Вершитель доль людських.
показать весь комментарий
26.08.2023 14:19 Ответить
цей яйцеголовий підор хоч зрозумів що ротом перднув......
пацани велкам ту тцк на мясні штурми з результатом
показать весь комментарий
26.08.2023 14:20 Ответить
У нас не "м'ясні штурми", у нас розмінування дупою.
показать весь комментарий
26.08.2023 14:28 Ответить
я это уже писал. но еще раз скажу что эту войну выиграет Народ Украины а не правительство.
показать весь комментарий
26.08.2023 14:21 Ответить
Негативний результат - теж результат. Назвемо знищення мобів "розвідкою боєм"!
показать весь комментарий
26.08.2023 14:22 Ответить
ті китайські турнікети, які закуповує МО, знижую можливість виживання наших бійців. Воно бидлота єрмаковська ще патякає про те чого не знає.
показать весь комментарий
26.08.2023 14:24 Ответить
Ще один ГІВНОКОМАНДУВАЧ. Ти яке відношення маєш до військових операцій. Мародер сраний.
показать весь комментарий
26.08.2023 14:25 Ответить
> наступ йде за планом, який попередньо обговорювався із союзниками.

То чому зараз в західній пресі ширять інфу, що:
1) треба сфокуватись на 1 напрямку, а не розпорошуватись всюди;
2) задають питання, нахера ми вбухали стільки ресурсів на Бахмут.
показать весь комментарий
26.08.2023 14:25 Ответить
Бо автори, які пишуть статті в газетах, - дурні. Це я як колишній випускаючий редактор і оглядач інформагенства кажу.
показать весь комментарий
26.08.2023 14:31 Ответить
Дурні чи ні, а про Бахмут - це точно правда.
показать весь комментарий
26.08.2023 21:37 Ответить
Ви вiйськовий? Ви хочете, щоб за пару днiв орки були у Днiпрi?
показать весь комментарий
26.08.2023 21:55 Ответить
А по чому ж кілограм курток?
показать весь комментарий
26.08.2023 14:30 Ответить
Резніков робить вигляд наче йому не насрати скільки солдат загине.
показать весь комментарий
26.08.2023 14:35 Ответить
Тобто посилати на смерть без результату - не гарно. А з результатом? Можна? На смерть? Так і м'ясні штурми несди смерть. З результатом. Для Рєзнікова це нормальне явище? Посилати на смерть може суд, але точно не зороший командир. Командир посилає у бій. І щоб він не був смертельним - забезпечує підлеглого всім - зпзистом, турнікетами, зброєю, набоями, вогневою підтримкою. І хороший командир ніколи навіть не заїкнеться про смерть, посилаючи підлеглих на завдання.
показать весь комментарий
26.08.2023 14:43 Ответить
сашка македонській з яйцями та в зимовій куртці. небезпечний стратег.
показать весь комментарий
26.08.2023 14:52 Ответить
"Резников - на критику контрнаступления: Не будем отправлять солдат на смерть без результата"
А зачем нужно было за полгода до контрнаступления трезвонить об этом на весь мир? Вот враг за это время хорошо подготовился, заминировал всё что мог и тщательно подготовился к обороне. Да ещё в интернете ведущие украинские военные специалисты конкретно, почти до мелочей раскрывали примерный план наступления с привязкой к карте. Нахрена это всё нужно было делать? Вот результат..
Молчали бы всё это время в тряпочку и сидели бы тихо, а когда настало время "ч" - то сразу бы наступали всеми необходимыми силами. "Неожиданность - залог успеха!"
показать весь комментарий
26.08.2023 14:52 Ответить
Яке відношення до контрнаступу має ця ***** очката? Хіба гальмує його своїм злодійством...
показать весь комментарий
26.08.2023 14:52 Ответить
Йому б промовчати, бо він має РИЛО у ПУХУ, але ж з ОПУ дали команду щось варнякати, на синьому оці, перед ЗМІ!!
показать весь комментарий
26.08.2023 14:56 Ответить
"Не будем отправлять солдат на смерть без результата. Сначала получим результат распила - и потом уж на смерть."
показать весь комментарий
26.08.2023 15:03 Ответить
**** зелена чотириока! А скільки через твоє крадійство-разпіз***ство військових загинуло???? Щоб тебе з твоїми родичами вовки загризли!!!!
показать весь комментарий
26.08.2023 15:15 Ответить
Краще щоб здохли голодною смертю...
показать весь комментарий
26.08.2023 15:25 Ответить
Мародери у контрнаступ переходять. Як же ж піклуються !!!
показать весь комментарий
26.08.2023 15:16 Ответить
Курка ******* має мовчки сидіти на яйцях, а не кукурікать!
показать весь комментарий
26.08.2023 15:24 Ответить
Рєзнік(ов) взагалі не має права коментувати події на фронті. Він корумпований завгосп армії, якого вже давно пора повісити на ліхтарі за ноги...
показать весь комментарий
26.08.2023 15:24 Ответить
Кому це він повідомляє???
Мені???
І яке відношення він має до військових операцій?
Він головний завгосп армії, де повна дупа, корупція та неякісне постачання, яке якраз і загрожує здоровʼю та життю наших захисників!!!
показать весь комментарий
26.08.2023 15:33 Ответить
Пішов геть з посади!

Заносьте наступного!
показать весь комментарий
26.08.2023 15:37 Ответить
А где он таких солдат видел,что могут помирать в бою без жодного результата,это типа друг друга стреляют?
показать весь комментарий
26.08.2023 16:02 Ответить
На фото Яйцеслав розʼяснює недосвідченому офіцеру як правильно вести наступ.
показать весь комментарий
26.08.2023 16:06 Ответить
Був же такий один, який казав: бабы еще нарожают.
показать весь комментарий
26.08.2023 17:55 Ответить
Брехня в очі - битва за Бахмут, трупами закидати небудівництво укррайону вже під час війни.
Перший етап контрнаступу в лоб пробивати три лінії оборони...
показать весь комментарий
26.08.2023 17:58 Ответить
Пiди повоюй.
показать весь комментарий
26.08.2023 21:56 Ответить
Ще не вистачало, щоб цей мудень когось кудись відправляв.
показать весь комментарий
26.08.2023 18:35 Ответить
Ах ви фарісей !!! які серрдобольні... Циніки.
показать весь комментарий
26.08.2023 19:01 Ответить
 
 