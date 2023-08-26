Резников – на критику контрнаступления: Не будем отправлять солдат на смерть без результата
Министр обороны Алексей Резников заявил, что Украина не будет отправлять на смерть своих солдат без результата.
Об этом он сказал в интервью Bild, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Лига.нет.
Министр утверждает, что наступление идет по плану, который предварительно обсуждался с союзниками.
"И все, кто действительно вовлечен в этот процесс, все об этом знают. Они знают, какова оборона противника, какие зоны безопасности, где минные поля, где танки окружены, где укрепления", - сказал Резников.
Он отметил, что украинское руководство имело дискуссии с американскими коллегами.
"Конечно, у нас были серьезные дискуссии, но это не критика. Мы не будем отправлять наших солдат насмерть в бою без всякого результата", - заявил министр.
Глава ведомства также упомянул преимущество в воздухе у россиян.
"Наступление - это не фильм. Речь идет не о голливудском блокбастере", - резюмировал он.
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А разве Резников ведет войска
В конртнаступление?
Я - то думала
Что Резников должен
Одеть
Обуть
Накормить
Дать оружие
А он оказывается
ШАШКОЙ МАШЕТ!
Герой, бл.....
Антін Мухарський
26 серпня, 2023 субота
08:03
А уявляєте, приходить зараз молодий політик, який заявляє Зеленському: "Кожен з нас президент"
Простий народ у восторгє волає: "Бариг в тюрму!" "Яйця по 17", "А-а-а торговля на крові...".
Зеленський (шоковано): "Це все російські ІПСО з метою дискредитації керівництва держави".
А той: "Вийди звідси, розбійник"!
Зеленський: "Зрозумійте, в країні війна. Росія напала... Убиває наших людей"
А той: "Чтоби прєкратіть войну, нужно просто пєрєстать стрєлять".
Зеленський: "Можєт, ви єщьо хотітє увідєть мір в глазах Путіна?".
А той: "Я нє лох. Я вам нічєго нє должєн. Ето ви сдалі Маріуполь, Чонгар, юг України. Допустілі атаку на Кієв. Закрилі ракєтниє програми, отпустілі Вагнеров, посаділі в тюрьму боєвих гєнєралов. Ваш офіс кішит агєнтамі ФСБ. Із-за вас началась ета война. Ви - єйо прічіна. Ви за всьо отвєтітє".
Зеленський: "Та ви оху*ли!"
А той з ухмилочкою: "Я ваш пріговор".
Народ, як завжди, обирає "Мир і все хароше". Після чого починається ядерна війна.
Світ гине.
Завіса.
Я боюсь больше всего
попереду йшов пессіміст, а за ним два оптімісти в цивільному...
"
Світ гинеУкраїна гине.
Завіса."
то по чому кіло зимніх курток??????
Яйця купуй і не лізь до війська
Маскувати злодюг патріотичними гаслами.
пацани велкам ту тцк на мясні штурми з результатом
То чому зараз в західній пресі ширять інфу, що:
1) треба сфокуватись на 1 напрямку, а не розпорошуватись всюди;
2) задають питання, нахера ми вбухали стільки ресурсів на Бахмут.
А зачем нужно было за полгода до контрнаступления трезвонить об этом на весь мир? Вот враг за это время хорошо подготовился, заминировал всё что мог и тщательно подготовился к обороне. Да ещё в интернете ведущие украинские военные специалисты конкретно, почти до мелочей раскрывали примерный план наступления с привязкой к карте. Нахрена это всё нужно было делать? Вот результат..
Молчали бы всё это время в тряпочку и сидели бы тихо, а когда настало время "ч" - то сразу бы наступали всеми необходимыми силами. "Неожиданность - залог успеха!"
Мені???
І яке відношення він має до військових операцій?
Він головний завгосп армії, де повна дупа, корупція та неякісне постачання, яке якраз і загрожує здоровʼю та життю наших захисників!!!
Заносьте наступного!
Перший етап контрнаступу в лоб пробивати три лінії оборони...